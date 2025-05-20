Ethereum (ETH)

Sıcak Gelişme: 262 Milyon Dolarlık Altcoin Satışı Sinyali

Özet

  • Arkham: Ethereum kurucu ortağı Jeffrey Wilcke Kraken borsasına 262 milyon $ değerinde ETH gönderdi.
  • Arjantin Başkanı Libra skandalını soruşturan birimi kapattı. - Bloomberg
  • ETH fiyatı için bu transfer büyük bir sorun değil.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 105 bin doları kaybetti ve 104 bin dolara geriledi. Birkaç dakika önce ise Ethereum $2,544.43 kurucu ortaklarından biri ciddi miktarda ETH varlığını Kraken borsasına gönderdi. Peki altcoinlerde neler oluyor?

Ethereum Balina Satışı

2019 yılında Ethereum’dan ayrılan Jeffrey Wilcke biraz önce Kraken borsasına 262 milyon dolarlık ETH gönderdi. Yıllar önce Ethereum’daki görevinden ayrılan Jeffrey kendi oyun şirketini kurdu ve muhtemelen son yükselişin ardından kazanç elde etmek için varlıklarını satışa hazırlıyor.

262 milyon dolar Etherum alıcı likiditesiyle karşılaştırıldığında çok büyük bir rakam değil. Üstelik aşağıda tanımlı cüzdanındaki bakiyeyi görüyorsunuz. Çok az bir varlığı kaldı ve onları da satışa yönlendirmesi yine muhtemelen büyük bir sorunu tetiklemeyecektir.

Bu arada baskıcı yönetime alternatif olarak gelen ve ciddi destek alan Arjantin Başkanı kendisinin de karıştığı Libra kripto para dolandırıcılığı olayını soruşturan birimi kapattı. Bloomberg’in haberi Milei’nin küresel çapta büyük tepki çekeceğini gösteriyor. Belki de Milei ülkesinde bu adımın devamı olarak kripto düşmanı bir tavır takınır.

18:55’te Trump açıklamalar yapacak ve 20:00’da WH Basın Sekreteri konuşacak. Kripto paralar ilgilendiren detayları ilerleyen saatlerde de anlık olarak paylaşacağız.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Projenin Kurucu Ortağı Bombayı Patlattı! Altcoin Devinde 10-100x Artırım Hazırlığı

Gözde Altcoin’de 262 Milyon Dolarlık Gizemli Transfer! Satışa mı Hazırlanılıyor?

Bin Günün Ardından ETH 8.400 Doları Hedefliyor? Altcoinler İçin Beklenen Senaryo Burada

Altcoin Devinde Liderlik Değişim Coşkusu! Fiyat Çoğu Coin’den Ayrışarak Yükseldi

Altcoin Kralı Bu Gelişmeyle Parlıyor! Tarihi Düşüş Var

O 2 Altcoin İçin Yükseliş Yorumları Giderek Artıyor!

Balinalar Toplarken MVRV Yeşil Yaktı! Sevilen Altcoin’de 4 Bin Dolar Hedefi Yeniden Masada

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Dünyanın En Büyük 11’nci Ekonomisi Bu Altcoin İle Gündemde! 3 Haziran Sonrası Harekete Geçilebilir
Bir Sonraki Yazı PlanB Yeni BTC Hedefini Paylaştı ve Altcoin Boğasına Dair Son Uzman Yorumları
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

BTCS, Ethereum Yatırımlarını Artırarak Stratejisini Güncelliyor
ALTCOIN Kripto Para
Canary Capital’ın Solana ETF’sinde Güncelleme ve Marinade Finance İş Birliği
ALTCOIN Kripto Para
Amerikalılar, Küresel Bitcoin Mülkiyetinde Önemli Paya Sahip
BITCOIN (BTC)
İşlem Hızı 150 ms’ye Düşüyor! Popüler Altcoin’de Alpenglow Gerçek Oluyor
Solana (SOL)
Lost your password?