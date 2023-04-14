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Fintech firması Ripple (XRP), işletmelerin ihtiyaçlarını karşılaması için likidite çözümünü başlattı. Ripple’ın likidite merkezi, geçen yılki başarılı bir pilot uygulamanın ardından 13 Nisan’da başlatıldı.

Ripple’dan Likidite Hizmeti!

Yeni hizmet, Ripple’ın isteğe bağlı likidite (ODL) adı verilen popüler sınır ötesi ödeme hizmetine ek olarak bağımsız bir çözüm olarak çalışır. Bu yenilik onu ortaklarına dünya çapındaki ödeme raylarına erişim sunan küresel bir likidite ağı yapabilir. Ayrıca ürün lansmanında, Ripple’ın yerel kripto para birimi olan XRP’den söz edilmiyor. XRP, fintech firması tarafından sunulan çoğu likidite ürün ve hizmetinin, özellikle de sınır ötesi likidite hizmetlerinin merkezinde yer alıyor.

Bununla birlikte şirketin pilot aşamasında kripto para birimleri arasında XRP’den bahsedildi. Ancak XRP’nin likidite çiftinden çıkarılması, şirketin ABD’de Menkul Kıymetler düzenleyicisine karşı devam eden mahkeme savaşına bağlanabilir. Dünya devi kripto para şirketi olan Ripple, likidite çözümünün yüksek hacimli işlemlerde işlem maliyetini önemli ölçüde azaltacağını iddia etti. Bu durum kripto para birimleri çiftleri arasında token fiyatlandırmasını ve likiditeyi optimize ederek yapılır. Ayrıca likidite Merkezi, likidite sağlamak veya işlem yapmak için sermaye pozisyonlarını önceden finanse etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ripple Çalışmaları!

Likidite hizmeti, kuruluşların kripto para birimlerine tek bir yerden erişmesini sağlayarak karmaşık çok platformlu yönetim gereksinimlerini azaltır. Hizmetler ayrıca şirketleri piyasa istikrarsızlığından ve fiyat dalgalanmalarından korumak için kripto para birimleri için optimum fiyatlandırmayı da kilitler. Ripple, geçtiğimiz yıllarda başarılı çeşitli likidite çözümleri ve sınır ötesi havale hizmetleri sunmasıyla fintech dünyasında bir isim yapmıştı. Popüler ODL çözümü, kripto para birimlerinin yardımıyla düşük maliyetli havale hizmetleri sunmak için dünya çapında bir dizi bankayı bünyesine katmıştı.

Yazı kaleme alındığında Ripple, 0.5321 dolar seviyesinden işlem görüyor.