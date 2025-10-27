Kripto Para

Bitcoin, XRP ve Dogecoin Toparlandı: Kripto Para Piyasası Yeniden Isınıyor

Özet

  • Bitcoin 50 günlük ortalamanın üzerine çıkarak kısa vadeli toparlanma sinyali verdi.
  • Teknik göstergeler yükseliş yönlü olsa da trend onayı için Bitcoin’in Ichimoku bulutunu aşması gerekiyor.
  • XRP 2,63 dolar direncini kırarken Dogecoin 0,21 doları destek konumuna taşıdı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bitcoin $115,192.63 haftanın ilk işlem günlerinde 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıkarak teknik açıdan iyileşme sinyali verdi. Günlük MACD histogramındaki pozitif kesişim ve 5-10 günlük ortalamalar arasındaki yükseliş çaprazı momentumun yeniden güçlendiğini gösterdi. Piyasadaki yükseliş beklentileri Çarşamba günü açıklanacak olası Fed faiz indirimi ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasıyla destekleniyor. XRP ve Dogecoin $0.203221 de fiyat yukarı yönde hareket ediyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’de 120.000 Dolar Kapısı Aralanabilir
2 XRP ve Dogecoin’de Kurumsal Alımlar Yükselişi Besliyor

Bitcoin’de 120.000 Dolar Kapısı Aralanabilir

Bitcoin’in kısa vadeli toparlanması teknik göstergelerce teyit edilse de Coindesk Bitcoin Trend Indicator halen düşüş yönlü görünümünü koruyor. Analistler fiyatın günlük grafikteki Ichimoku bulutunun altında kaldığına dikkat çekiyor. Bulutun üzerinde kalıcı bir kapanış yükseliş trendinin yeniden güç kazanacağına ve fiyatın 120.000 dolar bandına yönelmesine zemin hazırlayabilir.

Bitcoin Grafiği

Makro tarafta Fed’in para politikasında gevşemeye gitmesi beklentisi risk iştahını artırırken, Bitcoin’in orta vadede yönünü belirleyecek kritik direnç eşiği olarak 115.000-120.000 dolar aralığı öne çıkıyor. Analistler bu eşiğin aşılması halinde piyasanın yeni döngü fazına geçeceğini belirtiyor.

CryptoAppsy verilerine göre BTC haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,83 yükselişle 115.948 dolardan işlem görüyor.

XRP ve Dogecoin’de Kurumsal Alımlar Yükselişi Besliyor

XRP, 2,60 dolar seviyesinden 2,68 dolara çıkarak 2,63 dolar engelini aştı ve 2,61-2,63 aralığında yeni destek oluşturdu. Günlük hacim XRP cinsinden yüzde 147 artarak 106.5 milyon adede ulaştı. XRP cinsinden hacim artışı kurumsal girişlerin yoğunlaştığını gösteriyor. RSI ve MACD göstergeleri alım yönlü ivmenin sürdüğüne işaret ederken analistler 2,75 dolar üzerindeki kapanışların yeni bir ralliyi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Dogecoin tarafında ise fiyat 0,2026 dolar direncini geçerek iki ay süren yatay hareketini sonlandırdı. 0,2060-0,2070 bandındaki destek bölgesi güçlü kalırken, işlem hacmi haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 10 üzerine çıktı. Kurumsal fon akışlarının sürdüğü görülürken teknik olarak 0,2130 dolar seviyesine kadar kademeli yükseliş olasılığı korunuyor.

Uzmanlar hem XRP’de hem DOGE‘deki hacim artışının piyasanın erken fazda yeni bir alım döngüsüne girdiğine işaret ettiğini ancak destek seviyelerinin korunamaması halinde kısa vadeli geri çekilmelerin olabileceğini vurguluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu

2025 Kasım Öncesi Yükselişi ve Kripto Paralarda Beklentiler

Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo

27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler

Bitcoin’de 3. Erteleme: Yeni Tarih 31 Ekim 2026 Olarak Açıklandı

XRP Doğrulayıcıları NFT-den-NFT’ye Takası Test Ediyor

Bitcoin Hazine Şirketlerinde Güven Krizi Derinleşiyor

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı JPYC, Japonya’nın İlk Yasal Yen Destekli Stablecoin’ini Piyasaya Sürdü: Avalanche, Ethereum ve Polygon Detayı
Bir Sonraki Yazı Tokenomist Verileri: Sadece 12 Altcoin’de Toplam 653 Milyon Dolar Piyasaya Akacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

IBM de Kripto Para İşine Giriyor, Digital Asset Haven Duyuruldu
DEFI Kripto Para
2025 Kasım Öncesi Yükselişi ve Kripto Paralarda Beklentiler
Kripto Para
Yatırımcı Bitcoin’e Girip Ethereum, XRP ve Bu Altcoin’den Çıktı: 921 Milyon Dolarlık Tablo
Kripto Para
27 Ekim Haftası Kripto Paraları Bekleyen Önemli Gelişmeler
Kripto Para

Lost your password?