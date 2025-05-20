Ethereum (ETH)

Bin Günün Ardından ETH 8.400 Doları Hedefliyor? Altcoinler İçin Beklenen Senaryo Burada

Özet

  • ETHBTC paritesinde düşüş bin gün sürdü ve 3 haftadır parite toparlanma eğiliminde.
  • ETHBTC paritesi 0,023BTC'yi destek olarak koruyor ve 0.029565 ile 0.032360 bölgesini hedefliyor.
  • 0.084060BTC zirvesi geri alındığında ETH 8.400 doları aşacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $106,616.75 fiyatı ABD piyasa açılışının ardından yönünü yeniden aşağı çevirdi ve 105.000 dolar eşiğini kaybetti. Altcoinler için bu inişli çıkışlı hareketler kötü sonuçlar doğruyor. BTC dün hızlı bir toparlanma yaşasa da 104.500 dolar üstünde kapanışlara devam etmeli. Peki ETHBTC paritesinde durum ne?

Alt Başlıklar
Ethereum ve AltcoinlerEthereum Geleceği

Ethereum ve Altcoinler

Ethereum $2,544.43 yeni zirvelere koşarken hep altcoinlerin de yeni ralliler başlattığını gördük. Yıllardır ETH fiyatı keskin biçimde BTC karşısında kayıplar yaşıyor.

Yukarıdaki grafikte gördüğünüz üzere ETHBTC paritesi tarihteki en uzun düşüşünü yaşadı. Ekim 2022’de başlayan düşüş tam bin gün sürdü. Yüzde 77 eriyen parite son üç haftadır dipten dönüş yapmaya çalışıyor. Üstelik 0,023BTC seviyesi destek olarak korunuyor ve 0.029565 ile 0.032360 bölgelerinin aşılmasıyla yeniden 0.084060BTC yolculuğu başlayacak. Zirveye geldiğindeyse BTC 100 bin dolar bile olsa ETH 8.400 doları tepe noktada aşacaktır.

Bu hedef abartılı gibi görünse de son ATH seviyesini Ether’in ikiye katlaması (hatta oran daha az) imkansız değil. RWA alanında birçok büyük çalışma var ve halka açık ağlardan en yaygın kullanılanı Ethereum ağı.

Üstelik Layer2 çözümleriyle birlikte düşünüldüğünde Ethereum ağı kripto para ekosisteminin büyük bir bölümünü temsil ediyor. Tek başına Ethereum ana ağı bile sayısız metrikte rakiplerine fark atmış durumda.

Ethereum Geleceği

ETF onayları geldi, opsiyonlar başlatıldı, ağ geliştirme faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Benimseme hızlanıyor ve Ethereum internetin bilgisayarı olma iddiasının altını tam anlamıyla dolduruyor. Büyük finans şirketlerinin en fazla kullandığı, pilot projelerini üzerinde geliştirdiği ağ da Ethereum.

Çin Devlet Bankalarının RWA denemelerini Ethereum ağında yaptığından daha önce bahsetmiştik. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda uzun vadeli talep ve fiyatın yükselme potansiyeli oldukça güçlü.

Kasım ayına kadar altcoin ETF onayları gelmeye başlayacak. Ethereum için bu da önemli bir detay çünkü ETF’ler için stake onayının da aynı dönemde gelmesi bekleniyor. Nitekim BlackRock’ın SEC’den geçtiğimiz günlerde talep ettiği şey de bu konunun incelenip izinlerin verilmesi yönündeydi.

Milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşan ETH ETF’lerin yatırımcıların stake özelliği sayesinde sunacağı ETH cinsinden pasif gelir ilginin katlanarak artmasını sağlayacaktır.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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