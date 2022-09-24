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Analist İddialı Konuştu: Bu Altcoin Yatırımcılara Hayatının Fırsatını Sunuyor!

Michaël van de Poppe, gözden kaçan bir altcoin'in yatırımcılara "hayatının fırsatını" sunduğunu belirterek iddialı bir analizde bulundu.
14:02
24 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analizleri yakından takip edilen kripto para analisti Michaël van de Poppe, gözden kaçan bir altcoin‘in yatırımcılara “hayatının fırsatını” sunduğunu belirterek iddialı bir analizde bulundu.

Altcoin’de Büyük Alım Fırsatı

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 625 binden fazla Twitter takipçisine, merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) 6-8 dolar arasında değişen fiyatının büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Analistin işaret ettiği Chainlink ağının yerel varlığı LINK, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 7,17 yükselişle 7,68 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük 23’nci kripto para olan LINK, son bir haftada yüzde 3,33 değer kaybederken, son 30 günde ise yüzde 5,13 yükseldi. LINK, 2021’in Mayıs ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52,70 doların yüzde 85 altında fiyatlanıyor.

Van de Poppe, LINK’e ek olarak Bitcoin‘in (BTC) fiyat hareketine bağlı olarak çok sayıda altcoin’in yakında büyük çıkış yapabileceği tahmininde bulundu. Analist, “XRP sert şekilde yükseliyor. Mesele şu ki, Bitcoin konsolide olur ve 20 bin dolara veya üstüne geri çıkarsa, muhtemelen bu altcoin’lerin çoğunun büyük çıkışlar yaşamasının vakti gelmiş anlamına geliyor. İyi pozisyon alın ve Bitcoin’de 12 bin dolar ve 14 bin dolar tezine tam olarak güvenmeyin.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,22 düşüşle 19 bin 33 dolardan işlem görürken bazı analistlerin ve piyasa uzmanlarının Van de Poppe ile aynı görüşte olmadıkları görülüyor. Bu analistlerden biri de Capo. Tecrübeli anonim kripto para analisti Capo , 525 binden fazla Twitter takipçisine BTC‘nin 20 bin 300 dolar ila 20 bin 600 dolar aralığına hızlı bir yükseliş yapacağını ve 14 bin dolar ila 16 bin dolar arasında yeni bir dip seviyeye düşeceği görüşünde. Analistin paylaştığı grafik, yeni dip oluşumunun ardından BTC’nin 25 bin dolara ve hatta daha yukarısına doğru güçlü bir çıkış yapacağını da gösteriyor.

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