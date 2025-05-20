Yeni Dip Sinyali ve 4 Analistin 20 Mayıs Tarihli İddialı Kripto Para Tahminleri

ETH 2.479 dolarda ve altcoinlerin genel yükselişi için burada 2.700 dolar üstü kapanışlar görmemiz gerekiyor. Yatırımcılar tam da bu yüzden ellerindeki altcoinlerin kazanç getirmesi için ETH grafiğini yakından izliyor çünkü yıllardır beklenen büyük dönüş kapıda olabilir. Bugün tarihsel büyük bir sinyalle birlikte farklı analistlerin son tahminlerini inceleyeceğiz.

Ethereum (ETH) Dip Sinyali

Bugün ETH fiyatının BTC karşısında istikrarlı biçimde bin gündür düştüğüne dair detaylı değerlendirmeyi paylaşmıştık. Düşüşler acı verici olabilir ve fazlasıyla uzun sürebilir. Ancak kripto paralarda bu sonsuza kadar devam etmez. Bu noktada ETH fiyatının da artık düşüşü noktalayıp yeniden yükselişe geçtiği yeni döneme girmiş bulunuyoruz.

Bunu tarihsel stochastic RSI verisiyle teyit eden Mister Crypto tarihin tekerrür etmesini bekliyor. Daha önce aynı şey olduğunda ve dip sinyali geldiğinde ETH büyük yükselişler yaşamıştı. Bu hem ETH hem de altcoin yatırımcıları için son derece güzel bir haber.

ETH Analist Tahminleri

Michael Poppe 2.400 dolara düşüş görebileceğimizi ve bunun son alım fırsatı olacağını günler önce söylemişti. ETH fiyatıysa 2.700 dolar üstüne tırmandıktan sonra tam da Poppe’nin yazdığı gibi 2.400 doların altına indi. Ancak beklendiği gibi geri döndü. Peki popüler analist son durum için ne söylüyor?

Yukarıdaki grafiği paylaşan Michael uyarısının arkasında ve artık son düzeltmenin de geride kalmasıyla bir daha 2.400 doların altına dönüş olmayacağını söylüyor. Eğer haklı çıkarsa yakında 2.700 dolar üstü kapanışlarla 3.500 ve 5.000 dolar aralığı hedeflenebilir.

TraderXO ise yukarıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“Burada iyi bir direnç seviyesine doğru ilerliyoruz. Aralık ortasındaki genişletilmiş satıştan bu yana ilk önemli ralli. Eğer bir düzeltme hareketi görürsek, o zaman fiyatın en az birkaç hafta potansiyel olarak daha uzun bir süre boyunca aralığa bağlı bir ortam oluşturmasını ve yine alıcıları çekmesini bekliyorum.”

ETH yükselişini teyit eden diğer bir grafiği Jelle paylaştı. Yukarıdaki grafik TOTAL3’ün kilit direnç noktası üzerinde kaldığını ve yeni ATH yolculuğuna devam ettiğini gösteriyor. Risk iştahının gücünü yansıtan bu grafik ETH için de yukarıda daha az direnç olacağını söylüyor.