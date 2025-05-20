Dünyanın En Büyük 11’nci Ekonomisi Bu Altcoin İle Gündemde! 3 Haziran Sonrası Harekete Geçilebilir

Dünyanın en büyük 11’nci ekonomisi Güney Kore’de 3 Haziran 2025 tarihinde yapılacak başkanlık seçimine giren Lee Jae-myung, ülke ekonomisini ABD doları temelli stablecoin’lere bağımlı olmaktan kurtarmak için Güney Kore wonu destekli bir stablecoin yani bir bakıma altcoin çıkarma sözü verdi. Öneri kısa sürede milyarlarca doların yurtdışına akmasını engelleyebilecek iddiasıyla tartışmaları alevlendirdi. Lee ayrıca spot kripto para ETF’lerinin yasallaştırılmasıyla yatırımcıların borsalar üzerinden kolayca kripto para alıp satabilmelerinin önünü açmayı hedefliyor.

Güney Kore Wonu Destekli Stablecoin Hedefinin Detayları

Lee’nin açıkladığı stablecoin planı kırsaldan metropole kadar her kesimin dijital cüzdanına uygun hızda işlem yapabilmesini hedefliyor. Güney Kore wonuna 1:1 oranında endeksli olacak olan bu altcoin ülkedeki yerel ticareti canlandırmayı ve döviz çıkışını frenlemeyi vaat ediyor.

Son üç ayda yerli borsalardan çıkan 41 milyar doların büyük kısmı dolar temelli stablecoin’lerle gerçekleşti. Bu miktar ekonomide ciddi sermaye sızıntısına karşılım geliyor. Lee’nin işaret ettiği Güney Kore wonu destekli stablecoin çıkışı sadece bireylerin değil kurumsal yatırımcıların da dikkatini çekti.

Uzmanlar devlet destekli bir stablecoin fikrini “yenilikçi adım” olarak tanımlarken, para arzı kontrolü ve düzenlemele konularında uyarıda bulunuyor. Buna göre başarısız denetim bankacılık sistemi üzerinde ters etkiler yaratabilir. Yine de seçmenler, özellikle genç nüfus bu teklife sıcak bakıyor çünkü kripto para yatırımlarını yerli bir altyapıyla yapmak çekici. Lee’nin ekibi merkez bankasıyla iş birliğinde stablecoin için pilot uygulamayı hızlıca devreye sokmayı planlıyor.

Lee’nin Kripto Para ETF’leri ve Yasal Düzenleme Planları

Lee, stablecoin hamlesine ek olarak spot kripto para ETF’lerini resmi borsalara taşıyarak yatırım süreçlerini basitleştirmeyi amaçlıyor. Böylece temel olarak cüzdan ve özel anahtar karmaşasından uzak durmak isteyenler hisse senedi alır gibi Bitcoin (BTC) $106,616.75 ve diğer paraları alıp satabilecek. National Pension Fund (Ulusal Emeklilik Fonu) gibi büyük kurumların da bu piyasalara girmesi desteklenebilir ve likidite artışı sağlanabilir.

Bunun altyapısı olarak “Dijital Varlık Temel Yasası” tasarısı hazırlanıyor. Tasarı stablecoin’ler için net kurallar, ihraç ilkeleri, alım-satım standartları ve denetim mekanizmalarını kapsayacak. Tasarının Meclis’ten geçmesi halinde Güney Kore düzenleme açısından bölge lideri konumuna yükselebilir. Genç ve teknoloji meraklısı seçmen kitlesi yeni yasayı finansal fırsat kapısı olarak görüyor.