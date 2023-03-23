Popüler altcoin'ler arasında yer alan Avalanche (AVAX), XRP (XRP), Etheruem (ETH) ve Dogecoin'de (DOGE) son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

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Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler 22 Mart’taki son Fed faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar sonrası düşse de en büyük kripto paranın 23 Mart’ta yeniden 28 bin doların üstüne çıkması yukarı yönde yeni bir hareketlilik yaşanabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Piyasa analistleri ve uzmanları Bitcoin’in 30 bin doları geçeceğine dönük beklentilerini dile getirirken popüler altcoinler arasında başı çeken Avalanche (AVAX), XRP (XRP), Etheruem (ETH) ve Dogecoin’de (DOGE) son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum

En büyük altcoin olan Ethereum, bin 800 doların üzerinde alıcı bulurken son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,88 yükselişle bin 829 dolardan işlem görüyor. Bu noktada ETH‘nin son 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,93 arttığını belirtmek gerekiyor. Piyasa analistlerine göre en büyük altcoin’in fiyatı Bitcoin’in performansına bağlı olarak kısa süre içinde 2 bin doları geçme potansiyeline sahip.

Piyasa değeri bakımından en büyük 6’ncı kripto para olan Ripple‘ın XRP’sinde dikkat çekici bir yükseliş söz konusu. XRP, son 24 saatte yüzde 1,19 yükselişle 0,4448 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in son 7 günde değerini yüzde 20’nin üzerinde artırmış olması onu emsallerine kıyasla en üst sıraya oturtuyor.

Avalanche‘ın yerel varlığı AVAX tarafında ise birçok altcoin’e kıyasla pek tatmin edici bir görünüm söz konusu değil. AVAX‘ın son 24 saatte yüzde 1’e yakın düşüşle 17,53 dolardan işlem gördüğü, son 30 günde ise değerinin yüzde 10,62’sini kaybettiği görülüyor.

Öte yandan en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘de de AVAX’ın fiyat performansına benzer bir performans söz konusu. Veriler, DOGE‘un gün içinde yüzde 1,33 yükselişle 0,07718 dolardan işlem gördüğünü gösterirken, köpek temalı kripto paranın son 30 günde değerinin yüzde 8’ini kaybettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Lider kripto para Bitcoin tarafında ise umut verici bir görünüm söz konusu. Son 24 saatte yüzde 1,67 değer kaybeden BTC, 22 bin 288 dolardan alıcı bulurken, son 7 günde ve son 30 günde değerini sırasıyla yüzde 14,52 ve yüzde 18,96 oranında değer arttırdığı göze çarpıyor. Bitcoin’deki yükselişin temel nedeni olarak ABD’de parlak veren bankacılık krizi gösteriliyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 545.82 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasası üzerindeki hakimiyetinin yüzde 46,1 seviyesinde bulunduğunu da ekleyelim.