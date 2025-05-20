SHIBA INU (SHIB)

Yüzde 106040’lık Artış da Yeterli Olmadı! Popüler Altcoin’de Heyecan Hızla Sönüyor

Özet

  • Popüler altcoin Shiba Inu 0,00001450 dolarda tutunmaya çabalıyor.
  • Eğer fiyat 0,00001375 doların altına düşerse ek satış baskısı gelebilir.
  • Balinalar net satıcı konumunda ve bireysel katılım hızla düşüyor oluşu olumsuzluğu besliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Popüler altcoin Shiba Inu (SHIB), Mayıs başında Lucie’nin iddialı yüzde bin artış tweet’i ve Shibarium’a olan ilginin artmasıyla yeniden sahneye çıktı. Layer-2 ağı Shibarium’daki kilitli varlıkların toplam değer yalnızca üç günde 1.5 milyon dolar artarak 3.79 milyon dolara yükseldi. Ancak 11 Mayıs’taki zirveden sonra ivme kayboldu ve 17 Mayıs’ta coin yakım oranında görülen yüzde 106 bin 40’lık sıçramaya rağmen fiyat yüzde 5,3 düştü. Şu anda SHIB, 0,00001450 dolardaki 20 günlük EMA’yı savunmaya çalışıyor fakat 50 günlük EMA’dan gelen satış baskısı net bir “ayı trendi” görünümü oluşturuyor. Kritik savunma başarısız olursa kısa vadede 0,00001200 dolara uzanan düşüşün yolu açılabilir.

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Shiba Inu Üzerindeki Ayı Baskısı ve Kritik Destek SeviyesiZincir İçi Veriler Balina Çıkışını Gösteriyor

Shiba Inu Üzerindeki Ayı Baskısı ve Kritik Destek Seviyesi

Grafikler altcoin‘in 20-50-100 günlük üstel hareketli ortalamalarının aşağı yönde sıralandığını, yani klasik bir “ayı trendi EMA yığını” sergilediğini gösteriyor. Göreceki Güç Endeksi (RSI) son zirvede gördüğü 59,7 seviyesinden 52,4’e kayarak alıcıların heyecanını kaybetti. Chaikin Money Flow ise +0,18’den –0,06’ya indi ve piyasaya taze sermaye girişinin durduğunu ortaya koydu. Fiyat 0,00001589 dolardaki yüzde 38,2 Fibonacci direncini güçlü hacimle geri alamadığı sürece bu zayıflık kolayca tersine dönmeyecek.

Altcoin Shiba Inu SHIB

Satış baskısı yoğunlaşır ve 0,00001375 dolardaki yüzde 23,6 Fibonacci geri çekilme noktası kırılırsa sıradaki destek 0,00001200 dolarda olacak. Bundan sonraki en güçlü destek seviyesi ise Nisan ayının dibini oluşturan 0,00001029 dolarda bulunuyor. Buna karşın 0,00001450–0,00001600 bandı güçlü biçimde aşılır, arkasından hacim artışı gelirse kısa vadeli bir rahatlama rallisiyle 0,00001700 dolara doğru yükseliş ihtimali doğabilir.

Tüm bunlarla birlikte SHIB için vadeli işlemlerde açık pozisyonların Ocak ayındaki 542 milyon dolardan bugünkü seviyelere gerilemesi kaldıraçlı oyuncuların kenara çekildiğini ve kırılma yönüne dair net bir işaret beklediğini anlatıyor.

Zincir İçi Veriler Balina Çıkışını Gösteriyor

Zincir içi veriler de Shiba Inu’da olumsuz tabloyu besliyor. Son 30 günde büyük cüzdan net akışı yüzde -311’e düşerek balinaların riskten kaçındığını ve ralliyi mal boşaltma fırsatı olarak kullandığını kanıtladı. Borsalara olan yönlü coin transferleri dört haneye varan yüzdelerle arttı. Santiment‘in verilerine göre aktif adres sayısı aralıkta 238 binken bugün 75 bine geriledi. Özellikle bireysel yatırımcı ilgisinin hızla sönmesi fiyatın yerinde saymasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Yatırımcı karlılık göstergesi ise yalnızca yüzde 17’lik bir kesimin karda olduğunu, yüzde 80’den fazlasının zararda beklediğini ortaya koyuyor. Bu dengesiz tablo fiyat her toparlandığında erken satış baskısının artacağına ve sürdürülebilir bir yükselişin balina birikimi olmadan güç kazanamayacağına işaret ediyor. Coin yakım oranındaki dev sıçramaların anında satışla karşılanması ise “yakım haberi”nin çoğu kez çıkış likiditesi sağladığını doğruluyor. Tüm bunlar ışığında SHIB coin‘de kalıcı yön değişimi için Haziran ayının başına kadar farklı, güçlü katalizörlerin gerektiği söylenebilir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer Ergin, paranın geleceği olduğuna inandığı Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, 3 yılı aşkın süredir COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmaktadır.
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