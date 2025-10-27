ALTCOIN

E-Ticaret Devi Alibaba’nın Fintech Kolu Ant Group’tan Kripto Para Atağı: AntCoin Markası Tescil Edildi

Özet

  • Ant Group’un Hong Kong’da AntCoin markası için yaptığı başvuru fintech devinin stablecoin ve Blockchain tabanlı finansal hizmetlere yöneldiğini ortaya koydu.
  • Gelişme, Hong Kong’un yeni düzenleyici çerçevesi ve FinTech Week etkinliği öncesinde stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.
  • AntCoin, Alipay ekosisteminin Web3 uyumlu geleceği için önemli bir kilometre taşı olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Alibaba iştiraki finans teknolojisi devi Ant Group, AntCoin markası için Hong Kong’da ticari marka başvurusunda bulundu. Haziran ayında yapılan başvuru, grubun Blockchain tabanlı finansal hizmetler ve potansiyel stablecoin planlarına yönelebileceğine işaret ediyor. Gelişme, Ant Group Başkanı Eric Jing’in gelecek hafta düzenlenecek Hong Kong FinTech Week etkinliğinde konuşma yapmasından hemen önce gündeme geldi.

İçindekiler
1 Hong Kong FinTech Week Öncesi Geldi
2 AntCoin Markası Stablecoin Düzenlemelerine Uyumlu Olabilir

Hong Kong FinTech Week Öncesi Geldi

Ant Group’un AntCoin başvurusu şirketin geleneksel finans ile Web3 ekonomisi arasında köprü kurma arayışını güçlendirdi. Başvuru kapsamı banka hizmetlerinden döviz işlemlerine, kripto para saklamadan Blockchain tabanlı ödeme sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi içeriyor. Bu ölçek Ant Group’un Alipay ekosistemini küresel düzenleyici çerçevelere uygun şekilde dönüştürmeye hazırlandığını gösteriyor.

AntCoin Tescili

Hong Kong’daki gelişmeler bölgenin kripto paralara yönelik yaklaşımında da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. FinTech Week etkinliğinde Jing’in yanı sıra, Hong Kong Mali Hizmetler Sekreteri Christopher Hui ve Primavera Capital’in kurucusu Fred Hu da sahne alacak. Etkinliğin bu yıl kripto para ve dijital varlık temalarına ağırlık vermesi Ant Group’un stratejik hamlesinin bilinçli bir zamanlamayla yapıldığını düşündürüyor.

AntCoin Markası Stablecoin Düzenlemelerine Uyumlu Olabilir

Ant Group, daha önce Hong Kong’un yeni stablecoin lisanslama rejimini incelediğini açıklamıştı. Ağustos ayında yürürlüğe giren düzenleme kripto para ihracı yapan şirketlerin lisans alarak faaliyet göstermesini zorunlu kılıyor. AntCoin markasının kapsamı stablecoin ihracı, kripto parayla ödeme, saklama ve ödül programlarını da içerdiğinden Ant Group’un bu çerçeveye uygun yeni ürünler geliştirdiği yorumları öne çıkıyor.

Şirket, Asya finans ekosisteminde dijital dönüşümün en güçlü aktörlerinden biri olarak konumunu pekiştiriyor. Alipay’in mevcut altyapısı hem tüketici tabanlı hem de kurumsal finansal işlemlerde Blockchain tabanlı çözümleri desteklemeye uygun görülüyor. AntCoin markası bu dönüşümün somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

