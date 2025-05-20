Sıcak Gelişme: 262 Milyon Dolarlık Altcoin Satışı Sinyali

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 105 bin doları kaybetti ve 104 bin dolara geriledi. Birkaç dakika önce ise Ethereum $2,544.43 kurucu ortaklarından biri ciddi miktarda ETH varlığını Kraken borsasına gönderdi. Peki altcoinlerde neler oluyor?

Ethereum Balina Satışı

2019 yılında Ethereum’dan ayrılan Jeffrey Wilcke biraz önce Kraken borsasına 262 milyon dolarlık ETH gönderdi. Yıllar önce Ethereum’daki görevinden ayrılan Jeffrey kendi oyun şirketini kurdu ve muhtemelen son yükselişin ardından kazanç elde etmek için varlıklarını satışa hazırlıyor.

262 milyon dolar Etherum alıcı likiditesiyle karşılaştırıldığında çok büyük bir rakam değil. Üstelik aşağıda tanımlı cüzdanındaki bakiyeyi görüyorsunuz. Çok az bir varlığı kaldı ve onları da satışa yönlendirmesi yine muhtemelen büyük bir sorunu tetiklemeyecektir.

Bu arada baskıcı yönetime alternatif olarak gelen ve ciddi destek alan Arjantin Başkanı kendisinin de karıştığı Libra kripto para dolandırıcılığı olayını soruşturan birimi kapattı. Bloomberg’in haberi Milei’nin küresel çapta büyük tepki çekeceğini gösteriyor. Belki de Milei ülkesinde bu adımın devamı olarak kripto düşmanı bir tavır takınır.

18:55’te Trump açıklamalar yapacak ve 20:00’da WH Basın Sekreteri konuşacak. Kripto paralar ilgilendiren detayları ilerleyen saatlerde de anlık olarak paylaşacağız.