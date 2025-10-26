RIPPLE (XRP)

XRP Doğrulayıcıları NFT-den-NFT’ye Takası Test Ediyor

Özet

  • XRP Ledger’daki Batch (XLS-56) teklifi, atomik işlem mimarisiyle NFT takaslarını tek işlemde güvenli biçimde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
  • Şu anda yüzde 68,57 konsensüs oranına ulaşan teklif NFT-den-NFT’ye takas pazarlarını mümkün kılacak.
  • Geliştiriciler dört farklı işlem modu sayesinde XRPL üzerinde daha esnek ve güvenli ticaret altyapıları kurabilecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
İçeriği yapay zeka ile özetle

XRP Ledger ekosistemi, NFT işlemlerinde köklü bir değişimi gündemine aldı. “Batch (XLS-56)” adı verilen yeni teklif geliştiriciler ve doğrulayıcılar arasında büyük heyecan yaratıyor. Pseudonymous doğrulayıcı Vet, test ağında gerçekleştirdiği deneylerde NFT basımı ve ödeme işlemlerini tek seferde birleştirmenin mümkün olduğunu açıkladı. Teklif kullanıcıların NFT’lerini doğrudan birbirleriyle takas edebileceği, tamamen Blockchain içi ve güvenli bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

İçindekiler
1 NFT-den-NFT’ye Takasın Kapısını Açan Değişim
2 Batch Teklifi Ne Sağlıyor?

NFT-den-NFT’ye Takasın Kapısını Açan Değişim

Vet’in test sonuçlarına göre Batch özelliği, farklı kullanıcıların NFT varlıklarını aynı anda takas etmesini sağlıyor. Örneğin bir kullanıcı beş NFT’sini, diğerinin iki NFT’siyle tek işlemde değiş tokuş edebilecek. Tüm adımlar zincir üzerinde eşzamanlı işlendiğinden, işlemlerin yalnızca tamamının veya hiçbirinin gerçekleşmemesi garanti altına alınıyor. Vet, bu sistemin RuneScape tarzı oyun içi arayüzlerle daha etkileşimli hale getirilebileceğini belirtti.

Şu anda teklif doğrulayıcılar arasında yüzde 68,57 oranında destek bulmuş durumda. Aktifleşmesi için yüzde 80 eşiğinin aşılması gerekiyor. Ripple $2.61’ın sınır ötesi ödeme çözümlerinde kullandığı XRPL, merkeziyetsiz ve açık kaynaklı yapısıyla bu tip geliştirmelere elverişli bir ortam sağlıyor. Batch, özellikle NFT piyasalarında güvenli takas protokollerinin gelişimi açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

Batch Teklifi Ne Sağlıyor?

Batch (XLS-56), XRP Ledger’a atomik işlem kavramını kazandırıyor. Teklif, sekiz ayrı işlemi tek bir birleşik işlem olarak çalıştırabiliyor. Böylece yarım kalan transferlerin veya hatalı ödemelerin önüne geçiliyor. Bilgisayar bilimlerinde kökeni “atomicity” olan bu yapı, işlemlerin tamamının başarıyla bitmesi veya tamamen geri alınması ilkesine dayanıyor.

Teucrium tarafından yayımlanan teknik açıklamaya göre teklif, ALLORNOTHING, ONLYONE, UNTILFAILURE ve INDEPENDENT olmak üzere dört farklı yürütme modu sunuyor. Geliştiriciler, bu modlar arasından kendi uygulamalarına en uygun işleyişi seçebilecek. Özellikle NFT pazar yerleri ve çok adımlı ticaret platformları, Batch yapısından en yüksek faydayı sağlayacak alanlar arasında gösteriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

