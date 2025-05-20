Bin Günün Ardından ETH 8.400 Doları Hedefliyor? Altcoinler İçin Beklenen Senaryo Burada

Bitcoin (BTC) $106,616.75 fiyatı ABD piyasa açılışının ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi ve 105.000 dolar eşiğini kaybetti. Altcoinler için bu inişli çıkışlı hareketler kötü sonuçlar doğruyor. BTC dün hızlı bir toparlanma yaşasa da 104.500 dolar üstünde kapanışlara devam etmeli. Peki ETHBTC paritesinde durum ne?

Ethereum ve Altcoinler

Ethereum $2,544.43 yeni zirvelere koşarken hep altcoinlerin de yeni ralliler başlattığını gördük. Yıllardır ETH fiyatı keskin biçimde BTC karşısında kayıplar yaşıyor.

Yukarıdaki grafikte gördüğünüz üzere ETHBTC paritesi tarihteki en uzun düşüşünü yaşadı. Ekim 2022’de başlayan düşüş tam bin gün sürdü. Yüzde 77 eriyen parite son üç haftadır dipten dönüş yapmaya çalışıyor. Üstelik 0,023BTC seviyesi destek olarak korunuyor ve 0.029565 ile 0.032360 bölgelerinin aşılmasıyla yeniden 0.084060BTC yolculuğu başlayacak. Zirveye geldiğindeyse BTC 100 bin dolar bile olsa ETH 8.400 doları tepe noktada aşacaktır.

Bu hedef abartılı gibi görünse de son ATH seviyesini Ether’in ikiye katlaması (hatta oran daha az) imkansız değil. RWA alanında birçok büyük çalışma var ve halka açık ağlardan en yaygın kullanılanı Ethereum ağı.

Üstelik Layer2 çözümleriyle birlikte düşünüldüğünde Ethereum ağı kripto para ekosisteminin büyük bir bölümünü temsil ediyor. Tek başına Ethereum ana ağı bile sayısız metrikte rakiplerine fark atmış durumda.

Ethereum Geleceği

ETF onayları geldi, opsiyonlar başlatıldı, ağ geliştirme faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Benimseme hızlanıyor ve Ethereum internetin bilgisayarı olma iddiasının altını tam anlamıyla dolduruyor. Büyük finans şirketlerinin en fazla kullandığı, pilot projelerini üzerinde geliştirdiği ağ da Ethereum.

Çin Devlet Bankalarının RWA denemelerini Ethereum ağında yaptığından daha önce bahsetmiştik. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda uzun vadeli talep ve fiyatın yükselme potansiyeli oldukça güçlü.

Kasım ayına kadar altcoin ETF onayları gelmeye başlayacak. Ethereum için bu da önemli bir detay çünkü ETF’ler için stake onayının da aynı dönemde gelmesi bekleniyor. Nitekim BlackRock’ın SEC’den geçtiğimiz günlerde talep ettiği şey de bu konunun incelenip izinlerin verilmesi yönündeydi.

Milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan ETH ETF’lerin yatırımcıların stake özelliği sayesinde sunacağı ETH cinsinden pasif gelir ilginin katlanarak artmasını sağlayacaktır.