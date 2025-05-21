ALTCOIN

100 Dolar Barajına Takıldılar! Altcoin Piyasasının Favori 2’lisi İçin Ralli Bu Fiyat Eşiklerinden Geçiyor

Özet

  • Altcoin Litecoin ve Quant'ın fiyatları 100 dolar eşiğinde dirençle karşı karşıya.
  • Teknik sinyaller, özellikle Litecoin için düşüş riskini öne çıkarıyor.
  • Quant tarafında ise hacme bağlı yukarı yönlü ani bir hareket beklentisi var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $106,616.75‘in (BTC) 110 bin dolara dayanması kripto para piyasasında umutları artırırken, gözler artık diğer büyük altcoin‘lere çevrilmiş durumda. Ancak Ethereum (ETH) $2,544.43, Litecoin $95.62 (LTC) ve Quant (QNT) gibi önde gelen altcoin‘ler hala kilit direnç seviyelerini aşmakta zorlanıyor. Ethereum 2 bin 600 dolar eşiğini geçemezken, Litecoin ve Quant’un fiyatı 100 doların altında sıkışmış durumda. Ortaya çıakn bu tablo yatırımcılar arasında “yeni bir ralli mi geliyor, yoksa düşüş mü derinleşecek” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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Litecoin Fiyatı Kritik Desteğe Doğru YaklaşıyorAltcoin Quant Yatay Seyirden Çıkmak İçin Hazırlanıyor

Litecoin Fiyatı Kritik Desteğe Doğru Yaklaşıyor

Litecoin, yılın ilk çeyreğinde yatay seyrini kırarak yükseliş işaretleri vermişti. Ancak bu hareketlilik kısa sürdü ve fiyat yeniden 100 doların altına geriledi. Şu anda boğalar V şeklindeki formasyonla toparlanma sağlamaya çalışsa da ayılar bu çabayı bastırıyor. Özellikle haftaya zayıf bir başlangıç yapan piyasa LTC’nin geniş zaman diliminde daha büyük bir düşüşe açık olabileceğine işaret ediyor.

Altcoin LTC

Grafik verilerine göre Litecoin fiyatı, 2022 ayı piyasasından bu yana süregelen yükselen kanal içinde hareket ediyor. Ancak son haftalarda bu kanalın orta bandını geçme çabaları başarısız oldu. Teknik göstergeler de alarm veriyor. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar henüz bir “Golden Cross” oluşturabilmiş değil ve Yönlü Hareket Endeksi (DMI) düşüş sinyali veriyor. Bu senaryoda LTC coin‘in fiyatının 75 dolara kadar geri çekilmesi ihtimali artıyor. Bu seviye yeni bir toparlanma için kritik destek noktası olabilir.

Altcoin Quant Yatay Seyirden Çıkmak İçin Hazırlanıyor

Altcoin Quant ise geçtiğimiz dönemde yüzde 60’ı aşan bir yükseliş yapmasına rağmen bu ivmeyi koruyamadı. Son haftalarda yatay bir fiyat aralığına sıkışan QNT, güçlü bir yön tayini yapamadan ilerliyor. Bu durağan seyir alıcıların zayıf kaldığını gösterirken, fiyatın yeniden 80 dolara kadar sarkma riski taşıdığını da ortaya koyuyor. Ancak bu konsolidasyon aynı zamanda birikim evresinin de işareti olabilir.

Altcoin QNT

Grafik analizine göre Bollinger Bantları‘nın daralması volatilitenin yaklaştığını gösteriyor. Bu da yakın zamanda sert bir fiyat hareketi yaşanabileceği anlamına geliyor. Öte yandan Chaikin Para Akışı (CFI) göstergesi ortalama seviyelere yönelmiş durumda. Bu da piyasaya taze sermaye akışının zayıfladığını gösteriyor. QNT coin fiyatının yönü hacim artışına bağlı olarak yukarı kırılım mı yoksa düşüş mü yaşayacağını belirleyecek. Yukarı yönlü bir kırılım durumunda 111 dolar seviyesi hedeflenebilir.

Şu anki piyasa yapısına bakıldığında Litecoin ve Quant’ın 100 dolar barajını kırması için ciddi bir alış hacmi gerekiyor. Bu seviyelerin aşılması piyasadaki genel havanın yeniden pozitife dönmesine de bağlı.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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