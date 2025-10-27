Bitcoin’de 3. Erteleme: Yeni Tarih 31 Ekim 2026 Olarak Açıklandı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Bir zamanların en büyük Bitcoin $115,192.63 borsalarından Mt. Gox, alacaklılara yapılacak geri ödemeleri bir kez daha erteledi. İflas eden Tokyo merkezli borsa, 31 Ekim 2025 olan son ödeme tarihini 31 Ekim 2026’ya çektiğini açıkladı. Karar ödeme sürecinde tamamlanmamış başvuruların devam etmesi nedeniyle alındı.

Ödemelerin Büyük Bölümü Tamamlandı Ancak Binlerce Kişi Beklemede

Mt. Gox’un rehabilitasyon mütevellisi tarafından yapılan açıklamada temel, erken toplu ve ara ödemelerin büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Ancak ödeme için gerekli kimlik doğrulama ve uygunluk adımlarını tamamlamayan alacaklılar nedeniyle işlemler tamamen sonlandırılamadı. Mahkeme izniyle alınan karar kapsamında yeni ödeme takvimi 2026 sonuna uzatıldı. Bu değişiklik borsanın 2014’teki çöküşünden sonra yapılan üçüncü resmi erteleme oldu.

Mütevelli şu anda ödeme almayan kişilere makul ölçüde mümkün olan en kısa sürede ulaşılmasının hedeflendiğini vurguladı. Daha önce 2023’te belirlenen ilk tarih 2025’e, şimdi de 2026’ya ertelenmiş oldu. Böylece Mt. Gox’un yıllardır süren tasfiye süreci bir kez daha uzamış oldu. Şimdi geri ödemeler için 31 Ekim 2026 tarihi beklenecek.

850.000 Adet Bitcoin Kaybından Bugüne

2010’da kurulan Mt. Gox, 2014’te 850.000 adet Bitcoin’in çalındığı siber saldırı sonrası iflas korumasına başvurmuştu. Şirketin 2023’teki planına göre alacaklılara 142.000 adet BTC, 143.000 adet BCH ve 69 milyar Japon yeni (yaklaşık 510 milyon dolar) değerinde itibari para üzerinden kısmi geri ödeme yapılması hedeflenmişti.

2024 ortasından itibaren birçok alacaklının ödemelerini Kraken ve Bitstamp üzerinden aldığı doğrulandı. Mart 2025 itibarıyla 19.500 kişiye Bitcoin ve Bitcoin Cash $559.03 olarak ödeme yapıldığı açıklandı. Ancak Arkham verilerine göre mütevelli hala 4 milyar dolar değerinde 34.689 adet BTC tutuyor.