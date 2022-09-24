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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Portuma Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren oyun içi reklamcılık platformu olarak oyun geliştiricilerinin ve oyun stüdyolarının sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir gelir elde etmelerini sağlarken aynı zamanda oyunu kesintiye uğratmayan yenilikçi ve benzersiz reklam teknolojisi ile oyunseverlerin de ilgisini kazanmayı hedefliyor.

Oyun geliştiricileri, reklamverenleri ve oyun stüdyolarını kendi ekosisteminde bir araya getiren Portuma; reklamcılık anlayışına gelenekselin dışında yaratıcı bir bakış açısı kazandırdı. Dünyanın tüm oyunseverlerini ve bu yenilikçi sisteme entegre olmak isteyen geliştiricilerini ortak bir ekosistemde buluşturan Portuma, oyun içi reklam alanlarını gerçek zamanlı reklam tekliflerine açtı.

Portuma’ya entegre olan oyun konsolu şirketleri ile mobil ve bilgisayar oyunu geliştiricileri, oyun içi reklam alanları sayesinde oyunda kalma, indirme ve görüntülenme oranlarını artırabiliyor; markalar ve reklamverenler yeni reklam alanları ile internet dünyasını 7’den 70’e bir araya getiren oyun sektöründe görünürlük kazanabiliyor.

Gamerlar ise, oyun oynarken izledikleri reklamlar sayesinde POR Token kazanabiliyor ve bu POR Tokenları dilerlerse Bitmar, LBank ve PancakeSwap’ten nakde dönüştürebiliyor.

15 farklı kategoride, 177 ülkede 5 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Portuma, sistemine entegre olan stüdyolara 65 milyonun üzerinde indirme kazandırdı. Oyun içi reklamcılıkta partnerlerine 12 milyonun üzerinde izlenim kazandıran Portuma, PorToken ile kazandırmaya devam etmeyi amaçladıklarını ifade ediyor.

POR Token ile Oyna, İzle ve Kazan

Portuma projesinin token’ı olan ve CertiK tarafından düzenlenen “Dünyanın En Güvenli Metaverse Projeleri” yarışmasında ilk 10’a giren POR Token; oyna, izle ve kazan entegrasyonu ile oyunseverlerin, sevdikleri oyunları oynarken aynı zamanda POR Token kazanmasını sağlıyor. Oyunculara POR kazandırırken oyunların indirme, oyunda kalma ve izlenim oranlarının artmasını sağlamayı hedefleyen Portuma, POR Token’a V2 yükseltmesi getirerek Portuma ekosistemini daha ölçeklenebilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir hale getirmek istiyor.

Açıklamalara göre Por Token V2, sisteme entegre herkesin avantajlı bir konuma ulaşması için tasarlandı. Deflasyonist bir süreç oluşturma gayesiyle yola çıkan Por Token V2; toplam arzdan satın alım ve yakım, staking, locking ve referans güncellemeleri ile oyun şirketlerinin, oyuncuların, reklamverenlerin, yatırımcılarının ve holderların daha avantajlı ve sürdürülebilir bir alan kazanmasını sağlıyor.

POR Token, Kasım ayında devreye girecek olan referans sistemi ile arkadaşını referans gösteren POR sahiplerinin, arkadaşlarının her oyun içi reklam kazanımından gelir elde etmesini sağlayacak. Stake sistemiyle de, POR Token sahiplerinin, seçecekleri stake dönemi boyunca POR Token kazanmalarını sağlayacak.

Portuma, tüm bu V2 güncellemeleriyle, POR Token’ın ayı piyasasında güçlü kalmasını ve boğa piyasasında tüm yatırımcılarının kazançlı çıkmasını hedefliyor.

Portuma Kurucu CEO’su Ozan Emrah Ünal, POR Token V2 güncellemesiyle ilgili olarak; “POR Token V2, yatırımcılarımızı ayı piyasasında korumak ve POR Token’a ilk günden itibaren inanıp, destek veren holderlarımızı avantajlı konuma getirmek için eşsiz bir adım. POR Token’ı var eden topluluğumuz, Portuma Projesi için çok büyük bir yere sahip. Biz de, POR Token V2 yükseltmeleri ile POR topluluğuna dahil olmuş herkesin daha güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir geleceğe yatırım yapmasına öncülük ediyoruz.” sözlerini kullanıyor.

Başarılı reklam ajansı Destex Digital’in kurucu ve ajans başkanı olan Ozan Emrah Ünal; Türkiye’nin ilk yerli oyun şirketi Axell Studio’nun kurucu ortağıdır ve Türkiye’nin ilk oyun içi reklamcılık şirketi Portuma’nın Kurucu CEO’su olarak görev yapmaktadır.

1980 doğumlu başarılı iş insanı, dijital dünyadaki tüm operasyonlarını yaklaşık 50 kişiden oluşan başarılı bir takım ile sürdürüyor.

Türkiye’ye oyun içi reklamcılığı tanıtan Ünal, Portuma’yı 1 sene önce kurdu. Kuruluşundan itibaren büyük başarılara imza atan Portuma; Adjust, Adsyield, Oyunder ve İAB gibi önemli partnerliklere sahip olup Haliç Üniversitesi, Türk Hava Yolları, Monster gibi büyük reklamverenler ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.