Yatırımcıların çoğunluğu kripto paraların spekülatif kazanç fırsatları nedeniyle ona ilgi duyuyor. Fakat kripto bundan daha fazlası. Dünya bugüne değin birçok büyük değişim yaşadığı ve değişim devam ediyor. Televizyonun icadının artık teknolojide son nokta olduğunu söyleyenler bugünleri görseydi iddialı lafların ne kadar gülünç olduğunu anlayabilirdi.

Coinbase Kripto Para Mücadelesi

ABD’nin en büyük kripto para borsası tarafından Şubat ayında Morning Consult’a yaptırılan anket her beş Amerikalıdan birinin kripto sahibi olduğunu söylüyor. Amerikalıların %80’i ise mevcut finansal sistemin güncellemeye ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Coinbase borsası kripto paraların geleceği noktasında oldukça iyimser ve önemli adımlar atıyor.

İngiltere, Kanada, Dubai, Brezilya ve Singapur da dahil olmak üzere kripto merkezi olmaya çalışan bölgelerdeki varlığını artırmak isteyen şirket Go Broad, Go Deep’i duyurdu.

Coinbase küresel bir danışma konseyi kurdu.

Ayrıca Coinbase, 19 Temmuz’da, kripto ekonomisi üyelerinin kendi Kongre üyeleriyle kripto dostu politikaları savunmak için Washington DC’de bir araya geleceği Kripto Günü için Stand for Crypto Day’i düzenleyecek. Financial Times ile iş birliği içinde Coinbase, 22 Haziran’da New York’ta State of Crypto Summit’e ev sahipliği yapacak.

Kripto Paraların Geleceği

Bugün kripto para piyasaları 2021 yılındaki ilgiden fazlasıyla uzaklaşmış durumda. Ancak kripto yatırımcıları yer altından çıkalı çok oldu. Coinbase borsasının yukarıda belirttiğimiz adımları artık küresel ölçek kriptonun meşrulaşma sürecini vurguluyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri Fidelity geçtiğimiz yıl sonunda kripto yatırım hizmetini başlattı. Hong Kong 1 Haziran tarihine bireysel müşterilere kripto yatırımı için izin verecek.

Singapur, BAE ve daha birçok ülke kripto odaklı inovasyon merkezi olmak için çaba harcıyor. ABD siyasetinde kripto paralar artık fidye yazılımları değil özgürlük anlatılarıyla anılıyor. Demokratlar kripto paralar üzerinden kapsamlı vergilerin alınmasını savunurken onu önceki yıllara göre daha da normal bir forma sokuyor. Kripto para dediğimizde bundan yıllar önce akla ilk gelen siber saldırganlardı. Şimdiyse sayısız kategoride blockchain tabanlı çözümler akla geliyor.

Fiyattan bağımsız olarak kripto paraların sesi yükseliyor. Yaklaşan ABD seçimleri, halving, Fed faiz indirimleri, kripto kuralları ve daha onlarca sebep kriptonun 2024 yılındaki geleceği konusunda iyimserliği artırıyor.

Peki bugünler fırsat mı? Eğer kripto paralara bu yıl girdiyseniz çoğu yatırımcıya göre şanslısınız. 2021 sonundan bu yana zararda bekleyen yatırımcılar maliyet seviyesini gördüğünde siz devasa kazançlar elde edebilirsiniz. Fakat bir sorun var. Bugün var olan 20 bin altcoinin sayısı bir sonraki boğa sezonunda ikiye de katlansa çoğu altcoin bu aşamaya geçemeyecek. Onların geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da önemli bir kısmının silindiğini göreceksiniz.

Tüm bu sebeplerden bugün parlak görünen endüstri geleceğinin sizin yatırım yaptığınız altcoin için geçerli olmayabileceğini unutmamalısınız. Tarihsel olarak ayı piyasaları doğru projeleri seçebilen yatırımcılar için uygun maliyetli alım fırsatları sunmuştur.