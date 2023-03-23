Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!

AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum Ne? Rakamlarla Popüler Altcoinler!

Popüler altcoin'ler arasında yer alan Avalanche (AVAX), XRP (XRP), Etheruem (ETH) ve Dogecoin'de (DOGE) son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.
22:40
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler 22 Mart’taki son Fed faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar sonrası düşse de en büyük kripto paranın 23 Mart’ta yeniden 28 bin doların üstüne çıkması yukarı yönde yeni bir hareketlilik yaşanabileceği yorumlarının yapılmasına neden oldu. Piyasa analistleri ve uzmanları Bitcoin’in 30 bin doları geçeceğine dönük beklentilerini dile getirirken popüler altcoinler arasında başı çeken Avalanche (AVAX), XRP (XRP), Etheruem (ETH) ve Dogecoin’de (DOGE) son durum ne? Gelin daha yakından bakalım.

AVAX, XRP, Ethereum ve Dogecoin’de Son Durum

En büyük altcoin olan Ethereum, bin 800 doların üzerinde alıcı bulurken son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,88 yükselişle bin 829 dolardan işlem görüyor. Bu noktada ETH‘nin son 7 günde ve 30 günde değerini sırasıyla yüzde 10,16 ve yüzde 10,93 arttığını belirtmek gerekiyor. Piyasa analistlerine göre en büyük altcoin’in fiyatı Bitcoin’in performansına bağlı olarak kısa süre içinde 2 bin doları geçme potansiyeline sahip.

Piyasa değeri bakımından en büyük 6’ncı kripto para olan Ripple‘ın XRP’sinde dikkat çekici bir yükseliş söz konusu. XRP, son 24 saatte yüzde 1,19 yükselişle 0,4448 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in son 7 günde değerini yüzde 20’nin üzerinde artırmış olması onu emsallerine kıyasla en üst sıraya oturtuyor.

Avalanche‘ın yerel varlığı AVAX tarafında ise birçok altcoin’e kıyasla pek tatmin edici bir görünüm söz konusu değil. AVAX‘ın son 24 saatte yüzde 1’e yakın düşüşle 17,53 dolardan işlem gördüğü, son 30 günde ise değerinin yüzde 10,62’sini kaybettiği görülüyor.

Öte yandan en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘de de AVAX’ın fiyat performansına benzer bir performans söz konusu. Veriler, DOGE‘un gün içinde yüzde 1,33 yükselişle 0,07718 dolardan işlem gördüğünü gösterirken, köpek temalı kripto paranın son 30 günde değerinin yüzde 8’ini kaybettiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin’de Son Durum

Lider kripto para Bitcoin tarafında ise umut verici bir görünüm söz konusu. Son 24 saatte yüzde 1,67 değer kaybeden BTC, 22 bin 288 dolardan alıcı bulurken, son 7 günde ve son 30 günde değerini sırasıyla yüzde 14,52 ve yüzde 18,96 oranında değer arttırdığı göze çarpıyor. Bitcoin’deki yükselişin temel nedeni olarak ABD’de parlak veren bankacılık krizi gösteriliyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 545.82 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasası üzerindeki hakimiyetinin yüzde 46,1 seviyesinde bulunduğunu da ekleyelim.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!
Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
Fed Etkisinden Sıyrılarak BTC’yi Geride Bıraktı! Gözler Bu Altcoinin Üzerinde!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!
Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!
Binance Listelemesiyle Şaha Kalktı! Arbitrum’da (ARB) Zirve Metrikler!
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?
Kripto Piyasalarının Gözü Burada! Solana’dan (SOL) Uzun Süredir Beklenen Haber!
Kripto Piyasalarının Gözü Burada! Solana’dan (SOL) Uzun Süredir Beklenen Haber!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023