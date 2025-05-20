Shiba Coin, XRP, Solana (SOL) Kaç Dolara Gidiyor? Yükseliş Yine Başladı

Bitcoin (BTC) $106,616.75 fiyatı yeniden 106 bin doları aştı ve üzerinde kapanışlar görmesi altcoinleri fazlasıyla cesaretlendirecek. Birkaç gün içinde çok defa 105.800 dolar seviyesinin test edildiğini gördük. 2022 yılında Aylarca gördüğümüz düşüş piyasalarının mantığıyla güncel duruma bakarsak kilit seviyenin artık net biçimde kırıldığı sürece doğru ilerliyor olabiliriz. Peki SOL, XRP ve SHIB kaç dolar olacak?

Solana (SOL)

ETF başvuruları için beklendiği gibi erteleme kararları veriliyor. Ancak bu Kasım ayında gelmesi muhtemel onayların önünde engel değil. SEC BTC ve ETH için de birçok erteleme kararı verdikten sonra başvuruları onaylamıştı.

Şimdi güncel duruma bakarsak BTC 106 bin dolarlık kilit seviyenin üzerinde ve birkaç gündür bu noktayı çok defa test etti. Altcoinler için bu durum fırsat ve ETH de 2.500 doları geri almaya çalışıyor.

SOL Coin 167 dolar sınırında ve yükseliş için koruması gereken nokta 168 dolardır. Eğer başarılı olursa 173 ve 188 dolara doğru yeni zirveler test edilebilir. Bunun ardından da beklenecek şey ATH öncesi sağlam biçimde geri alınması gerekilen 203-205 dolar bölgesi olacak. İlerleyen saatlerde sürprizler görebiliriz.

XRP ve SHIBA Coin

BTC fiyatındaki dalgalanma birkaç gün içinde olduğu gibi devam edecektir. Burada asıl önemli olanın kısa vadeli likidite avına dönen düşüşlerin yine hızlı yükselişleri beraberinde getirmesi. Asıl risk iştahını tetikleyecek şey her düşüşten sonra fiyatın hızla kalkıp yoluna devam etmesi olacak.

Shiba Coin fiyatı 0.00001413 dolarlık destek seviyesinin üzerinde ve dalgalanmalar burada üst fitillere neden oldu. Tarifelerle alakalı anlaşmanın getirdiği heyecanla 0.00001765 dolara kadar yükselmiş olsa da Shiba Coin bu seviyeyi aşamadı. Şimdi 0.0000137 dolarlık yükseliş desteğinin hemen üzerinde ve 0.000015 dolar üstü kapanışlara başlayabilirse daha sağlam bir dönüş başlatabilir.

XRP Coin fiyatı 2,335 dolarda. Detaylı şekilde burada neden daha fazla yükseliş olması gerektiğinden çok defa bahsettik. 2,3 ve 2,2 dolar seviyeleri önemli destek noktaları ve XRP Coin boğaları 2,55 doları desteğe dönüştürerek 3 dolara dönüş hedefliyor. Bu kilit bölgeler izlenebilir.