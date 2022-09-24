Dünya'nın süper güçlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto paralar ile ilgili alınan karar tüm yatırımları alt üst edebilir.

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Bir ABD bölge yargıcı geçtiğimiz günlerde kripto para birimleri üzerinden ödenen vergilere ilişkin bir emir yayınladı. Yargıç, iç gelir servisine (IRS) kripto para birimi işlemlerinde vergi bildirmeyen veya ödemeyen Amerikalı vergi mükellefleriyle ilgili bilgi arama yetkisi verdi.

John Doe ve Kripto İşlemleri

Basın açıklamasına göre, ABD savcılık ofisi, ABD bölge yargıcı Paul G. Gardephe, IRS’nin ‘John Doe celbi’ olarak adlandırılan bir celp çıkarmasına izin verecek bir emir yayınladı. Bu, M.Y. Safra Bank’ın Amerikalı vergi mükellefleri hakkındaki tüm bilgileri sunmasını sağlamak için yapılacak. Bu vergi mükellefleri, kazançlarını IRS’ye bildirmeyen veya kripto para birimi işlemleri için vergi ödemeyen kişilerdi.

Dava, özellikle IRS’nin kripto ile ilgili işlemler yapan kullanıcılar hakkında bilgi edinme emri almasıyla ilgiliydi. Bu işlemler Los Angeles merkezli bir kripto para birimi ana komisyoncusu SFOX’ta gerçekleştirildi. Elde edilen kâr/zarar rapor edilmemiş ve ilgili vergiler ödenmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri New York güney bölgesi savcısı Damian Williams konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında şunları söyledi:

Hükümet, kripto para işlemlerini bildirmeyerek vergi yükümlülüklerini olduğundan az gösteren vergi mükelleflerini tespit etmek ve herkesin adil payını ödediğinden emin olmak için elindeki tüm araçları kullanmaya kararlı.

IRS Komisyon Üyesi Charles P. Rettig ise şunları belirtti:

Mahkemenin John Doe celbini kabul etmesi, herkesin adil payını ödemesini sağlamaya yönelik süregelen önemli çabalarımızı pekiştirmekte.

15 Ağustos’ta Kaliforniya merkez bölgesindeki bir federal mahkeme de benzer nitelikte bir karar çıkarmıştı. Karar IRS’ye SFOX’u bilgi vermeye zorlayacak bir John Doe celbini SFOX’a tebliğ etme yetkisi veriyordu. Bu bilgiler, 2016-2021 yılları arasında SFOX aracılığıyla en az 20.000 dolar değerinde kripto işlemi gerçekleştiren kişilerle ilgiliydi.

Uyum Sorunu Var

Ayrıca IRS, vergi mükelleflerinin vergi beyannamelerini doldururken karlarını / zararlarını bildirmeleri gerektiğini iddia etti. Ancak, kripto para birimleri ve diğer dijital varlıklar söz konusu olduğunda çok azı bu mali bilgileri gerçekten rapor ediyor. Bu olgu, kripto ile ilgili önemli vergi uyum eksikliklerini ortaya çıkarmakta.

IRS ayrıca, kripto işlemlerinin niteliği nedeniyle insanların vergiye tabi geliri IRS’den gizlemek için kripto işlemlerini kullanabileceğini belirtti.

Ayrıca IRS, kripto para birimleri ve diğer sanal para birimleriyle ilgili işlemlerin genellikle vergi sonuçları olduğunu belirtti. Dolayısıyla bunlar vergi yükümlülüklerine yol açabilir. IRS ayrıca, kripto üzerindeki vergilerle ilgili ayrıntıları perspektife koyan IRS Bildirimi 2014-21’i yayınladı.