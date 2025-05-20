Teknik Analiz

Pi Coin, ETH, EOS, AVAX Tahminleri ve Fed’in 20 Mayıs Uyarıları

Özet

  • Fed'den Hammack stagflasyonun olası bir senaryo olduğunu düşünüyor.
  • Pi Coin spekülatif 1 dolar testlerine devam edebilir ancak bu ayki zirve beklenenin epey altındaydı.
  • ETH 2.740 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin $106,616.75 fiyatı yazı hazırlandığı sırada tekrar 105 bin dolarda ve Fed üyeleri bugün önemli açıklamalar yaptı. Justin Sun Trump Coin yemeğindeki davetlilerden olduğunu söylüyor. Japonya ise ABD ile vergi muafiyeti değil indirimle ilgili görüştüklerini açıkladı. Peki altcoinler için son durum ne? Pi Coin, ETH, EOS ve AVAX kaç dolara ulaşabilir.

Alt Başlıklar
Fed AçıklamalarıPi Coin, ETH, EOS ve AVAX Yorum

Fed Açıklamaları

Fed aylardır faiz indiriminden uzak olduklarını ve istihdamın güçlü göründüğünü söylemeye devam ediyor. PCE beklentileri %2,2 seviyesine gerilemişken ısrarla faiz indirimlerinden kaçınan Fed faiz indirimlerinin çok daha anlamlı hale gelebileceği kriz döneminin beklentisine kapılmış gibi. Yarın G7 zirvesi var ve hem tarifeler hem faizlerle ilgili daha fazla şey duyabiliriz.

Bugünse Fed’den Hammack bazı önemli açıklamalar yaptı. Hem enflasyon hem resesyon ortamının aynı anda yaşanabileceğini ima ettiği yorumlarında risk piyasaları için iyi şeyler söylemedi.

“Beyaz Saray’ın vergi tasarısı tahminleri zorlaştırıyor. Tarifeler konusuna aşırı tepki vermek istemiyorum. Olası senaryo olarak stagflasyon muhtemel görünüyor. Gelecek dönemdeki politikalar ticaret politikasının etkisini dengeleyebilir.

Muazzam belirsizlik ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratıyor.”

Buradaki anahtar kelime belirsizlik ve stagflasyon. Son 1,5 aydır belirsizlik kelimesini Powell ve Fed’in diğer katılımcıları çok fazla kullanıyor. Risk piyasaları için belirsizlik son derece kötüdür.

Pi Coin, ETH, EOS ve AVAX Yorum

0.682 dolar seviyesi destek olarak korunuyor ve beklenen Mayıs volatilitesi etkinlik döneminde gerçekleşti. Ancak zirve beklenenin altında kaldı. Yükselişi bekleyenlerin hızlı kar alma dürtüsü 1.67 dolardan itibaren satışların hızlanmasıyla fiyatı yeniden 1 doların altına itti.

Uzun vadede şeffaflık riskleri önemli bir sorun ancak destek korunursa yeniden 1 dolara denemeler olabilir.

2.400 doları destek olarak koruyan ETH 2.600 dolar üstünde kapanışlarda zorlanıyor. Yine de daha yüksek dipler olumlu ve son kazançlarının büyük kısmı yerinde. BTC fiyatının güçlü duruşu da genel hissiyatı besliyor. Çok geçmeden 2.740 dolar üzerinde yeni bir hareketin başlaması ve 3 bin dolarlı fiyatların normalleşmesini bekleyeceğiz. Elbette kripto sürprizlerle dolu.

7 Mayıs yükselişinin ardından EOS daha düşük diplere devam ediyor. 0,75 dolar kilit nokta ve kısa vadede kaybedilmesi 0,68 ve 0,65 dolar aralığında yeni testler getirebilir.

Son olarak AVAX 22 doları taban olarak tutuyor ve birkaç gündür yana hareket ediyor. 23 dolar üstü kapanışlar görmediğimiz sürece 19,8 dolara düşüş riski sürecek. 23 doların aşıldığı senaryoda burada beklenen 27 dolar hedefli toparlanma tetiklenebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Shiba Coin, XRP, Solana (SOL) Kaç Dolara Gidiyor? Yükseliş Yine Başladı

Poppe: Bu Altcoinde Önümüzdeki Haftalarda Sıçrama İvme Kazanacak Hedef 19,77 Dolar

Kaç Dolar Olacaklar? BNB, MINA, AVAX ve ADA Coin Grafikleri

Ali Martinez: Solana, SUI ve Sonic Coin Buraya Gidiyor

50 Dolar Hedefini Açıkladı: HYPE, Bitcoin ve WIF Hakkında Yeni Tahminler

Solana (SOL), Chiliz (CHZ), BNB Coin ve PEPE Fiyat Tahminleri

XRP, AVAX, Shiba Coin 17-18 Mayıs Hafta Sonu Fiyat Tahminleri

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Yeni Dip Sinyali ve 4 Analistin 20 Mayıs Tarihli İddialı Kripto Para Tahminleri
Bir Sonraki Yazı Shiba Coin, XRP, Solana (SOL) Kaç Dolara Gidiyor? Yükseliş Yine Başladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTCS, Ethereum Yatırımlarını Artırarak Stratejisini Güncelliyor
ALTCOIN Kripto Para
Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği
ALTCOIN Kripto Para
Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip
BITCOIN (BTC)
İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor
Solana (SOL)
Lost your password?