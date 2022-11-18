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SEC birkaç dakika önce Wyoming merkezli bir kuruluş olan American CryptoFed DAO LLC (American CryptoFed) aleyhine duyuru yayınladı. Kripto para piyasalarında yaşanan kaosun ortasında ABD SEC, FTX sürecinde üzerine düşen görevi yerine getirmediği konusunda eleştiriliyordu. Peki son idari işlem hangi kripto paralar için başlatıldı?

SEC ve Kripto Paralar

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bugün, Wyoming merkezli bir kuruluş olan American CryptoFed DAO LLC (American CryptoFed) aleyhine, iki kripto varlık olan Ducat token ve Locke token’ın teklif ve satış kaydının askıya alınması için bir durdurma emri çıkarılıp çıkarılmayacağını belirlemek üzere idari işlemler başlattı.

“SEC‘in Uygulama Bölümü, American CryptoFed tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde yapılan Form S-1 kayıt beyanının, American CryptoFed’in işi, yönetimi ve mali durumu hakkında denetlenmiş mali tablolar gibi gerekli bilgileri içermediğini ve tokenlerin menkul kıymet olup olmadığına ilişkin tutarsız beyanlar da dahil olmak üzere önemli ölçüde yanıltıcı beyanlar ve ihmaller içerdiğini iddia etmektedir. Ayrıca, İcra Bölümü, American CryptoFed’in kayıt beyanlarının incelenmesi sırasında iş birliği yapmadığını iddia etmektedir.”

İcra Bölümü Kripto Varlıkları ve Siber Birimi Şefi David Hirsch şunları söyledi;

“Kripto varlıklarının teklifini ve satışını menkul kıymet işlemleri olarak kaydettirmek isteyen bir ihraççı, SEC’e gerekli açıklama bilgilerini sağlamalıdır. American CryptoFed sadece federal menkul kıymetler yasalarının açıklama gerekliliklerine uymamakla kalmadı, aynı zamanda tescil ettirmek istedikleri menkul kıymet işlemlerinin aslında menkul kıymet işlemleri olmadığını da iddia etti. İcra Bölümü, yatırımcıları yanıltıcı bilgilere karşı korumak için American CryptoFed’in kaydını durdurmaya çalışıyor.”

Kripto Kayıtsız Menkul Kıymet

SEC, Ripple özelinde yakından bildiğimiz kayıtsız menkul kıymet davalarını önemsiyor. XRP haricinde birçok kripto para, menkul kıymet olarak sınıflandırıldı ve toplu davalara bir hazırlık var. Önümüzdeki aylarda XRP davasının da sonuçlanmasıyla SEC daha fazla kripto paraya menkul kıymet davası açacak. Merge sürecine dönersek SEC Başkanı Gensler’in Ethereum’u bile menkul kıymet olmakla suçladığını gördük. Bugün yapılan açıklama ise menkul kıymet davasıyla karşı karşıya kalmamak için SEC’e başvuranların nasıl bir süreç yaşadığını görüyoruz.

Peki SEC, menkul kıymet başvuruları için neler istiyor?