Pi Coin, ETH, EOS, AVAX Tahminleri ve Fed’in 20 Mayıs Uyarıları

Bitcoin $106,616.75 fiyatı yazı hazırlandığı sırada tekrar 105 bin dolarda ve Fed üyeleri bugün önemli açıklamalar yaptı. Justin Sun Trump Coin yemeğindeki davetlilerden olduğunu söylüyor. Japonya ise ABD ile vergi muafiyeti değil indirimle ilgili görüştüklerini açıkladı. Peki altcoinler için son durum ne? Pi Coin, ETH, EOS ve AVAX kaç dolara ulaşabilir.

Fed Açıklamaları

Fed aylardır faiz indiriminden uzak olduklarını ve istihdamın güçlü göründüğünü söylemeye devam ediyor. PCE beklentileri %2,2 seviyesine gerilemişken ısrarla faiz indirimlerinden kaçınan Fed faiz indirimlerinin çok daha anlamlı hale gelebileceği kriz döneminin beklentisine kapılmış gibi. Yarın G7 zirvesi var ve hem tarifeler hem faizlerle ilgili daha fazla şey duyabiliriz.

Bugünse Fed’den Hammack bazı önemli açıklamalar yaptı. Hem enflasyon hem resesyon ortamının aynı anda yaşanabileceğini ima ettiği yorumlarında risk piyasaları için iyi şeyler söylemedi.

“Beyaz Saray’ın vergi tasarısı tahminleri zorlaştırıyor. Tarifeler konusuna aşırı tepki vermek istemiyorum. Olası senaryo olarak stagflasyon muhtemel görünüyor. Gelecek dönemdeki politikalar ticaret politikasının etkisini dengeleyebilir. Muazzam belirsizlik ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratıyor.”

Buradaki anahtar kelime belirsizlik ve stagflasyon. Son 1,5 aydır belirsizlik kelimesini Powell ve Fed’in diğer katılımcıları çok fazla kullanıyor. Risk piyasaları için belirsizlik son derece kötüdür.

Pi Coin, ETH, EOS ve AVAX Yorum

0.682 dolar seviyesi destek olarak korunuyor ve beklenen Mayıs volatilitesi etkinlik döneminde gerçekleşti. Ancak zirve beklenenin altında kaldı. Yükselişi bekleyenlerin hızlı kar alma dürtüsü 1.67 dolardan itibaren satışların hızlanmasıyla fiyatı yeniden 1 doların altına itti.

Uzun vadede şeffaflık riskleri önemli bir sorun ancak destek korunursa yeniden 1 dolara denemeler olabilir.

2.400 doları destek olarak koruyan ETH 2.600 dolar üstünde kapanışlarda zorlanıyor. Yine de daha yüksek dipler olumlu ve son kazançlarının büyük kısmı yerinde. BTC fiyatının güçlü duruşu da genel hissiyatı besliyor. Çok geçmeden 2.740 dolar üzerinde yeni bir hareketin başlaması ve 3 bin dolarlı fiyatların normalleşmesini bekleyeceğiz. Elbette kripto sürprizlerle dolu.

7 Mayıs yükselişinin ardından EOS daha düşük diplere devam ediyor. 0,75 dolar kilit nokta ve kısa vadede kaybedilmesi 0,68 ve 0,65 dolar aralığında yeni testler getirebilir.

Son olarak AVAX 22 doları taban olarak tutuyor ve birkaç gündür yana hareket ediyor. 23 dolar üstü kapanışlar görmediğimiz sürece 19,8 dolara düşüş riski sürecek. 23 doların aşıldığı senaryoda burada beklenen 27 dolar hedefli toparlanma tetiklenebilir.