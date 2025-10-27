Tokenomist Verileri: Sadece 12 Altcoin’de Toplam 653 Milyon Dolar Piyasaya Akacak



Tokenomist verilerine göre 27 Ekim–3 Kasım tarihleri arasında toplam değeri 653 milyon doları aşan büyük ölçekli coin kilit açılışları olacak. Veriler, özellikle SUI, GRASS, EIGEN, JUP, OMNI, ENA, ZORA, KMNO, OP, IMX, SIGN ve ZETA gibi altcoin projelerinde yüksek tutarlı arz artışının yaşanacağını ortaya koyuyor. Analistler bu dönemde piyasadaki potansiyel satış baskısına karşı yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Yüzlerce Milyon Dolarlık Coin Piyasaya Girecek

Blockchain gazetecisi Wu Blockchain’in Tokenomist’in sunduğu verilere göre derlediği tablo 27 Ekim’den 3 Kasım’a kadar sürecek yedi günlük zaman diliminde SUI’de piyasa değeri 119.13 milyon dolar olarak hesaplanan 43.96 milyon adet coin’in kilidinin açılacağını gösteriyor. GRASS ise 181 milyon adet coin kilit açılışıyla arzının yüzde 72,4’ünü piyasaya sürecek. EIGEN, JUP, ENA ve ZETA gibi projelerde de milyonlarca dolar değerinde coin’in kilidi açılacak.

Kilit açılışlarında en dikkat çekici konumda ise SIGN coin var. Yaklaşık 290 milyon adet coin’in dolaşıma sokulacağı kilit açılışının değeri 12.34 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Benzer şekilde OMNI’deki kilit açılışı arzın yüzde 30’unu, EIGEN’deki kilit açılışı ise yüzde 12’sini oluşturacak.

SOL, DOGE ve WLD Gibi Büyük Projelerde Günlük Kilit Açılışları Sürecek

Raporun ikinci kısmında lineer yani günlük bazda devam eden coin kilit açılışları dikkat çekiyor. Bu kapsamda Solana (SOL) haftalık 100.84 milyon dolar değerinde kilit açılışıyla listenin başında yer alıyor. Worldcoin (WLD) 35.43 milyon dolar, Trump (TRUMP) 30.66 milyon dolar, Dogecoin $0.203221 (DOGE) ise 19.87 milyon dolar değerinde coin’in kilidi açılacak.

Bunlara ek olarak Avalanche $20.54 (AVAX), Ether.fi (ETHFI), Polkadot (DOT), Taopad (TAO) ve TIA gibi projelerde de günlük 1 milyon doların üzerinde düzenli kilit açılışları devam edecek. Bu coin’lerin bir kısmında dolaşımdaki arzın yüzde 1 ila 2’si arasındaki oranlarda artış bekleniyor.

Kripto para piyasasında yüksek miktarlı coin kilit açılışları genellikle kısa vadede likidite artışı ve fiyat baskısı yaratırken, uzun vadede proje ekosistemlerinin genişlemesine katkı sağlayabiliyor. Ancak geçmiş örnekler, özellikle büyük oranlı çözülmelerin ardından kısa süreli satış dalgalarının sıkça yaşandığını gösteriyor.