Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2022’nin Son 3 Ayında Bu 4 Altcoin Analistlerin Radarında!

2022’nin Son 3 Ayında Bu 4 Altcoin Analistlerin Radarında!

2022 yılının bitmesine 3 ay kalmışken bu dört kripto para biriminin popüler analistlerin radarında olduğunu görüyoruz. 
16:10
24 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Şu anda piyasada 20.000’in üzerinde farklı kripto para birimi bulunuyor. Zaman zaman bazı altcoin’ler atak yapsa da analistlerin yakından takip ettiği ve 2022 yılında yükseliş ihtimali olan popüler altcoin’ler bulunuyor. Bu altcoin’lere bir göz atıyoruz…

  • Ethereum (ETH): Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum genel olarak Merge beklentisi ile geçtiğimiz günlerde yükseldi. “Söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımı ile birlikte ise ETH fiyatında gözle görülür bir düşüş görüldü. Ancak analistler genel anlamda Merge’ün etkisinin orta ve uzun vadede görülebileceğini ifade ediyor. Yazının kaleme alındığı sırada 1.325 dolardan işlem gören ETH için uzun vadeli tahminler 10.000 dolara kadar yükseliyor. Buna ek olarak bazı uzman isimler Ethereum’un Bitcoin’den daha kullanışlı olduğunu ve bu sebeple de bir ralli sırasında BTC’den daha iyi performans sergileyebileceğini ifade ediyor.

  • Cardano (ADA): Son zamanlarda kripto para piyasasında yükseltme ile dikkat çeken bir başka altcoin ise ADA. Cardano Vasil hardfork’u dün başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ethereum’da olduğu gibi Vasil hardfork’un etkisinin de orta ve uzun vadede ADA fiyatını etkileme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,46 dolardan işlem gören ADA, en büyük 8. kripto para konumunda bulunuyor. Uzman isimler ileriye dönük olarak, Cardano ağının gelişmekte olan ve son derece popüler kripto teknolojilerinin çoğunu entegre etmesini ve ADA token kullanım durumlarını etkin bir şekilde artırmasını bekliyor.

  • Decentraland (MANA): 2021 yılında metaverse ekosisteminin popüler hale gelmesi ile birlikte en çok dikkat çeken platformlardan biri Decentraland oldu. Şimdiden pek çok önemli firma Decentraland’de yerini aldı. İleriye dönük olarak, Decentraland’e daha fazla kullanıcı ve geliştiricinin katılması bekleniyor. Ayrıca platformda daha fazla markanın oluşması da beklentiler arasında. Platform sanal konserlere ev sahipliği yaparak NFT, play to earn oyunları, Web3 programları ve genel kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor. MANA yazının kaleme alındığı sırada 0,72 dolardan işlem görüyor.

  • UniSwap (UNI): Merkezi olmayan borsalar yani DEX’ler günden güne popülerleşirken analistler UniSwap’in es geçilmemesi gereken bir platform olduğunu düşünüyor. UniSwap yalnızca en büyük ve en popüler merkezi olmayan borsa haline gelmekle kalmıyor, aynı zamanda kilitli toplam değeri 7 milyar dolardan fazla olan ikinci en değerli DeFi platformu olarak kabul ediliyor. UniSwap’in yenilikçi ve dinamik olduğunu ifade eden uzman isimler UNI token’ın takip edilmesi gerektiğini düşünüyor. UNI yazının kaleme alındığı sırada 6 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Analist İddialı Konuştu: Bu Altcoin Yatırımcılara Hayatının Fırsatını Sunuyor!
Analist İddialı Konuştu: Bu Altcoin Yatırımcılara Hayatının Fırsatını Sunuyor!
SICAK GELİŞME: Beklenen Güncelleme Gerçekleşti! Altcoin’in Fiyatı Yükseliyor!
SICAK GELİŞME: Beklenen Güncelleme Gerçekleşti! Altcoin’in Fiyatı Yükseliyor!
Büyük Umutlarla Bekleniyordu, Fiyata Etkisi Olmadı! Altcoin için Oyun Bitti mi?
Büyük Umutlarla Bekleniyordu, Fiyata Etkisi Olmadı! Altcoin için Oyun Bitti mi?
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Kaliforniya Valisi Newsom, Bitcoin ve Altcoin’ler için Veto Yetkisini Kullandı!
Kaliforniya Valisi Newsom, Bitcoin ve Altcoin’ler için Veto Yetkisini Kullandı!
Gözler Hayal Kırıklığı Yaratan Bu Altcoin’de! Beklenti Ne?
Gözler Hayal Kırıklığı Yaratan Bu Altcoin’de! Beklenti Ne?
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Altcoin’lerde Son Durum
Bitcoin Güne Nasıl Başladı? Altcoin’lerde Son Durum
Yükselişleriyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoinler! Sebebi Ne?
Yükselişleriyle Kripto Devlerini Geride Bırakan Altcoinler! Sebebi Ne?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022