Son gelişmeyle birlikte bu altcoinin yatırımcılar daha güzel günler görebilir. Yükseliş devam edecek mi?

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Kripto para yatırımcıları dün ve bugün nispeten yatay bir piyasa gördü. Peki artık düşüşler bitti mi? Şimdilik dolar endeksi 22 yılın zirvesi olan 113 bölgesinde tutunduğu için aşırı iyimserlik tehlikeli görünüyor. Ancak bazı altcoinler özelinde ara yükselişler görebilir. Örneğin XRP son 10 gündür %50’yi aşan bir kazanç yakaladı. Bu tarz istisnaları yakalayabilmek önemli, peki önümüzdeki hafta hangi kripto para istisna olacak?

Sandbox (SAND) Alpha Season 3

SAND fiyatı piyasadaki genel olumsuzluktan etkilenen ve fiyatı destekleyecek bir katalizör bekleyen altcoinlerden oldu. SAND yatırımcıları merakla beklenen bu katalizörü yeni almış olabilir. Sandbox, metaverse oyunu Alpha Season 3 lansmanının duyurulmasıyla haftayı yeni bitirdi. Bu gelişme ağdaki etkileşimin artmasına büyük katkı sağlayabilir. Elbette bu durum SAND fiyatının da kuzeye gitmesini sağlayacaktır.

Alpha Season 3 için daha fazla katılım SAND tokene olan talebi de artıracaktır. Böyle bir sonuç, yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı olabilir, böylece hissiyat boğalar lehine değişir. Bu olayı tetiklediği zayıf bir fiyat hareketini zaten gördük. SAND fiyatı 0,8 dolarlık dipten %14 artış yaşadı ancak bu sadece başlangıç olabilir.

SAND Token Yorum

İlk olarak balina hareketlerine bakalım. Büyük işlemler (100 bin dolar ve üzeri) 20-23 Eylül arasında azaldı. Aynı metrikler, 24 Eylül’de kayda değer bir etkinlik artışı kaydetti. Balina aktivitesinde bir artış olmasına rağmen, 50 RSI seviyesinde satış baskısına katkıda bulunup bulunmadıkları belirsizliğini koruyor. Belki de çıkış baskısını aynı seviyede iptal etmiş olabilirler, dolayısıyla son 24 saatte önemli bir düşüş yaşanmamış olabilir.

SAND tokenin tedarik dağılımında da dikkat çekici veriler var. 10 milyon tokenden fazla tutan cüzdanlar birkaç gündür alım yönlü hareket ediyor. Mevcut satın alma baskısını bu grup oluşturuyor. SAND arzının %88’ini kontrol eden bu gruba rağmen 1-10 milyon token tutan balinalar satış baskısını devam ettiriyor. İkinci grup balinalar ise arzın %6,13’ünü kontrol ediyor.

SAND yatırımcıları, yeni hafta başlarken daha fazla birikimin devam etmesini bekleyebilirler. Oyunun lansmanı olumlu bir duyarlılık artışı sağlayabilir, ancak genel piyasa koşuları burada belirleyici olacak. Bitcoin’in 17.000 dolarlı seviyelere düştüğü bir senaryoda kimse Sandbox’ın yeni etkinliğini görmeyecektir.