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Bitcoin’de Güncel Veriler Açıklandı: Analistten Korkutan “Çöküş” Uyarısı!

Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist düşüşün derinleşebileceğine dair uyarıda bulundu
10:20
25 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) çalkantılı bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist düşüşün derinleşebileceğine dair uyarıda bulundu.

Kaldıraç Riski ve Bireysel Yatırımcılar!

Kripto para piyasası, Federal Rezerv’in para politikası ve şahin duruşu nedeniyle yerinde saymaya devam ediyor. Bitcoin, tekrar 20.000 dolar seviyesine çıkmaya çalışırken, piyasada somut bir katalizörün olmaması BTC’deki düşüşün derinleşebileceğine dair tahminleri artıyor. Önde gelen analistlerden Jason Goepfert, Bitcoin fiyatı ve bireysel yatırımcılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Goepfert’e göre, bireysel yatırımcılar geçen hafta satım opsiyonu korumaları satın almak için yaklaşık 20 milyar dolar harcadı. Uzman, bunun rekor seviyede olduğunu açıklıyor. Kaldıraç riskine dikkat çeken analist, bu durumun yatırımcıların piyasada çöküşün yakın olmasını beklediğini ortaya koyuyor. Federal Rezerv,  yüksek enflasyonu dizginlemek için son derece agresif bir duruş sergiledi. Kurum ayrıca, pandemi sırasında balonlaşan bilançolarını kontrol etmek için niceliksel sıkılaştırmaya başvurdu. Fed, faiz oranlarını üst üste üç kez 75 baz puan artırdı. Uzmanlar yıl sonundan önce 100 baz puanlık bir artış bekliyor.

Bu arada, resesyon uyarıları tüm piyasada yankılanıyor. Dünya Bankası, küresel ekonominin gelecek yıl resesyondan etkileneceğine inanıyor. FedEx, talepteki düşüşün arttığı konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Fed başkanı Jerome Powell, selefi Paul Volcker’ın izinden giderse, ekonomi gerçekten de resesyona girecek. Bireysel yatırımcılar, opsiyonları satın almak için rekor düzeyde para harcadı. Satım opsiyonu, yatırımcılara belirli bir varlığı satma hakkı verir ancak yükümlülük getirmez. Trader’lar ayrıca endeks vadeli işlemlere net açıkta 46 milyar dolarlık rekor bir yatırım yaptı.

Short Squeeze..!

Ancak, bazı analistler iyimseriklerini korumaya devam ediyor. Önde geen analisterden ve Eight Global CEO’su Michael van de Poppe, piyasada short squeeze’in geldiğine inanıyor. Kısa pozisyon sıkıştırması, ‘açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi sonucunda’ ortaya çıkar.

Poppe, Bitcoin‘de rallinin yakın olduğuna inanıyor. Uzmanalra göre, Bitcoin’in yeniden ivme kazanması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor. Yüksek faiz oranalrı ve niceliksel sıkıştırma, hisse senedi ve kripto parapiyasası için risk teşkil ediyor.

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