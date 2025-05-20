Cardano (ADA)

932 Milyon Dolar Boğa Senaryosunu Masaya Getirtti! Bu Altcoin İçin 3,10 Dolar Konuşuluyor

Özet

  • Altcoin Cardano (ADA) borsalardan çekiliyor.
  • Türev piyasalarda iyimserlik artarken fiyatın 1 doları test edeceği tahmin ediliyor.
  • Charles Hoskinson için beklenen denetim raporu ise altcoin'e güveni pekiştiriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin Cardano $0.760952 (ADA), 20 Mayıs öğle saatlerinde 0,74 dolar düzeyine tırmanarak yüzde 3’lük günlük yükseliş kaydetti. Yatırımcılar yılın başından bu yana borsalardan milyar dolara yaklaşan ADA coin çıkışının yarattığı rüzgarın devam etmesiyle 1 dolar psikolojik eşiğinin kırılmasını bekliyor. Aynı dönemde projenin kurucusu Charles Hoskinson hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarının bağımsız bir denetimle aydınlatılacağı açıklaması da güven ortamını güçlendirdi. Göstergeler ışığında satın alım iştahının geri geldiğine işaret eden veriler “tarih tekerrür edebilir mi” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

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ADA Coin Borsalardan Çıkışı Güçlü Bir Boğa SinyaliGözler Hoskinson İçin Gelecek Olan Denetim Raporunda

ADA Coin Borsalardan Çıkışı Güçlü Bir Boğa Sinyali

CoinGlass verileri yılın başından bu yana merkezi borsalardan 932 milyon dolarlık ADA coin’in çekildiğini ortaya koyuyor. Aynı tutarda çıkış 2021’de fiyatı 3,10 dolara taşıyan boğa koşusuna eşlik etmişti. O günden bu yana ADA’nın piyasa değeri yüzde 75 düşmüş olsa da zincir içindeki hareketlilik uzun vadeli yatırımcının elini güçlendirdiğini gösteriyor. Kısacası coin’lerin borsa cüzdanlarının dışına taşınması satma niyetinin azaldığına işaret eden klasik bir “arz daralması” sinyali veriyor.

Altcoin ADA Borsa Çıkışları

Bu akışın teknik cephedeki yansıması ise net: Günlük fiyat grafiği 0,74 dolar desteğinin kararlılıkla korunduğunu, Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) 51 bölgesinde nötrden yukarı yönlü seyrettiğini gösteriyor. 0,84 dolar direncinin hacimli kırılması halinde 1,32 dolar, hatta tarihin tekerrür senaryosunda 3,10 dolar kapısını aralayacak hızlı bir tırmanış masada.

Dahası vadeli işlemler tarafında da tablo pozitif. Binance borsasında ADA işlemi açanların yüzde 74’ü long pozisyon taşıyor. Açık pozisyon büyüklüğü ise 859 milyon doları bulmuş durumda. Yüksek kaldıraç beraberinde fiyatta sert hareketlilik riskini getirse de alıcıların hakimiyetini koruduğunu anlatıyor. Boğalar 0,68–0,74 dolar bandını “son kale” olarak görürken, aşağı yönlü bir atak da 0,55 dolara varan bir düşüş oalbilir.

Gözler Hoskinson İçin Gelecek Olan Denetim Raporunda

Hoskinson’ın defterleri yeniden yazdığı ve 619 milyon dolar çaldığı iddiası Input Output Global’in talebiyle uluslararası bir denetim-hukuk ikilisi tarafından inceleniyor. Raporun “temiz” çıkması beklentisi projenin kurucusunun “sosyal medyadan geri adım atacağım” açıklamasıyla birleşince topluluğun aklındaki soru işaretlerini azalttı. Güven tazeleme altcoin‘deki fiyatlamaya doğrudan yansıyabilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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