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Kripto para piyasalarında Dogecoin’in (DOGE) dişli rakibi olarak bilinen Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda yatırımcıların oldukça dikkatini çekiyor. Çoğu kripto para analistinin ünlü meme token hakkında yaptığı varsayımlara karşın Shiba Inu yukarı yönlü hareketine devam ediyor.

50 Günlük EMA

Shiba Inu’nun fiyatı 50 günlük üstel hareketli ortalamaya yaklaşması ilerleyen zamanlarda yukarı yönlü fiyat hareketi için önemli bir adım olarak görülüyor. Kripto para biriminin fiyatında yaşanacak olası bir yükseliş hareketiyle 50 günlük üstel hareketli ortalama geride kaldığı takdirde Shiba Inu’nun yatırımcıların merak beklediği bir yükseliş trendinde resmi olarak girmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte üst paragrafta belirtilen olası yükseliş hareketi varsayımı gerçekleşse dahi Shiba Inu %50 karlılık seviyesinin üzerine çıkamayabilir. Kripto para birimimi daha kârlı varsayılması için fiyatın 0.00002 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekebilir. Daha öncesinde bireysel yatırımcıların çoğunluğu belirtilen fiyat civarında ciddi miktarlarda tasfiye işlemi gerçekleştirdi. Yatırımcılar tasfiye işleminin ardından 0,00001 dolar seviyelerinin yakınında daha düşük seviyelerde bir satın alma fırsatı aradı.

SHIB’e Balina Etkisi

Öte yandan yazının kaleme alındığı tarihte Shiba Inu, küçük ve orta sayılabilecek balinaların mevcut bakiyelerindeki yüksek oranda token konsantrasyonu nedeniyle yerel direnç seviyelerini kırmayı her başardığında, satış baskısında büyük bir artışla karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Ayrıca kripto para birimi hakkında yapılan olumsuz haberlerin azalmasının fiyatlama yönünde pozitif bir etki sağlaması uzman tarafından öngörülüyor. Ancak olumlu fiyat performansına rağmen, Shiba Inu’nun ticaret hacmi hala düşüyor, bu nedenle token’ın volatilitesi son derece düşük bir seviyede kalıyor. Böyle bir eğilim, ağırlıklı olarak spekülatif çekiciliğe dayanan bir token için olumsuz bir faktör sayılabilir.

Yazı kaleme alındığında popüler meme token son 24 saat içerisinde yaklaşık %13 oranında bir artış kaydederek 0.00001205 dolar seviyesinden işlem görüyor.