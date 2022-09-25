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Kripto para piyasaları FED kararının ardından düşüş ivmesinden kurtulmaya çalışırken gün içerisinde yüzde sekiz oranıyla değer kazananlardan biri olan Dogecoin (DOGE) dikkatleri üzerine topladı.

DOGE’de Yüzde 8 Artış

Popüler meme token DOGE son 24 saat içerisinde yaşadığı %8 oranında fiyat artışı ile üst direnç seviyelerine doğru ilerlerken yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, kripto para piyasasındaki en beklenmedik fiyat performanslarından biri olduğu söylenebilir. Son gelişme ile birlikte yerel direnç seviyesinin üzerindeki kırılma kripto para birimi adına yatırımcılarına hoş sürprizler getirebilir.

Bireysel yatırımcıların Dogecoin ve Shiba Inu (SHIB) gibi yüksek volatiliteye sahip olan kripto para birimlerinin yardımıyla, hızlı ve yüksek kar oranı aradığı için meme token rallileri genellikle piyasaya yaklaşmakta olan bir giriş sezonunun habercisi olduğu söylenebilir. Ayrıca kripto para biriminin fiyatının 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine gerçekleştirdiği bir girişim piyasa için önemli bir işaret olarak görülebilir.

Piyasa Girişi

Belirtilen kripto para birimlerinin tarihsel performansını Bitcoin (BTC) veya Ethereum (ETH) gibi daha temel kripto para birimleriyle karşılaştıracak olursak, kripto para devlerine yapılan girişlerin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı meme token’lara ve diğer kripto para birimlerine kıyasla az bir gecikmeyle oluşabilir. Büyük miktarda sermayelerin Dogecoin ve hatta son iki gün içerisinde belirgin bir kazanç gösteren Shiba Inu ile karşılaştırıldığında, kripto para devlerine yapılan yatırımların biraz daha geride kaldığına dair benzer bir eğilim görülebilir.

Ticaret hacmi ve piyasa akışı son zamanlarda karşılaştığımız büyük satışların ardından hem Ethereum hem de Bitcoin’de hafif bir rahatlama olması öngörülüyor. Nispeten düşük işlem hacmine sahip olan hafta sonu işlemlerine rağmen, piyasadaki olumlu değişim kripto para piyasasının birkaç hafta önceye kıyasla daha olumlu bir yönde olduğunun bir işareti sayılabilir. Öte yandan Dogecoin’in yükselen fiyat aralığında kalabilmesi adına 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir güç kazanması gerekebilir. Ancak varsayılan durumun mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında karmaşık bir görev gibi görülebilir.