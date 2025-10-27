Bitcoin, XRP ve Dogecoin Toparlandı: Kripto Para Piyasası Yeniden Isınıyor



Bitcoin $115,192.63 haftanın ilk işlem günlerinde 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerine çıkarak teknik açıdan iyileşme sinyali verdi. Günlük MACD histogramındaki pozitif kesişim ve 5-10 günlük ortalamalar arasındaki yükseliş çaprazı momentumun yeniden güçlendiğini gösterdi. Piyasadaki yükseliş beklentileri Çarşamba günü açıklanacak olası Fed faiz indirimi ve ABD-Çin ticaret geriliminin yumuşamasıyla destekleniyor. XRP ve Dogecoin $0.203221 de fiyat yukarı yönde hareket ediyor.

Bitcoin’de 120.000 Dolar Kapısı Aralanabilir

Bitcoin’in kısa vadeli toparlanması teknik göstergelerce teyit edilse de Coindesk Bitcoin Trend Indicator halen düşüş yönlü görünümünü koruyor. Analistler fiyatın günlük grafikteki Ichimoku bulutunun altında kaldığına dikkat çekiyor. Bulutun üzerinde kalıcı bir kapanış yükseliş trendinin yeniden güç kazanacağına ve fiyatın 120.000 dolar bandına yönelmesine zemin hazırlayabilir.

Makro tarafta Fed’in para politikasında gevşemeye gitmesi beklentisi risk iştahını artırırken, Bitcoin’in orta vadede yönünü belirleyecek kritik direnç eşiği olarak 115.000-120.000 dolar aralığı öne çıkıyor. Analistler bu eşiğin aşılması halinde piyasanın yeni döngü fazına geçeceğini belirtiyor.

CryptoAppsy verilerine göre BTC haberin hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,83 yükselişle 115.948 dolardan işlem görüyor.

XRP ve Dogecoin’de Kurumsal Alımlar Yükselişi Besliyor

XRP, 2,60 dolar seviyesinden 2,68 dolara çıkarak 2,63 dolar engelini aştı ve 2,61-2,63 aralığında yeni destek oluşturdu. Günlük hacim XRP cinsinden yüzde 147 artarak 106.5 milyon adede ulaştı. XRP cinsinden hacim artışı kurumsal girişlerin yoğunlaştığını gösteriyor. RSI ve MACD göstergeleri alım yönlü ivmenin sürdüğüne işaret ederken analistler 2,75 dolar üzerindeki kapanışların yeni bir ralliyi tetikleyebileceğini belirtiyor.

Dogecoin tarafında ise fiyat 0,2026 dolar direncini geçerek iki ay süren yatay hareketini sonlandırdı. 0,2060-0,2070 bandındaki destek bölgesi güçlü kalırken, işlem hacmi haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 10 üzerine çıktı. Kurumsal fon akışlarının sürdüğü görülürken teknik olarak 0,2130 dolar seviyesine kadar kademeli yükseliş olasılığı korunuyor.

Uzmanlar hem XRP’de hem DOGE‘deki hacim artışının piyasanın erken fazda yeni bir alım döngüsüne girdiğine işaret ettiğini ancak destek seviyelerinin korunamaması halinde kısa vadeli geri çekilmelerin olabileceğini vurguluyor.