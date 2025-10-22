2025’te Alınabileceği İddia Edilen Kripto Para: PEPE’nin %64.000’lik Yükselişinden Sonra Yatırımcılar Bu Meme Coin’e Mi Yöneliyor?



Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

PEPE’nin %64.000’lik yükselişiyle kripto piyasasının ilgisi artarken, erken yatırımcılar büyük kazanç elde etmişti. Şimdi yatırımcıların odağı, iddialara göre ön satıştaki ivmesi ve canlı topluluğuyla dikkat çeken yeni bir yıldız olan Little Pepe’ye (LILPEPE) çevrilmiş durumda.

Little Pepe (LILPEPE): Yeni Nesil Meme Coin Fenomeni

2025’te alınabilecek kripto parayı arıyorsanız, proje ekibine göre cevabınız Little Pepe (LILPEPE) olabilir. Yapılan açıklamalara göre bu küçük kurbağa, büyük kardeşi PEPE’nin başarısına yaslanmıyor; kendi adını eğlenceli, cesur ve tamamen topluluk odaklı yapısıyla duyuruyor. PEPE’nin rekor kıran rallisinden sonra yatırımcılar, yüksek kazanç potansiyeli olan yeni bir meme token arayışına girdi. Little Pepe, sosyal medyayı adeta kasıp kavuran viral potansiyeliyle tam bu boşluğu doldurduğunu iddia ediyor.

Ön Satış Başarısı: 27 Milyon Doları Aştı

Ekibinin iddiasına göre Little Pepe’nin ön satışı, tıpkı bir dünya turnesinin biletleri gibi hızla tükeniyor. 12. aşama, 25,47 milyon doların üzerinde gelir elde ederek erken tamamlandı. Şu anda token başına 0,0022 dolardan satış yapılan 13. aşama, 1,67 milyon doları geçti. Bu sadece etkileyici bir rakam değil, aynı zamanda projeye duyulan büyük talebin bir kanıtı olabilir. Bu ivme sayesinde iddialara göre birçok yatırımcı, LILPEPE’yi 2025’in kripto yatırımı olarak görüyor.

Büyük Çekilişler Topluluğu Canlı Tutuyor

İddialara göre Little Pepe ekibi, topluluğun ilgisini dinamik tutmayı çok iyi biliyor. Ön satışın başarısını kutlamak için 10 şanslı kişi, toplam değeri 777.000 dolar olan bir kampanya kapsamında kişi başına 77.000 dolar değerinde LILPEPE token kazanacak. Şimdiye kadar 472.000’den fazla katılım yapıldı. Ayrıca 12-17. aşamalar arasında en yüksek alımı yapan ilk üç yatırımcı sırasıyla 5, 3 ve 2 ETH ödül kazanacak. Ekibinin açıklamasına göre proje yol haritası da tipik teknik belgeler gibi sade değil; ekip, LILPEPE’nin “hamilelik aşamasında” olduğunu ve “Mumma Pepe” ile birlikte “kripto rahminde” özel bir şey hazırladığını esprili bir dille anlatıyor. Bu eğlenceli ancak kararlı yaklaşım, hem yeni yatırımcıları hem de deneyimli kripto kullanıcılarını cezbediyor olabilir.

Güven Veren Güçlü Güvenlik

Ekibin açıklamasına göre proje, ünlü blok zinciri denetim firması CertiK tarafından yapılan denetimden %95,49 gibi yüksek bir güvenlik puanıyla geçti. Bu, yatırımcıların güvenini artıran önemli bir etken olarak öne çıkıyor. LILPEPE’nin saygın bir kurum tarafından doğrulanmış olması, yatırımcıların içini rahatlatıyor ve onu 2025’in güvenilir yatırımlarından biri haline getiriyor olabilir.

Büyük Borsa Listelemeleri Yaklaşıyor

İddialara göre Little Pepe’nin geleceği parlak görünüyor. Token, CoinMarketCap’te listelenmeyi garantiledi ve ön satışın ardından iki büyük merkezi borsada işlem görmeye başlayacak. Ek olarak, dünyanın en büyük borsalarından birinde gelecekte yapılacak listeleme planları da doğrulandı. Bu hamlelerin, token’ın görünürlüğünü ve likiditesini artırarak yeni bir yatırımcı dalgası getirmesi beklendiği iddia ediliyor.

Sonuç

PEPE’nin inanılmaz %64.000’lik yükselişinden sonra herkes “Sıradaki hangisi?” sorusunu soruyor. Cevap ise iddialara göre Little Pepe (LILPEPE) olabilir. Güçlü topluluk etkisi, sağlam güvenlik altyapısı ve sürekli büyüyen ön satışıyla bu küçük kurbağa, 2025’te beklenenden çok daha yükseğe çıkabilir.

Website – Whitepeper – Telegram – X – $777k Çekilişi

