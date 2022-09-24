2022 yılının bitmesine 3 ay kalmışken bu dört kripto para biriminin popüler analistlerin radarında olduğunu görüyoruz.

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Şu anda piyasada 20.000’in üzerinde farklı kripto para birimi bulunuyor. Zaman zaman bazı altcoin’ler atak yapsa da analistlerin yakından takip ettiği ve 2022 yılında yükseliş ihtimali olan popüler altcoin’ler bulunuyor. Bu altcoin’lere bir göz atıyoruz…

Ethereum (ETH): Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum genel olarak Merge beklentisi ile geçtiğimiz günlerde yükseldi. “Söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımı ile birlikte ise ETH fiyatında gözle görülür bir düşüş görüldü. Ancak analistler genel anlamda Merge’ün etkisinin orta ve uzun vadede görülebileceğini ifade ediyor. Yazının kaleme alındığı sırada 1.325 dolardan işlem gören ETH için uzun vadeli tahminler 10.000 dolara kadar yükseliyor. Buna ek olarak bazı uzman isimler Ethereum’un Bitcoin’den daha kullanışlı olduğunu ve bu sebeple de bir ralli sırasında BTC’den daha iyi performans sergileyebileceğini ifade ediyor.

Cardano (ADA): Son zamanlarda kripto para piyasasında yükseltme ile dikkat çeken bir başka altcoin ise ADA. Cardano Vasil hardfork’u dün başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ethereum’da olduğu gibi Vasil hardfork’un etkisinin de orta ve uzun vadede ADA fiyatını etkileme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,46 dolardan işlem gören ADA, en büyük 8. kripto para konumunda bulunuyor. Uzman isimler ileriye dönük olarak, Cardano ağının gelişmekte olan ve son derece popüler kripto teknolojilerinin çoğunu entegre etmesini ve ADA token kullanım durumlarını etkin bir şekilde artırmasını bekliyor.

Decentraland (MANA): 2021 yılında metaverse ekosisteminin popüler hale gelmesi ile birlikte en çok dikkat çeken platformlardan biri Decentraland oldu. Şimdiden pek çok önemli firma Decentraland’de yerini aldı. İleriye dönük olarak, Decentraland’e daha fazla kullanıcı ve geliştiricinin katılması bekleniyor. Ayrıca platformda daha fazla markanın oluşması da beklentiler arasında. Platform sanal konserlere ev sahipliği yaparak NFT, play to earn oyunları, Web3 programları ve genel kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. MANA yazının kaleme alındığı sırada 0,72 dolardan işlem görüyor.

UniSwap (UNI): Merkezi olmayan borsalar yani DEX’ler günden güne popülerleşirken analistler UniSwap’in es geçilmemesi gereken bir platform olduğunu düşünüyor. UniSwap yalnızca en büyük ve en popüler merkezi olmayan borsa haline gelmekle kalmıyor, aynı zamanda kilitli toplam değeri 7 milyar dolardan fazla olan ikinci en değerli DeFi platformu olarak kabul ediliyor. UniSwap’in yenilikçi ve dinamik olduğunu ifade eden uzman isimler UNI token’ın takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. UNI yazının kaleme alındığı sırada 6 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.