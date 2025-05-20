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Son Dakika: Birkaç Haftalık Altcoin Microsoft İle Ortaklık Yaptı Fiyat Hızla Yükseliyor

Özet

  • Microsoft Fabric, geliştiricilere Bitcoin, Ethereum ve diğer blockchain verilerine erişim sunmak için “ilk web3 veri sağlayıcısı” Space & Time' ile ortaklığa gitti.
  • SXT Token fiyatı çift haneli yükseliş yaşadı.
  • Microsoft'un risk sermayesi kolu projenin erken dönem yatırımcılarından.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarına gireli henüz birkaç hafta olmasına rağmen Binance destekli altcoin ses getirdi. Bugün Microsoft ile ortaklığın da duyurulmasıyla fiyat çift haneli yükseliş yaşadı. BTC fiyatının 105 bin doların altına gerilemesine rağmen yaşanan yükseliş için altcoinin haklı nedenleri var.

Microsoft ve SXT Coin

Microsoft’un Build konferansında duyurulan entegrasyon sayesinde Microsoft Fabric ekosistemi genelinde blockchain verilerine anlık erişim sağlanabilecek. Space and Time (SXT) ortaklığı bunu mümkün kılıyor.

Space & Time merkezsiz veri tabanı ile sıfır bilgi kanıtı kullanarak ağ verilerini endeksliyor. Daha önce Microsoft’un risk sermayedarı kolu M12 projenin ilk yatırım turuna katılmıştı. Yani Microsoft bu girişimin erken yatırımcılarından.

Space and Time Kurucu Ortağı Nate Holiday şunları söyledi;

“Fabric üzerinde çalışan kurumlara, kuruluşlara ve geliştiricilere doğrulanabilir blockchain verileri sağlamak için Microsoft ile iş birliğimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz.

Bu entegrasyon, finansal hizmetler, Web3 uygulamaları ve yapay zeka alanlarında veriye dayalı çok sayıda yeni kullanım senaryosunun Microsoft teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlıyor.”

Microsoft blockchain veri akışı için bu ortaklıkla şimdilik Bitcoin $106,616.75, Sui ve Ethereum $2,544.43’u destekleyecek.

Microsoft Fabric Baş Ürün Müdürü Sruly Taber şunları söyledi;

“Space and Time, Microsoft Fabric ile entegre olarak, geliştiricilere ve kurumlara güvenilir verilerle hizmet verme kabiliyetimizi genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Web3 de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde teknolojiyi demokratikleştirme misyonumuzla da uyumlu hale geliyor.

Bu entegrasyon, üretkenliği artıran ve küresel ölçekte inovasyonu teşvik eden araçlar sağlama konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor.”

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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