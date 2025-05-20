Kurumsalların Desteğiyle Yeni Rekorun Yolu Açıldı! 20 Mayıs Bitcoin Fiyat Analizi Yorum

Bitcoin $106,616.75 fiyatı haftaya rüzgar gibi eserek girdi. Enflasyon endişelerinin artmasıyla birlikte MicroStrategy ve Metaplanet gibi devlerin yaptığı yüksek hacimli alımlar kripto para piyasasına taze para akıttı. ETF kanalıyla gelen güçlü kurumsal talep de yukarı yönlü ivmeyi hızlandırdı ve fiyatı 107 bin dolar eşiğine taşıdı. Analistler, alıcı iştahının sürmesiyle Bitcoin‘de 108 bin doların ötesinde yeni rekorların kapıda olduğu görüşünde.

Bitcoin Kurumsal Alımlar ve Enflasyon Korkularının Gölgesinde Yükseliyor

MicroStrategy geçen hafta 764.9 milyon dolar değerinde BTC ekleyerek hazine bakiyesini büyüttü. Aynı günlerde şirket aleyhinde açılan toplu dava bile Bitcoin’deki alıcı iştahı soğutamadı. Japon yatırım şirketi Metaplanet ise 104.8 milyon dolarlık BTC satın alarak toplam varlığını yaklaşık 1 milyar dolara yükseltti. Söz konusu iki alım fiyatı 107 bin dolar bandına iten en güçlü katalizörler olarak öne çıkıyor. Diğer yandan ABD’deki spot ETF‘lere haftanın ilk gününde giren 667 milyon dolarlık net akış kurumsalların Bitcoin’i portföy sigortası gibi gördüğünü kanıtlar nitelikte.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı artan enflasyon beklentileriyle birleşince talep tarafında ekstra baskı yarattı. Walmart’ın girdi maliyetlerindeki artışı fiyatlara yansıtacağı uyarısı piyasalarda “faizler uzun süre yüksek kalabilir” algısını güçlendirdi. Geleneksel enstrümanlardan kaçan sermaye,“dijital altın” anlatısını besleyerek Bitcoin’e yöneldi. Aynı motivasyonla bireysel yatırımcı cephesinde de stablecoin bakiyeleri azalırken borsalardan soğuk cüzdanlara çıkan BTC miktarı dikkat çekiyor.

Teknik Göstergeler Rekorun Tazelenmesi İhtimaline İşaret Ediyor

Grafikte 102 bin dolar desteğinden gelen sert geri tepki klasik bir yükseliş formasyonunun oluşmasını sağladı. Şu anda Bitcoin’in fiyatı 0,5 Fibonacci seviyesini (104 bin 634 dolar) kalıcı biçimde geçerek 0,618 bölgesi (105 bin 226 dolar) üzerine yerleşmeye çalışıyor. Alıcıların 107 bin 141 dolara karşılık gelen 1,0 Fib uzantısını hacimli kırması halinde 110 bin 240 dolar ve 115 bin 254 dolar hedefleri gündeme gelebilir.

Bununla birlikte Stokastik RSI, aşırı alım bölgesinde ve bu kısa vadede kar satışı riskinin sürdüğüne işaret ediyor. Yine de spot ETF’lere olan akışlar ve kurumsal alım haberleri zayıf ellerdeki satış baskısını dengeleyerek yükseliş senaryosunun ağır basmasını sağlıyor. Uzmanlar fiyatın 104 bin dolar civarında tutunma devam ettiği sürece 108 bin doları zorlamasının sürpriz olmayacağı görüşünde.