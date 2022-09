Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken. bazı altcoin projeleri yakımlar, ortaklıklar ve güncellemeler ile piyasaya meydan okumayı başarıyor.

Chain (XCN)&New England Patriots Ortaklığı!

ABD’nin önde gelen Amerikan futbolu takımlarından New England Patriots ile sponsorluk anlaşması imzaladığı haberlerinden sonra Web3 tabanlı altcoin bu hafta artış kaydetti. Kraft Sports + Entertainment ile yapılan ortaklık sonrası, blok zinciri altyapı çözümü şirketi Chain (XCN) artık New England Patriots futbol takımının resmi blok zinciri ve Web3 sponsoru oldu. Chain’in yerel yönetişim tokeni XCN, duyurudan önce 0.067 dolardan işlem görüyordu. Altcoin, ortaklık sonrası %12’lik bir artışla 0.075 dolara yükseldi. Piyasa değerine göre 37. sıradada yer alan altcoin, an itibariyle 0,0778 dolardan işlem görüyor. XCN, 24 saatte %4’ün üzerinde ve haftalık en düşük seviyesi 0,619 dolardan %25’ten fazla arttı.

Kraft Sports + Entertainment’ın satış başkan yardımcısı Murray Kohl, Chain ile birlikte, en son blok zinciri teknolojisiyle yenilik ve girişimlerde öncü olmaya çalışacaklarını belirtti. Taraftarlar, da bu yeni hamle ile eşssiz deneyimler yaşarken takım ve ekosistem ile daha güçlü bağlantı kurabilecekler. Chain, bulut, defter ve NFT hizmetleri sunuyor. Şirket ayrıca kısa süre önce borsanın bir dizi sınav ve öğrenme modülünü tamamlayan kripto paralara yeni başlayanlar için XCN ödülleri sunan bir “eğitim” programının lansmanı için Coinbase ile ortaklık kurdu. Bu haftaki fiyat artışına rağmen, XCN, Mayıs sonunda ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.18 dolardan hala %57 uzakta.

Ufukta Altcoin Sezonu mu Var?

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, yatırımcılar önde gelen metrikleri ve verieri yakından takip ediyor. Bu süreçte, Bitcoin zincir üstü metrikler ön plana çıkarken, son zamanlarda atcoin’lere dair fiyat modelleri, indikatörler ve grafikler de büyük ilgi görüyor. Bu bağlamda yakından İzlenen metrikler, altcoin sezonunun geip gelmediğine dair ipuçları veren dominance oranı ve altcoin’lerin Bitcoin’e göre performası. Güncel verilere göre, 19 Eylül itibariyle, ilk 50’de yer alan kripto paraların %69’u son 90 gün içinde Bitcoin’den daha iyi performans sergiledi.

Kripro veri şirketi Blockchain Center verilerine göre bu durum, altcoin sezonunun’ ufukta olabileceğine işaret ediyor. Genel olarak Altcoin Sezonu Endeksine göre, ilk 50 kripto para biriminin %75’i üç ayda Bitcoin‘den daha iyi performans gösterdiğinde bir altcoin sezonu ilan edilir. Bu liste, stablecoin’leri ve varlık destekli kripto para birimlerini içermiyor.