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İşlem Hacmi ve Piyasa Değeri Nedir?

Hem geleneksel piyasalarda hem de kripto para piyasasında işlem hacmi ve piyasa değeri terimlerini sıklıkla görüyoruz, duyuyoruz.
13:02
24 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hem geleneksel piyasalarda hem de kripto para piyasasında işlem hacmi ve piyasa değeri terimlerini sıklıkla görüyoruz. Peki işlem hacmi ve piyasa değeri nedir, ne işe yarar, hangi durumlarda kullanılır?

İşlem Hacmi Nedir?

Hacim veya işlem hacmi, belirli bir süre içinde bir piyasada işlem gören birimlerin sayısıdır. Bu dönemde el değiştiren bir varlığın özgün birimlerinin sayısının bir ölçümüdür. Her işlem bir alıcı ve bir satıcı arasında gerçekleşir. İşlem gerçekleştiğinde bu bir borsa tarafından kayıt altına alınır ve bu veriler daha sonra işlem hacmini hesaplamak için kullanılır.

İşlem hacmi, hisse senetleri, tahviller, fiat para birimleri veya kripto para birimleri gibi herhangi bir ticari varlık cinsinden ifade edilebilir. Örneğin, Ali Ayşe’ye BNB’yi her biri 20 USD’ye satarsa, bu işlemin hacmi, 100 USD veya 5 BNB olabilir.

Yatırımcılar, belirli bir trendin gücünü daha iyi anlamak için hacim göstergesini kullanabilirler. Eğer fiyat volatilitesine yüksek işlem hacmi eşlik ediyorsa fiyat hareketinin daha geçerli olduğu söylenebilir. Tersine, bir fiyat hareketine düşük işlem hacmi eşlik ediyorsa bu, temel eğilimin zayıflığını gösterebilir.

Öte yandan tarihsel olarak yüksek hacimli fiyat seviyeleri, yatırımcılara belirli bir işlem için en iyi giriş ve çıkış noktalarının nerede bulunabileceğine dair bir gösterge verebilir.

Bunlara ek olarak hacim göstergeleri genellikle, belirli bir dönemde mumların hacmini ölçen ve bir ortalama üreten “hareketli ortalamayı” da içerir. Bu da yatırımcılara mevcut piyasa eğiliminin gücünü ölçmek için ek bir araç sağlar.

Piyasa Değeri Nedir?

Blok zinciri endüstrisinde, piyasa değeri terimi, bir kripto para biriminin göreceli büyüklüğünü ölçen bir metriği ifade eder. Belirli bir kripto paranın veya token’ın mevcut piyasa fiyatının dolaşımdaki toplam kripto para sayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Piyasa değeri, bir şirketin veya kripto para projesinin büyüklüğü ve performansı hakkında bazı bilgiler sunsa da bunun para girişi ile aynı şey olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani piyasada ne kadar para olduğunu göstermez. Bu yaygın bir yanılgıdır çünkü piyasa değeri hesaplaması doğrudan fiyata bağlıdır, ancak aslında fiyattaki nispeten küçük bir değişiklik piyasa değerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Bunlara ek olarak hacim, belirli bir süre içinde değiş tokuş edilen varlıkların sayısı ile ilgiliyken, likidite temel olarak varlığın fiyat üzerinde çok fazla etki yaratmadan hızla alınıp satılabilme derecesidir.

Basitçe söylemek gerekirse, yüksek hacimli ve likit bir piyasa kolayca manipüle edilemez çünkü emir defterinde birçok emir vardır ve muhtemelen farklı fiyat aralıklarında büyük miktarda emir görülür. Bu, daha az volatil bir pazarla sonuçlanabilir, yani bir balinanın fiyatı önemli ölçüde manipüle etmek için çok paraya ihtiyacı olacaktır.

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