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Dev Kripto Para Borsasından “Amicus Brief” Hamlesi! SEC’in İpliğini Pazara Çıkardı!

Kripto para borsası Coinbase, 13 Mart 2023 tarihinde mahkemeye sunduğu dostane mütalaada (amicus brief) SEC için dikkat çeken iddialarda bulundu.
10:33
14 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, 13 Mart 2023 tarihinde mahkemeye sunduğu dostane mütalaada (amicus brief) listelediği kripto paraların menkul kıymet olmadığını, ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘ndan (SEC) uygun rehberlik sağlanması ve kurallar konulması halinde menkul kıymet listelemek istediğini belirtilirken, SEC’in kripto para borsası ile verimli bir şekilde çalışmaktan kaçındığı vurgulandı.

SEC’in Davadan Elini Çekmesini İstiyor

Coinbase, eski yöneticisi Ishan Wahi‘ye karşı açılan içeriden bilgi öğrenenlerin ticareti (insider trading) davasının bir parçası olarak mahkemeye bir dostane mütalaa sundu. Wahi, kardeşi ile birlikte Coinbase’deki yeni token veya coin listelemeleri hakkında bilgi sızdırmakla ilgili olarak içeriden bilgi öğrenenlerin ticareti yapmakla suçlandı ve SEC tarafından menkul kıymet dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla açılan davanın baş figürü oldu.

Wahi, içeriden bilgi öğrenenlerin ticareti suçlamalarını kabul ederken, SEC’in öne sürdüğü menkul kıymet dolandırıcılığı iddiasına karşı çıkarken, söz konusu kripto paraların menkul kıymet olmadığını savunarak davanın reddedilmesi için bastırıyor.

Coinbase, mahkemeye sunduğu dostane mütalaasının Wahi’ye destek çıkmak için değil de SEC‘i bir ceza davası olması gereken davadan elini çekmeye yönelik bir girişim olarak okunması gerektiği belirtiyor:

SEC’in açtığı dava, şikayette tanımlanan Coinbase’de listelenen yedi kripto paranın “menkul kıymet” olduğu şeklindeki hatalı önermeye dayanıyor. Ancak Coinbase, platformunda herhangi bir menkul kıymet listelemiyor. SEC, kripto paraların “yatırım sözleşmeleri” oldukları için menkul kıymet olarak nitelendirildiğini öne sürüyor, ancak kripto paralar bu yasal terimin her iki temel özelliğinden de yoksun: Bunlar ne sözleşme ne de yatırımdır.

Bitcoin Association da Dostane Mütalaa Sunmuştu

Bitcoin SV’nin kar amacı gütmeyen kuruluşu olan Bitcoin Association, Şubat ayının ortasında mahkemeye dostane mütalaa sunmuştu. Kuruluş, SEC aracılığıyla yapılan önceki düzenleme girişimlerinin ABD’yi kripto para endüstrisi için iş yapılamaz bir yargı bölgesi haline getirdiğini savunarak “Bu tür davranışlar bir devlet kurumu için uygunsuz ve yasal süreçle uzlaşmıyor. SEC’in amacı, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) açtığı diğer davalarda zaten yaptığı gibi, diğer davalarda kullanılabilecek bir emsal kararın çıkmasını sağlamak ve mevcut olmayan üçüncü taraflara karşı benzer menkul kıymetler yasası ihlalleri iddialarıyla yüklenmektir.” denildi.

Coinbase de Blockchain Association’ınkine benzer bir argüman öne sürerek SEC’in açık bir rehberlik sağlamadığını, daha önceki açıklamalarından önemli ölçüde saptığını ve geçmişte Coinbase tarafından sunulan dilekçeleri görmezden geldiğini savunuyor.

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