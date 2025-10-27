JPYC, Japonya’nın İlk Yasal Yen Destekli Stablecoin’ini Piyasaya Sürdü: Avalanche, Ethereum ve Polygon Detayı



Japon fintech şirketi JPYC, ülkenin ilk yasal olarak tanınan yen destekli stablecoin’i JPYC’yi resmen kullanıma sundu. İşlemler, şirketin kendi platformu JPYC EX üzerinden Pazartesi günü başladı. Finansal Hizmetler Ajansı’na (FSA) Ağustos’ta para transfer hizmet sağlayıcısı olarak kaydını tamamlayan şirket, stablecoin’in 1:1 oranında Japon yenine sabitlendiğini bildirdi.

Yasal Çerçeveye Uygun, Çok Blockchain’li Bir Stablecoin

JPYC, Japonya’nın Ödeme Hizmetleri Yasası uyarınca çıkarılan ilk tam düzenlenmiş stablecoin olarak dikkat çekiyor. Şirket, tüm token arzını yüzde 100 oranında yen mevduatları ve devlet tahvilleriyle destekliyor. Stablecoin, Avalanche $20.54, Ethereum $4,161.63 ve Polygon ağlarında çalışıyor. JPYC, kimlik doğrulamasını “My Number” sistemi üzerinden tamamlayan kullanıcıların, JPYC EX platformu aracılığıyla token’ı satın alabileceğini açıkladı.

JPYC üç yıl içinde 10 trilyon yen (yaklaşık 65,4 milyar dolar) dolaşım hedefi belirledi. Bu ölçekte bir arz, JPYC’yi küresel stablecoin piyasasında USDT ve USDC gibi devlerin ardından bölgesel bir oyuncu konumuna taşıyabilir. Şirket, farklı Blockchain’lerle entegrasyon ve kurumsal ortaklıklarla büyümeyi planlıyor.

Japon Şirketlerinden Geniş Ekosistem Desteği

Birçok Japon teknoloji ve finans kuruluşu JPYC’yi kendi ürünlerine entegre etmeye hazırlanıyor. Densan System, stablecoin tabanlı ödeme sistemlerini hem fiziksel mağazalara hem de e-ticaret altyapılarına entegre edecek çözümler geliştiriyor. Asteria ise kurumsal veri entegrasyon yazılımına JPYC ile işlem özelliği eklemeyi planlıyor. Ayrıca, HashPort cüzdan uygulamasında JPYC transferlerinin destekleneceği belirtildi.

Japonya, 2023 ortasında yaptığı yasal revizyonla stablecoin ihracını ve dolaşımını sıkı biçimde denetim altına almıştı. Bu düzenleme, bankalar ve para transfer kuruluşlarının resmi kayıt şartını beraberinde getirdi. SMBC gibi büyük finansal kurumlar da nisan ayında Ava Labs ve Fireblocks iş birliğiyle kendi stablecoin projelerini duyurarak sektördeki hareketliliği artırdı.