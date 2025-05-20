Zincir İçi Veriler Pi Network’ü Köşeye Sıkıştırdı! Yılın En Tartışmalı Altcoin’i Olmaya Aday

İçeriden satış iddiaları Pi Network’e ağır bir gölge düşürdü. Blockchain araştırmacısı Atlas, 12 milyon adet PI coin’in proje ekibine bağlı bir cüzdandan borsalara aktarıldığını ve fiyatın yüzde 50’yi aşan düşüşünün bu hareketle eş zamanlı gerçekleştiğini öne sürdü. 60 milyon kullanıcının ilgisiyle büyüyen ağ, ana ağ lansmanından beri hızla değerlenen PI’yi bir gecede sarsarken topluluk paniğe kapıldı. Peki 2025’in en sansasyonel altcoin projesi gerçekten de sekiz milyar dolarlık bir içerden kaçış senaryosuyla karşı karşıya olabilir mi?

12 Milyon Adet PI Coin Transferi Projeyi Şüpheye Sürükledi

Mayıs başında 0,61 dolar seviyesinde işlem gören PI, 12 Mayıs’ta 1,67 dolara çıkarak iki haneli bir sıçrama yaptı. Atlas’ın derlediği zincir içi verielre göre aynı tarihlerde ekibe bağlı olduğu iddia edilen ana cüzdanın 12 milyon adet PI’yi parça parça borsalara aktardığı tespit edildi. Toplam piyasa değerinin sekiz milyar dolar olarak hesaplandığı o günlerde bu büyüklük piyasada “içerden beslenen pump” yorumlarına kapı araladı. Araştırmacının “Duyuruları değil, cüzdanları izleyin” çağrısı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Aradan sadece kırk sekiz saat geçmeden PI coin fiyatı yüzde 40’ın üzerinde düştü. Haberin hazırlandığı anda ise 0,73 dolar bandında işlem görüyor. Gösterişli yükselişle piyasaya giren yeni yatırımcılar sert düzeltme karşısında şaşkına dönmüş durumda.

Atlas, coin transferinin zamanlamasının, cüzdan eşleşmeleri ve resmi açıklama yapılmaması gibi unsurları “klasik bir kripto para pump-and-dump” şeması olarak tanımladı. Araştırmacının iddiasına göre Pi Network, kitlesel benimsemeyi vitrin olarak kullanıp perde arkasında yüklü satış planladı.

Pi Network Topluluğu İkiye Bölündü: Göç mü, Dump mı?

Pi Network topluluğunun bir bölümü coin transferini test ağından ana ağa rutin göç diye savunuyor. Bu noktada ekibin işaret ettiği yol haritasında böyle geçişlerin yer aldığını hatırlatıyor. Onlara göre transfer edilen PI’ler satılmadı, sadece göç sürecinde Blockchain’ler arası taşındı. Fiyat düşüşünü ise piyasanın genel volatilitesine bağlıyorlar.

Sürece eleştirel yaklaşan kanat ise bu açıklamayı ikna edici bulmuyor. Nitekim kapalı kaynak kodu, henüz çalışır dApp sayısının sıfır oluşu ve aktif cüzdanların toplam kullanıcı sayısına kıyasla oldukça az kalması gibi faktörleri işaret ederek güven eksikliğinin yüksek olduğunu vurguluyor. Üstelik transferi gerçekleştiren cüzdanın Pi Core ekibiyle zincir içi ilişkisi net biçimde ortadayken “rutin” söylemi şüpheleri dağıtmak için yeterli değil. Atlas ve destekçileri “topluluk fonlarının sessizce eritildiği” görüşünde ısrarcı ve bağımsız denetim çağrısını yineliyor.