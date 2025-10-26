Bitcoin Hazine Şirketlerinde Güven Krizi Derinleşiyor



Bitcoin $115,192.63 odaklı hazine şirketlerinin piyasa değerleri portföylerindeki BTC varlıklarının altına indi. 2024 ortasından bu yana hızla azalan yatırım iştahı ve gerileyen hisse fiyatları bu şirketleri mNAV oranında 1’in altına taşıdı. Semler Scientific (SMLR), KindlyMD (NAKA) ve Strive (ASST) gibi saf Bitcoin hazine modeliyle faaliyet gösteren şirketler varlık değerlerine kıyasla derin iskontolarda işlem görüyor.

Hisseler Çökerken Bitcoin Portföyleri Yetersiz Kalıyor

Semler Scientific, 2024 ortasında başlattığı Bitcoin stratejisiyle 5.000 adet BTC’yi aşan bir portföy oluşturdu. Ancak şirketin hisse fiyatı hala Bitcoin alımlarına başladığı 24 dolar seviyesinde seyrediyor ve piyasa değeri, varlıklarının yalnızca yüzde 80’ine denk geliyor. Şirketi devralmaya hazırlanan Strive ise daha büyük bir düşüşle karşı karşıya. Son bir ayda yüzde 90 değer kaybederek bilançosundaki 5.885 adet BTC’nin yarısı kadar bir piyasa değerine geriledi. Aynı tablo KindlyMD için de geçerli. 5.765 adet BTC tutan şirket 0,5x mNAV oranında işlem görüyor ve 631 milyon dolarlık Bitcoin’e karşılık sadece 300 milyon dolar piyasa değerine sahip.

BitcoinQuant verileri, Capital B, Smarter Web Company, H100 Group ve Metaplanet gibi diğer hazine şirketlerinin de benzer biçimde net varlık değerinin altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor.

Güveni Geri Kazanmak İçin Yeni Stratejiler Gündemde

Analistler, Bitcoin hazine şirketlerinin hisselerdeki sert değer kayıplarının yatırımcı psikolojisinden kaynaklandığını ve toparlanmanın Bitcoin’in fiyatına bağlı olduğunu vurguluyor. Şirketlerin bu iskontoyu kapatmak için geri alım programlarına yönelmesi olası görülüyor. Empery Digital’in 100 milyon dolarlık krediyle finanse ettiği hisse geri alımı hisse fiyatını destekleyemedi; şirketin değeri yıl başından bu yana yüzde 60 geriledi. Benzer biçimde, Sequans Communications’ın yüzde 10’luk ADS geri alımı da hisse performansını iyileştiremedi.

Bazı şirketler Bitcoin varlıklarının küçük bir bölümünü düşük getirili ticaret stratejilerinde değerlendirerek ek gelir yaratmayı deniyor. Bu yaklaşım, 2022’de benzer bir süreçten geçerek yeniden primli işlem görmeyi başaran Michael Saylor’un yönettiği Strategy (MSTR) için de geçmişte işe yaramıştı. MSTR şu anda BTC varlıklarının yaklaşık 1,39 katı değerinde işlem görüyor ancak prim oranı hızla düşüyor.