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Cardano’nun Kurucusundan Mega Boğa Takvimi: Bu Katalizöre Dikkat!

Cardano'nun (ADA) kurucusu Charles Hoskinson kripto para piyasalarının mega boğa dönemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu!
01:04
25 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) rakibi olan Cardano’nun (ADA) kurucusu, kripto kışını sona erdirecek ve endüstri çapında büyük bir ralliyi ateşleyecek katalizörü belirlediğini ileri sürdü.

Bitcoin’de Mega Boğa

Cardano akıllı sözleşme platformunun kurucusu Charles Hoskinson, Cheeky Crypto ile yaptığı yeni bir röportajda, ABD hükümetinin Finansal İnovasyon Yasasının onaylanması durumunda kripto para piyasalarının mega boğa koşusuna başlayacağını öne sürdü. Ayrıca Charles Hoskinson, belirtilen yasanın kabul edilmesinin, yatırımcıları kripto para piyasalarına sermaye ilavesi yapmaya ve kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilgili düzenleyici riskleri azaltmaya sevk edeceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para birimi alanına katıldığımdan beri yedi boğa piyasası yaşadım ve bunlar mevcut piyasa koşullarından farklı değil. Mevcut koşullar 18 ay da sürebilir, iki yıl da sürebilir, yılsonunda da bitebilir, kim bilebilir? Belki de herhangi bir Pazar günü… Ama Amerika Finansal İnovasyon Yasası’na geçerse, büyük miktarda kurumsal para gireceği ve ayrıca kripto parayla ilgili tüm düzenleyici riskler ortadan kalkacağı için muhtemelen bir mega boğa piyasası görürüz.

Finansal İnovasyon Yasası

Haziran ayında Wyoming’den Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ve New York’tan Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand tarafından önerilen Finansal İnovasyon Yasası, kripto para endüstrisi için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedeflediği açıklandı. Öte yandan Charles Hoskinson geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklamasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler gibi bazı düzenleyicilerin daha fazla yetkilendirilmesi durumunda piyasaların daha kötü bir yöne gitmesinin mümkün olduğunu belirterek açıklamalarında şunları söylemişti:

Eğer Gary Gensler gibi insanlar yetkilendirilirse, büyük miktarda dava oluşacağından bir mega ayı piyasasının gerçekleştiğini görebiliriz. Bu durum birçok yatırımcının ve girişimciler açısından daha kötü bir boyuta varabilir.

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