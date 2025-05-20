PlanB Yeni BTC Hedefini Paylaştı ve Altcoin Boğasına Dair Son Uzman Yorumları

Bitcoin (BTC) $106,616.75 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 105.000 dolarda oyalanıyor ve altcoinlerdeki sakinlik sürüyor. Son denemesinde 105.800 doları bir kez daha aşsa da boğalar üzerinde kapanışlar göremedi. Ancak bir noktada bunun daha büyük zirvelere yol açması bekleniyor. Peki altcoinlerde yükseliş bekleyenlerin bilmesi gerekenler neler? İşte son analist tahminleri.

PlanB Bitcoin Hedefi

2021 sonunda verdiği her aylık hedef tuttu ve PlanB son derece büyük bir popülerlik yakaladı. Ardından işler istediği gibi gitmese de yükseliş piyasalarındaki doğru tahminleri yatırımcıları bugünkü hedefi konusunda heyecanlandırıyor. Stoktan akış modelini Bitcoin’e uyarlayan isim bugün S&P için 7.000 ve BTC için 300 bin doların yaklaştığını yazdı.

Kripto Para Analistlerinin Yorumları

Glassnode bugün Pectra güncellemesinin ardından Ethereum $2,544.43’da yaşanan veri dalgalanmasına dikkat çekti. ETH’nin Gerçekleşmiş Değeri – varlıkta saklanan toplam sermayeyi temsil ediyor – 240,8 milyar dolardan (7 Mayıs) 244,6 milyar dolara (19 Mayıs) yükseldi. Bu, Şubat başından bu yana 3 aylık düşüş trendini tersine çeviren + 3,8 milyar $ (+% 1,6) artış anlamına geliyor. Dolayısıyla ETH fiyatındaki yükselişin devamı potansiyeli (yani altcoinlerin genel yükselişi için de) oldukça destekleyici bir okumadan bahsediyoruz.

Sherpa yeniden gündemine DOGE grafiğini aldı ve şunları yazdı;

“DOGE‘nin ilginç bir grafiği var. Son zamanlarda yaklaşık 2 ay kadar düştü ve güçlü bir hamle yaptı. Muhtemelen seçim + diğer makro faktörler nedeniyle 2024’ün sonlarındaki önceki konsolidasyonlarla karşılaştırılamaz. Yine de, daha yüksek bir dip oluşturup oluşturmadığını ve daha yükseğe devam edip etmediğini görmek üzereyiz… önümüzdeki birkaç hafta bunu gösterecek. Bu mevcut zemini korursa, 0,30 $ gibi bir şey hedeflerim, değilse, bunun 0,15 $ ‘a geri döndüğünü kolayca görebilirim.”

DaanCrypto ise kripto paraların toplam piyasa değerinin beşinci kez yaptığı testin retle sonuçlanmasından bahsetti.

Analist iki kilit bölgeden birinin kırılmasıyla pozisyon almanın daha akılcı olacağını savunuyor. Şimdilik dirençte zorlanan kripto paralar bu seviyeyi kırsa bile momentum yakalamalı.