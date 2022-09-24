Popüler altcoinlerden olan Ripple (XRP) ve Polkadot'un (DOT) fiyat tahminleri! Fiyat artışının habercisi seviyeler hangileri?

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Ethereum’un (ETH) Merge yükseltmesi ve Cardano’nun (ADA) Vasil Hard Fork güncellemesiyle çalkantılı olan kripto para piyasasında bazın altcoinler fiyatlamasıyla yatırımcıların ilgisini topladı. İşte iki dikkat çeken altcoinin fiyat analizi!

Ripple (XRP)

Ripple 20 Eylül tarihinde 0,41 dolar genel direncinin üzerine çıktı. Ayrıca Ayılar 21 Eylül’de boğaları tuzağa düşürmeye çalıştı ancak alıcıların başka planları vardı. Boğalar gerçekleşen düşüşü satın alarak ve fiyatı 22 Eylül’de genel direncin üzerine çıkardılar.

Kripto para biriminin 0,30 ila 0,41 dolar aralığındaki kırılmanın model hedefi 0,52 idi ve aynı değere 23 Eylül’de ulaşıldı. Bu hareket, göreceli güç endeksini (RSI) aşırı alım bölgesine iterek yakın vadede küçük bir düzeltme veya konsolidasyon öngörülüyor. 23 Eylül tarihinde grafikteki uzun fitil, daha yüksek seviyelerde kar rezervasyonunu gösteriyor olabilir.

Kripto para biriminin fiyatı konsolide olduğu aralığın kopma noktasını yeniden test ederse 0.41 dolara bir gerileme yaşanabilir. Boğalar bu seviyeyi desteğe çevirirse, XRP/USDT paritesi yukarı yönlü hareketi sürdürmeye çalışabilir. XRP’nin fiyatı 0,56 doların üzerine çıkmayı başarırsa yükselişin bir sonraki durağı 0.66 dolar seviyesi olabilir. Ancak 0,41 doların altındaki bir kırılma, gerçekleşen son kırılmanın bir ayı tuzağı olduğunu gösterebilir.

Polkadot (DOT)

Alıcılar, 21 ve 22 Eylül tarihinde 6 dolarlık kritik desteği başarıyla savundu ancak küçük çaplı sıçrama, talebin daha yüksek seviyelerde azaldığının bir göstergesi olabilir. Polkadot 20 günlük EMA seviyesi olan 6.87 doların altında ne kadar uzun süre işlem görürse, 6 doların altına kırılma olasılığı o kadar yüksek olur.

Bununla birlikte ayılar fiyatı 6 doların altında tutarsa, satış momentumu artabilir ve DOT/USDT paritesi düşüş trendine devam edebilir. Aşağı yönde hareketin bir sonraki büyük destek seviyesi 4 dolar civarında olabilir.

Varsayımın aksine fiyat 6 dolardan geri döner veya desteğin altına düştükten sonra keskin bir şekilde yükselirse, boğaların daha düşük seviyelerden alım yapmaya devam ettiğini gösterebilir. Boğaların, yine bir bariyer görevi görmesi muhtemel olan 10 dolara olası bir yukarı yönlü hareketin yolunu temizlemek adına fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarması gerekebilir.