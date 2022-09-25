Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Önümüzdeki Hafta Bu Altcoin Ralli Yapabilir! Büyük Fiyat Katalizörü!

Son gelişmeyle birlikte bu altcoinin yatırımcılar daha güzel günler görebilir. Yükseliş devam edecek mi?
12:35
25 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları dün ve bugün nispeten yatay bir piyasa gördü. Peki artık düşüşler bitti mi? Şimdilik dolar endeksi 22 yılın zirvesi olan 113 bölgesinde tutunduğu için aşırı iyimserlik tehlikeli görünüyor. Ancak bazı altcoinler özelinde ara yükselişler görebilir. Örneğin XRP son 10 gündür %50’yi aşan bir kazanç yakaladı. Bu tarz istisnaları yakalayabilmek önemli, peki önümüzdeki hafta hangi kripto para istisna olacak?

Sandbox (SAND) Alpha Season 3

SAND fiyatı piyasadaki genel olumsuzluktan etkilenen ve fiyatı destekleyecek bir katalizör bekleyen altcoinlerden oldu. SAND yatırımcıları merakla beklenen bu katalizörü yeni almış olabilir. Sandbox, metaverse oyunu Alpha Season 3 lansmanının duyurulmasıyla haftayı yeni bitirdi. Bu gelişme ağdaki etkileşimin artmasına büyük katkı sağlayabilir. Elbette bu durum SAND fiyatının da kuzeye gitmesini sağlayacaktır.

Alpha Season 3 için daha fazla katılım SAND tokene olan talebi de artıracaktır. Böyle bir sonuç, yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı olabilir, böylece hissiyat boğalar lehine değişir. Bu olayı tetiklediği zayıf bir fiyat hareketini zaten gördük. SAND fiyatı 0,8 dolarlık dipten %14 artış yaşadı ancak bu sadece başlangıç olabilir.

SAND Token Yorum

İlk olarak balina hareketlerine bakalım. Büyük işlemler (100 bin dolar ve üzeri) 20-23 Eylül arasında azaldı. Aynı metrikler, 24 Eylül’de kayda değer bir etkinlik artışı kaydetti. Balina aktivitesinde bir artış olmasına rağmen, 50 RSI seviyesinde satış baskısına katkıda bulunup bulunmadıkları belirsizliğini koruyor. Belki de çıkış baskısını aynı seviyede iptal etmiş olabilirler, dolayısıyla son 24 saatte önemli bir düşüş yaşanmamış olabilir.

SAND tokenin tedarik dağılımında da dikkat çekici veriler var. 10 milyon tokenden fazla tutan cüzdanlar birkaç gündür alım yönlü hareket ediyor. Mevcut satın alma baskısını bu grup oluşturuyor. SAND arzının %88’ini kontrol eden bu gruba rağmen 1-10 milyon token tutan balinalar satış baskısını devam ettiriyor. İkinci grup balinalar ise arzın %6,13’ünü kontrol ediyor.

SAND yatırımcıları, yeni hafta başlarken daha fazla birikimin devam etmesini bekleyebilirler. Oyunun lansmanı olumlu bir duyarlılık artışı sağlayabilir, ancak genel piyasa koşuları burada belirleyici olacak. Bitcoin’in 17.000 dolarlı seviyelere düştüğü bir senaryoda kimse Sandbox’ın yeni etkinliğini görmeyecektir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
İlgili Yazılar
Yatırımcılar Dikkat! Bu Metaverse Coinleri İçin Kırılım Yaklaştı!
Yatırımcılar Dikkat! Bu Metaverse Coinleri İçin Kırılım Yaklaştı!
Bu Metaverse Coini İçin Yatırımcıları Kara Kara Düşünüyor! Ne Olacak?
Bu Metaverse Coini İçin Yatırımcıları Kara Kara Düşünüyor! Ne Olacak?
Sandbox İçin Tehlike Çanları Çalıyor Mu? Yatırımcısı Tedirgin!
Sandbox İçin Tehlike Çanları Çalıyor Mu? Yatırımcısı Tedirgin!
Piyasaya Güncel Bakış: Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) Son Durum!
Piyasaya Güncel Bakış: Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) Son Durum!
Yüzde 100 Artış Yaşamıştı! Metaverse Altcoin Yükselişe Devam Eder Mi?
Yüzde 100 Artış Yaşamıştı! Metaverse Altcoin Yükselişe Devam Eder Mi?
Metaverse Altcoine İlgi Artıyor! Kripto Paralar Yükselişte!
Metaverse Altcoine İlgi Artıyor! Kripto Paralar Yükselişte!
Ünlü Kaykaycı Metaverse Evrenine Giriş Yapıyor!
Ünlü Kaykaycı Metaverse Evrenine Giriş Yapıyor!
Söylentilerle Yükselen Altcoin 0,75 Dolara Düşebilir!
Söylentilerle Yükselen Altcoin 0,75 Dolara Düşebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Milyonlarca Kullanıcılı Move to Earn Projesi Çıkış İçin Yol Arıyor!
NFT’ler Yükselişe Mi Geçiyor? Reddit NFT’leri 5 Bin Dolara Satıldı!
NFT Oyun Stüdyosu Vulcan Forged 8 Milyon Dolar Topladı!
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022