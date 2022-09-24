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SICAK GELİŞME: Beklenen Güncelleme Gerçekleşti! Altcoin’in Fiyatı Yükseliyor!

Popüler Layer 1 Blockchain'i Tezos, Katmandu adı verilen ve merakla beklenen güncellemenin başarılı bir şekilde ağa uygulandığını duyurdu.
12:49
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler Layer 1 Blockchain’i Tezos, Katmandu adı verilen ve merakla beklenen güncellemenin başarılı bir şekilde gerçekleşerek ağa uygulandığını ve yeni ölçeklendirme özelliklerininin kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Tezos Ağının 11’nci Güncellemesi

Tezos ekibine göre, Katmandu güncellemesi kısa süre önce hisse ispatı (Proof of Stake) ağının 2.736.129 numaralı blokunda kullanıma girdi. Güncelleme, 2018’deki başlangıcından beri Tezos ağında uygulanan 11’nci güncelleme ve Tezos Blockchain’in ölçeklenebilirliği için potansiyel iyileştirmeler sunuyor.

Katmandu güncellemesi için sağlanan resmi bilgilere göre, güncelleme Tezos ağına optimistic roll-up‘lar gibi Layer 2 ölçeklendirme çözümleri aracılığıyla zincir dışı hesaplama desteği kazandırdı ve ağ üzerinde daha iyi işlem hacminin oluşması adına blok doğrulama sürecini daha kolay hale getirerek hızlandırdı. Ayrıca, güncellemeye katkıda bulunan geliştiriciler, Katmandu’nun yeni özelliklerinin denenmesi için kalıcı bir test ağının (testnet) kullanıma sunulduğunu ve güncellemenin diğer protokol iyileştirmelerinin yanı sıra ana ağın (mainnet) gelişmiş güvenliği için delegelerin nasıl seçtiğinde rastgeleliği iyileştirdiğini belirtti.

Katmandu, Temmuz ayında Tezos’a katkıda bulunan geliştiriciler ve geliştirici şirketleri Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda ve Functori & Tweag tarafından önerilmişti. Ardından Tezos topluluğu yaptığı yönetişim süreci ile güncellemeye yeşil ışık yakılmıştı.

XTZ Yükselişe Geçti

Tezos ağının yerel varlığı XTZ, güncellemenin başarılı bir şekilde gerçekleştiği haberinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, XTZ son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,69 yükselişle 1,53 dolardan alınıp satılıyor. XTZ, 1.38 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 41’nci kripto para.

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