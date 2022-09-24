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Henüz Binance’de Listelenmemiş Metaverse ve Web3 Coin’ler!

Henüz Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listelenmemiş kripto para birimleri listeleme haberleri ile normalden fazla artış yaşayabiliyor. 
17:15
24 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 yılındaki ralli koşusu sırasında metaverse coin’ler büyük ilgi gördü ve bir sonraki boğa koşusunda da popülerliklerinin devam edeceği düşünülüyor. Buna ek olarak bir sonraki boğa koşusunda uzman isimler Web3 coin’lerinin de büyük ilgi göreceğini düşünüyor. Öte yandan kripto para ekosistemine aşina olanların da yakından bildiği gibi henüz Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listelenmemiş kripto para birimleri listeleme haberleri ile normalden fazla artış yaşayabiliyor. Bu yazımızda henüz Binance’de listelenmemiş bazı metaverse ve Web3 coin’lere bakacağız.

  • Ceek VR (CEEK): İçerik oluşturucuları hayranlarıyla buluşturan, sanatçıların dikkat çekmesine, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşmasına ve yaratıcı çalışmalarından para kazanmasına olanak tanıyan bir metaverse projesi olan Ceek VR’ın kripto para birimi CEEK henüz Binance’de listelenmeyen metaverse coin’ler arasında yer alıyor. CEEK yazının kaleme alındığı sırada 0,14 dolardan işlem görüyor. Analistler olası bir Binance listelenmesi ile CEEK’de gözle görülür artış olabileceğini düşünüyor.

  • Radio Caca (RACA): OKX Blockdream Ventures ve Consensys Mesh’in Takyon hızlandırıcısı tarafından desteklenen RadioCaca, bir web 3.0 altyapı çözümü sağlayıcısı olarak tanımlanabilir. Temmuz 2021’de RadioCaca, Elon Musk’ın annesi Maye Musk için bir PFP (profil resmi NFT’leri) koleksiyonu olan ilk web 3.0 ürününü piyasaya sürdü. Analistlere göre işin içinde Musk’ların da bulunması ve henüz RACA’nın Binance’de listelenmemiş olması artış potansiyeli olduğu anlamına geliyor.

  • Ultra (UOS): Ultra, video oyunları ve video oyunu içeriği için bir yayın platformu ve ekosistemi olarak tanımlanabilir. Ultra’nın misyonu, Steam gibi platformların yayınladığı mevcut tekeli ortadan kaldırmak ve oyun geliştiricilere, oyunculara ve influencer’lara yeni fırsatlar sunmak. UOS da henüz Binance’de listelenmeye metaverse ve Web3 coin’ler arasında yer alıyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,39 dolardan işlem gören UOS’un analistler tarafından takip edildiği görülüyor.

Bunlara ek olarak Binance’de henüz listelenmemiş olan metaverse ve Web 3 coin’ler arasında; Braintrust (BTRST), Casper (CSPR), Aioz Network (AIOZ), Syntropy (NOIA), Akash Network (AKT), KILT Protocol (KILT), Starlink (STARL), Gods Unchained (GODS) ve Boson Protocol (BOSON) gibi kripto para birimleri yer alıyor.

Ancak bu noktada yatırımcıların unutmaması gereken bir nokta bulunuyor: Büyük borsaların kripto para birimleri ne zaman listeleyeceği ya da listeleme yapıp yapmayacağı bilinemez. Dolayısıyla sadece bir borsada listelendiğinde yükseliş yaşar diye yatırım yapmak doğru değildir.

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