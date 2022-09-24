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  •   Performansıyla Dikkat Çeken Altcoin’de 130.5 Milyon Dolarlık Hareketlilik!

Performansıyla Dikkat Çeken Altcoin’de 130.5 Milyon Dolarlık Hareketlilik!

Son haftalarda yaptığı çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken altcoin'de son 24 saatte yüzde 130.5 milyon dolarlık hareketlilik yaşanıyor.
19:12
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple‘ın ihraç ettiği XRP, son bir haftada ve son bir ayda yatırımcısına en çok kazandıran altcoin oldu. XRP fiyatındaki son artış, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer büyük kripto para fiyatlarının önemli ölçüde düştüğü dönemde geldi.

XRP Fiyatındaki Yükseliş Sürecek mi?

XRP fiyatındaki son yükselişin destekleyen birkaç neden var. Ripple balinalarının yaptığı birikim de bunlardan biri. Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri takip eden Whale Alert’ın sağladığı verilere göre son 24 saat içerisinde farklı kripto para borsalarından birden fazla bilinmeyen adrese 270 milyondan fazla XRP token’ı (güncel fiyatlarla yaklaşık 130.2 milyon dolar değerinde) gönderildi.

54.1 milyon XRP ile en büyük satın alma işlemi kripto para borsası Bitso’da kaydedildi. Kripto para balinası, tek seferde yaklaşık 27.5 milyon dolar değerinde XRP satın aldı. Balinalar, Bitstamp borsasından 84.1 milyon XRP satın aldı. Balinalar tarafından birden fazla işlemde 41.4 milyon dolardan fazla XRP’nin daha satın alımı yapıldı. Whale Alert, anonim bir cüzdandan anonim başka bir cüzdana gönderilen 132 milyon XRP (yaklaşık 62.1 milyon dolar) değerinde bir mega işlem bildirdi.

Balinalar Neden Ripple’ın Coin’ine Yükleniyor?

Balinaların dikkat çeken XRP birimi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) 2020’nin sonunda XRP üzerinden kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple‘a açtığı davada hem SEC’in hem de Ripple’ın mahkemeden özet karar talep etmesinin ardından arttı. Kripto analiz şirketi Santiment’e göre, XRP/BTC işlem çifti son bir yılın en yüksek seviyesi olan 0.000025 BTC’ye çıktı. Son ralli, davadaki özet karar başvurusunun bir sonucu oldu. Analiz şirketi, ayrıca 1 milyon ila 10 milyon XRP tutan aktif adreslerin sayısının son dönemde arttığını bildirdi.

Bundan önce Ethereum‘dan XRP’ye büyük bir yatırımcı geçişinin olduğunu bildirmiştik. Bu yatırımcı geçişi, Ethereum ağının tarihi bir güncelleme olan The Merge ile iş ispatından (Proof of Work) hisse ispatına (Proof of Stake) geçiş yapmasının ardından başladı. Son 24 saatte yüzde 1,55 yükselişle 0,4959 dolardan işlem gören XRP fiyatı, son 7 günde ve son 30 günde sırasıyla yüzde 40,60 ve yüzde 42,44 arttı.

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