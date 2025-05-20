Kripto Para

PlanB Yeni BTC Hedefini Paylaştı ve Altcoin Boğasına Dair Son Uzman Yorumları

Özet

  • PlanB S&P için 7 bin ve BTC için 300 bin seviyesini hedefliyor.
  • Sherpa DOGE hedefini kısa vadeli 0,3 dolar olarak açıkladı.
  • DaanCrypto TOTALCAP beşindi direnç testinde de sonuç alamadığı için izlemeyi tercih ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $106,616.75 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 105.000 dolarda oyalanıyor ve altcoinlerdeki sakinlik sürüyor. Son denemesinde 105.800 doları bir kez daha aşsa da boğalar üzerinde kapanışlar göremedi. Ancak bir noktada bunun daha büyük zirvelere yol açması bekleniyor. Peki altcoinlerde yükseliş bekleyenlerin bilmesi gerekenler neler? İşte son analist tahminleri.

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PlanB Bitcoin HedefiKripto Para Analistlerinin Yorumları

PlanB Bitcoin Hedefi

2021 sonunda verdiği her aylık hedef tuttu ve PlanB son derece büyük bir popülerlik yakaladı. Ardından işler istediği gibi gitmese de yükseliş piyasalarındaki doğru tahminleri yatırımcıları bugünkü hedefi konusunda heyecanlandırıyor. Stoktan akış modelini Bitcoin’e uyarlayan isim bugün S&P için 7.000 ve BTC için 300 bin doların yaklaştığını yazdı.

Kripto Para Analistlerinin Yorumları

Glassnode bugün Pectra güncellemesinin ardından Ethereum $2,544.43’da yaşanan veri dalgalanmasına dikkat çekti. ETH’nin Gerçekleşmiş Değeri – varlıkta saklanan toplam sermayeyi temsil ediyor – 240,8 milyar dolardan (7 Mayıs) 244,6 milyar dolara (19 Mayıs) yükseldi. Bu, Şubat başından bu yana 3 aylık düşüş trendini tersine çeviren + 3,8 milyar $ (+% 1,6) artış anlamına geliyor. Dolayısıyla ETH fiyatındaki yükselişin devamı potansiyeli (yani altcoinlerin genel yükselişi için de) oldukça destekleyici bir okumadan bahsediyoruz.

Sherpa yeniden gündemine DOGE grafiğini aldı ve şunları yazdı;

DOGE‘nin ilginç bir grafiği var. Son zamanlarda yaklaşık 2 ay kadar düştü ve güçlü bir hamle yaptı. Muhtemelen seçim + diğer makro faktörler nedeniyle 2024’ün sonlarındaki önceki konsolidasyonlarla karşılaştırılamaz. Yine de, daha yüksek bir dip oluşturup oluşturmadığını ve daha yükseğe devam edip etmediğini görmek üzereyiz… önümüzdeki birkaç hafta bunu gösterecek.

Bu mevcut zemini korursa, 0,30 $ gibi bir şey hedeflerim, değilse, bunun 0,15 $ ‘a geri döndüğünü kolayca görebilirim.”

DaanCrypto ise kripto paraların toplam piyasa değerinin beşinci kez yaptığı testin retle sonuçlanmasından bahsetti.

Analist iki kilit bölgeden birinin kırılmasıyla pozisyon almanın daha akılcı olacağını savunuyor. Şimdilik dirençte zorlanan kripto paralar bu seviyeyi kırsa bile momentum yakalamalı.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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