Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ripple Ve Polkadot’da Kritik Seviyeler: Artışın Habercisi Olabilir!

Popüler altcoinlerden olan Ripple (XRP) ve Polkadot'un (DOT) fiyat tahminleri! Fiyat artışının habercisi seviyeler hangileri?
23:04
24 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum’un (ETH) Merge yükseltmesi ve Cardano’nun (ADA) Vasil Hard Fork güncellemesiyle çalkantılı olan kripto para piyasasında bazın altcoinler fiyatlamasıyla yatırımcıların ilgisini topladı. İşte iki dikkat çeken altcoinin fiyat analizi!

Ripple (XRP)

Ripple 20 Eylül tarihinde 0,41 dolar genel direncinin üzerine çıktı. Ayrıca Ayılar 21 Eylül’de boğaları tuzağa düşürmeye çalıştı ancak alıcıların başka planları vardı. Boğalar gerçekleşen düşüşü satın alarak ve fiyatı 22 Eylül’de genel direncin üzerine çıkardılar.

Kripto para biriminin 0,30 ila 0,41 dolar aralığındaki kırılmanın model hedefi 0,52 idi ve aynı değere 23 Eylül’de ulaşıldı. Bu hareket, göreceli güç endeksini (RSI) aşırı alım bölgesine iterek yakın vadede küçük bir düzeltme veya konsolidasyon öngörülüyor. 23 Eylül tarihinde grafikteki uzun fitil, daha yüksek seviyelerde kar rezervasyonunu gösteriyor olabilir.

Kripto para biriminin fiyatı konsolide olduğu aralığın kopma noktasını yeniden test ederse 0.41 dolara bir gerileme yaşanabilir. Boğalar bu seviyeyi desteğe çevirirse, XRP/USDT paritesi yukarı yönlü hareketi sürdürmeye çalışabilir. XRP’nin fiyatı 0,56 doların üzerine çıkmayı başarırsa yükselişin bir sonraki durağı 0.66 dolar seviyesi olabilir. Ancak 0,41 doların altındaki bir kırılma, gerçekleşen son kırılmanın bir ayı tuzağı olduğunu gösterebilir.

Polkadot (DOT)

Alıcılar, 21 ve 22 Eylül tarihinde 6 dolarlık kritik desteği başarıyla savundu ancak küçük çaplı sıçrama, talebin daha yüksek seviyelerde azaldığının bir göstergesi olabilir. Polkadot 20 günlük EMA seviyesi olan 6.87 doların altında ne kadar uzun süre işlem görürse, 6 doların altına kırılma olasılığı o kadar yüksek olur.

Bununla birlikte ayılar fiyatı 6 doların altında tutarsa, satış momentumu artabilir ve DOT/USDT paritesi düşüş trendine devam edebilir. Aşağı yönde hareketin bir sonraki büyük destek seviyesi 4 dolar civarında olabilir.

Varsayımın aksine fiyat 6 dolardan geri döner veya desteğin altına düştükten sonra keskin bir şekilde yükselirse, boğaların daha düşük seviyelerden alım yapmaya devam ettiğini gösterebilir. Boğaların, yine bir bariyer görevi görmesi muhtemel olan 10 dolara olası bir yukarı yönlü hareketin yolunu temizlemek adına fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarması gerekebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
XRP Davası Ne Zaman? XRP Yıllara Göre Fiyat Grafiği!
XRP Davası Ne Zaman? XRP Yıllara Göre Fiyat Grafiği!
Ripple (XRP) Daha Fazla Yükselir Mi? Kısa Vadeli Altcoin Analizi!
Ripple (XRP) Daha Fazla Yükselir Mi? Kısa Vadeli Altcoin Analizi!
XRP Ne Kadar Oldu? Yatırımcıların XRP Hedefi Nedir?
XRP Ne Kadar Oldu? Yatırımcıların XRP Hedefi Nedir?
Ripple (XRP) Son Başarısıyla Yükselişine Devam Eder Mi? XRP Yorum!
Ripple (XRP) Son Başarısıyla Yükselişine Devam Eder Mi? XRP Yorum!
Uzman Analistten XRP, ETH, CHZ Yorumu: Rallinin Fitili Ateşlenebilir!
Uzman Analistten XRP, ETH, CHZ Yorumu: Rallinin Fitili Ateşlenebilir!
Binance Borsasında İşlem Gören Bu Altcoin İçin Boğa Sinyali! Ralli Başlayabilir!
Binance Borsasında İşlem Gören Bu Altcoin İçin Boğa Sinyali! Ralli Başlayabilir!
Beklenen Davada SEC Köşeye Sıkıştı! XRP Roketi Kalkıyor Olabilir!
Beklenen Davada SEC Köşeye Sıkıştı! XRP Roketi Kalkıyor Olabilir!
Ripple (XRP) Büyük Ralliye Başlayacak Mı? XRP Kısa Vadeli Analiz!
Ripple (XRP) Büyük Ralliye Başlayacak Mı? XRP Kısa Vadeli Analiz!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Milyonlarca Kullanılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022