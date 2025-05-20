Eski Binance CEO’su Zhao’dan Flaş Tweet! Kripto Para Yatırımcısına 3 Sorulu Hayatta Kalma Kılavuzu

Kripto para piyasasının asi dahilerinden Changpeng Zhao, yatırımcılara bir kez daha ayna tuttu. “Riskten kaçma, onu ölç” diyen eski Binance CEO’su üç basit soruyla kripto para yatırımcılarının portföylerine ne kadar ateş düşürebileceğini ortaya koydu. Bilindiği üzere Zhao kısa süre önce tamamladığı hapis cezasının ardından Donald Trump’tan başkanlık affı talep ederek sahneye geri dönmek istiyor. Bununla birlikte hem verdiği öğütler hem de cesur hamleleriyle kripto para dünyasının konuşulan ismi olmaya devam ediyor.

Zhao’dan Kripto Para Yatırımcılarına Üç Sorulu Test

Zhao’nun X hesabından kripto para yatırımcılarına yönelttiği ilk soru sert oldu. “En kötü senaryoda ne olur” diye soran eski Binance CEO’sunun yatırımcılara yaptığı bu uyarı oldukça önemli. Örneğin yatırımcının yatırımı sıfırlansa faturalarını yine ödeyebilecek mi? Kira, yemek, uyku… Sayılar eridiğinde geriye kalan gerçek hayat hesaba katılmazsa kripto para fırtınasında tutunmak oldukça zor. Kripto para dünyasının ünlü ismine göre fırtınadan kurtulanlar sınırını en başta belirleyenler olacak.

Eski Binance CEO’sunun yatırımcılara yönelttiği ikinci soru ise “Şansınızı kaç kez deneyebileceksiniz” oldu. Tek kurşunla tüm cephaneyi kullanmak piyasada erken final demektir. O yüzden o meşhur “hepsini koy, hızlı kazan” çağrılarına kapılmadan nefes alarak hareket etmek şart. Küçük kayıplar telafi edilir, büyük kayıplar ise bir daha oyun alanına çıkılmasını engelleyebilir. Bu da risk yönetiminin titizlikle yapılmasının son derece önemli olduğu anlamına geliyor.

Zhao’nun yatırımcılara yönelttiği üçüncü ve en vurucu olan sorusu ise “Gerçekten ne yaptığını biliyor musun” oldu. Bilindiği üzere kripto para piyasasında trend peşinde koşmak kolay, araştırmak zor ama çok daha karlı. Yatırımcı trende kapılarak bilmediği bir coin’e para yatırdığında volatilitenin ilk fırsatta kendisini silkelediğini görecektir. Zhao bu noktada açık konuşarak “Bilgiye yatırım yapmadan kripto para sizi ödüllendirmez” notunu düştü.

Kripto Para Dünyası Zhao’nun “Af” Başvurusunu Konuşuyor

Zhao, kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de aldığı dört aylık hapis cezasını tamamlaması sonrası ismini temizleme peşine düştü. 4.3 milyar dolarlık tarihi Binance-ABD uzlaşmasının ardından CEO’luk koltuğunu bıraksa da sektörden kopmadı. Mentörlük, erken aşama yatırımlar ve merkeziyetsiz projelerin savunuculuğuna soyundu. Şimdi ise Trump’tan resmi af isteyerek itibarını tamamen geri kazanmayı hedefliyor.

Bu girişimi hem destek hem de eleştiri çekiyor. Destekçiler Zhao’nun erken dönem vizyonunun kripto para altyapısını büyüttüğünü savunurken, muhalifler “yasanın üstünde kimse yok” diyor. Her iki durumda da eski Binance CEO’sunun yeniden yükselişi yatırımcılara cesaret veriyor çünkü piyasayı şekillendiren figürler sahaya döndüğünde genellikle volatilite artırıyor.

Zhao’nun yeni dönemdeki misyonu, “daha bilinçli yatırımcı, daha şeffaf piyasa” mottosunu yaymak. Nitekim son olarak yatırımcılara yönelttiği üç soruluk testi geçmeleri halinde belirsizliğin ödülünü toplayabilecekleri yönünde. Affın kabulü ya da reddi, karar ne olursa olsun verdiği net tavsiyeler kripto para piyasasında yankı bulmaya devam edecek.