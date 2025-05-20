Kripto Para

Sadece Birkaç Gün Kaldı 2021-2024 Ekim Arasında Kripto Paralarda 4 Kere Oldu

Özet

  • Son yılların beşinci golden cross'u BTC grafiğinde yaklaşan büyük yükselişi müjdeliyor.
  • Fella: ETH 3.500 dolara ilerliyor.
  • Jelle ise makul seviyelerden düzenli kar satışlarını tavsiye etmeye devam ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Şimdi de beşincisini göreceğiz ve Bitcoin $106,616.75 fiyatında volatilitenin önemli ölçüde artması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 4 kez yaşanan bu olayın fiyat için yeniden büyük ralliyi tetiklemesi bekleniyor. Bitcoin fiyatıysa Binance TR verilerine göre 4 milyon 77 bin TL’de bulunuyor.

Alt Başlıklar
Kripto Paralar Tarihsel VerilerEthereum ve Bitcoin

Kripto Paralar Tarihsel Veriler

Tarihsel verilerin her zaman tekrarı mümkün olmasa da kripto paralarda birçok büyük harekete yatırımcılar bu tekrarların umuduyla hazırlandı. Çoğu zaman da haklı çıktılar. Şimdi popüler kripto para analistlerinden Nic tarafından paylaşılan şey BTC fiyatının başka bir büyük rallinin eşiğinde olduğunu söylüyor.

Grafikte oluşan Golden Cross büyük yükselişin habercisi. En son bu sinyal geldiğinde aşağıdaki oranlarda kazançlar yaşanmıştı.

  • Eylül 2021 %51+
  • Ocak 2023 %58+
  • Ekim 2023 %144+
  • Ekim 2024 %66+

Şimdi benzer bir senaryonun yaşanma potansiyelini görmemize birkaç gün kaldı.

Ethereum ve Bitcoin

ETH fiyatı 2.480 doların üzerinde ve bin dolarlık rallinin ardından sınırlı kayıplar yaşadı. ETH için bu yüzden dipten gerçek geri dönüşün başladığına dair umutlar halen diri. Crypto Fella ise aşağıdaki grafiği paylaşarak ETH fiyatının yükseliş için kırılmaya yaklaştığını yazdı. Ona göre 3.500 dolara giden yolda ilerliyoruz.

Eğer haklı çıkarsa ETH fiyatının 3.500 dolara ulaşması ETHBTC paritesine ivmenin gelmesiyle Bitcoin baskınlığını kıracaktır. Bu da altcoinlerde yüzde 50’yi aşan hızlı kazançlar görebileceğimiz anlamına gelir. Uzun süredir altcoinlerde heyecanla yükselişi bekleyen yatırımcılar için bu yıllardır beklenen bir şey.

Jelle ise yukarıdaki grafiği paylaşarak yatırım stratejisinin avantajından bir kez daha bahsetti.

Bitcoin, fiyat keşfinin yeni bir ayağından birkaç santim uzakta – ancak plana sadık kalıyoruz. Her zamanki gibi riski %2 azaltıyoruz.

Son tur için bol miktarda fon kaldı ve aynı zamanda büyük bir kazanç elde edildi. Bu son aylarda rahat bir yolculuk olacak.”

Yeni zirvelerdeki geri çekilmeleri değerlendirmek için yüzde 2’lik satışlarına devam eden isim kazançlı durumda olduğu için daha düşük kar oranlarıyla ufak miktarlarla nakde dönüyor. Böylece hem yükselişi hem düşüşleri fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak yaşanacak ani yükselişte yaptığı satışlar nedeniyle önemli miktarda kazanç potansiyelinden de mahrum kalacak.

Alım ve satım yaptığı bölgeler grafikte işaretli.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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