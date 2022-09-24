Dünya üzerindeki en büyük Move to Earn projesinin ilk yılını tamamlamasına kısa bir süre kalmışken projeye ne olacağı merak ediliyor.

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Move-to-earn uygulaması STEPN, topluluğunu Solana blok zincirinin ötesine genişletmeyi hedeflediği şu dönemde birinci yıldönümünü kutluyor. Gerek Çin’den gelen yasaklama haberleri olsun gerekse piyasa düşüşü olsun tüm olumsuzluklara rağmen, ekip projeyi ileriye taşımak için büyük çaba harcıyormuş gibi görünüyor.

Hakkında Ne Biliyoruz?

Uygulama, lansmanından bu yana 4,72 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı, 5 milyon dolar fon topladı ve günlük bir milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Haziran 2022’de Solana blok zincirinde merkezi olmayan bir borsa olan DOOAR’ı başlattı ve Binance Chain (BNB) üzerinde değiştirilemez bir token (NFT) spor ayakkabı koleksiyonu başlatmak için Japon spor giyim şirketi Asics ile ortaklık kurdu.

Ayrıca, STEPN NFT sahiplerinin kapsayıcılığa odaklanan bir Web3 bölgesini deneyimlemesini sağlamak ve popüler Bored Ape Yacht Club NFT topluluğundan yeni kullanıcıları STEPNVERSE’ü tanıtmak için Ethereum’da “APE Realm” tanıtıldı. STEPN faaliyetlerinin çoğu zincir dışında tamamlanacak, böylece sıkışıklık ve yüksek gaz ücretleriyle ilgili endişeler ortadan kalkacak.

STEPN’in kurucu ortaklarından Yawn Rong proje ile iglili şu açıklamayı yaptı:

STEPN, 2021’deki lansmanımızdan bu yana etkileyici bir büyüme yaşadı. Platforma yeni blok zincirleri entegre ederek, yeni NFT koleksiyonları ekleyerek, yeni endüstri lideri özelliklerlerle destekleyerek, hareket ve kazanç alanında devrim yaratmaya devam ediyoruz. Ekibimiz, platformumuzu güvende tutarken aynı zamanda en iyi özellikleri şeffaf bir şekilde sunmaya kendini adamış durumda. Topluluğumuzla sürekli iletişim halindeyiz ve STEPN’i büyütmek, kriptoyu genişleyen bir kitleye ulaştırmak için onlarla birlikte çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz.”

STEPN Nedir?

STEPN , STEPN spor ayakkabı NFT’lerine sahip kullanıcıları açık havada yürüyüş, koşu ve jogging yaparak Green Satoshi Token (GST) kazanmaya teşvik eden bir uyuglama olarak karşımıza çıkıyor.

GST ve STEPN (GMT) tokenleri, spor ayakkabı türü, spor ayakkabının verimliliği, konforu ve kullanıcının hareket ettiği hız gibi birkaç koşula bağlı olarak kullanıcının hareket ettiği her dakika için ödeniyor. Kullanıcılar Seviye 0’dan Seviye 29’a kadar GST kazanıyor ve Seviye 30’dan itibaren GST veya STEPN (GMT) kazanmayı tercih edebiliyorlar. Her kullanıcının, tükendiğinde ödül kazanmasını engelleyen bir enerji miktarı bulunuyor. STEPN uygulaması şu anda halka açık beta sürümünde.

STEPN Her Şeye Rağmen Devam Ediyor

Şirketin birinci yıl dönümü, GST ve GMT token’larının zor bir dönemden geçtiği bir zamana denk geliyor. 29 Nisan 2022’de GST, 24 saat içerisinde gerçekleşen 4,73 dolara düşüşünden önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,82 dolara ulaşmıştı. Ardından 4 Mayıs 2022’de kısa bir süreliğine 6,56 dolara yükseldi.

O zamandan bu yana fiyat, 7 Mayıs 2022’de TerraUSD stablecoin çöküşünden muzdarip olan daha geniş kripto piyasalarıyla birlikte düşüş eğiliminde. Yazım saati dikkate alındığında %99,6 düşüşle 0,029 dolara gerilemişti.

STEPN ekosisteminde yönetişim için kullanılan kardeş token STEPN (GMT) de benzer bir kaderi paylaştı. O da 29 Nisan 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,80 dolara ulaştı ve GST’den daha keskin bir düşüşle Haziran 2022 ortalarında 0,58 dolara geriledi. Token şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden neredeyse %85 düşüşle 0,62 dolardan işlem görüyor.

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