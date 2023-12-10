LITECOIN (LTC)

Duygular Karmaşık! Gümüş Bitcoin Litecoin İçin İzlenecek Seviyeler

Özet

  • Litecoin fiyatında son üç ayda bir artış söz konusu.
  • Yükseliş eğilimi metriklerle de destekleniyor.
  • Litecoin için 85 dolar hedef fiyat olarak verildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Son üç ayda Litecoin (LTC), fiyatında yüzde 23,14’lük önemli bir artışa tanıklık ederek kayda değer bir yükseliş gösterdi. Bu yükseliş eğilimi, daha fazla kazanç potansiyeli olduğunu gösteren temel teknik göstergeler tarafından desteklendi. Traderlar ve yatırımcılar Litecoin’in yükselişini yakından izliyor. LTC şu anda 78,50 dolar direnç çizgisine yakın işlem görüyor ve alıcılar arasında engelleri aşmak ve kripto para birimini yeni zirvelere taşımak için belirgin bir iştah var.

Alt Başlıklar
Yükseliş Sinyalleri ve Piyasaya Genel BakışOsilatör İçgörüsü ve Yatırımcı İyimserliğiTeknik Analiz ve Gelecek Tahminleri

Yükseliş Sinyalleri ve Piyasaya Genel Bakış

LTC‘nin son fiyat hareketi, boğaların gücünü gösteren ve pozitif satın alma momentumunu sürdüren bir dizi atılıma işaret ediyor. Büyük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görmesi, hakim olan yükseliş duygularını pekiştiriyor.

Son güncelleme itibariyle Litecoin, direnç çizgisinin biraz altında, ancak önemli 200 günlük Üssel Hareketli Ortalamanın (EMA) üzerinde 76,86 dolardan işlem görüyor. Gün içi işlem hacmi 544 milyon 120 bin dolar olarak gerçekleşti ve Litecoin’in 5 milyar 787 milyon dolarlık piyasa değerine katkıda bulundu.

Osilatör İçgörüsü ve Yatırımcı İyimserliği

Osilatör aşırı alım durumuna işaret ederken, yatırımcı iyimserliği yüksek kalmaya devam ediyor ve önümüzdeki hafta olumlu sonuçlar bekleniyor. Litecoin‘in çeşitli zaman dilimlerindeki performansı, geçtiğimiz hafta yüzde 9,24, geçtiğimiz ay yüzde 7,05 ve son üç ayda yüzde 24,09’luk etkileyici bir artışla dikkat çekiyor.

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, Litecoin son altı ayda yüzde 0,71 değer kazanarak ve yılbaşından bugüne yüzde 11,63’lük sağlam bir performans sergileyerek dayanıklılık gösterdi. Ancak artış noktasında birçok altcoin’den geri kaldığını belirtelim.

Teknik Analiz ve Gelecek Tahminleri

Şu anda yükseliş bölgesinde bulunan Litecoin, beklenmedik bir fiyat artışının ardından fiyatını korumayı hedefliyor. Bu pozisyonun korunması Litecoin’in kısa vadede 80 dolar ve 85 doları hedeflemesinin yolunu açabilir. Tersine, potansiyel fiyat geri çekilmeleri 75 dolar ve 70 dolar seviyelerinde destek bulabilir.

RSI’ın 64,76 puanlık değerinin işaret ettiği aşırı alım durumuna rağmen, merkez çizgisinin üzerindeki 14 SMA Litecoin’in yükseliş eğilimini vurguluyor. MACD göstergesi, düşüş eğilimi göstererek kripto para biriminin momentumundaki potansiyel zayıflığa işaret etti.

Litecoin güçlü yükseliş momentumu ve iyimser yatırımcı duyguları yaşamaya devam ettikçe, görünüm olumlu olmaya devam ediyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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