Plasma (XPL) Ülkelerden Resmi İzinlerini Topluyor, XPL Coin Yükselişi Başlasın

Özet

  Plasma İtalya'da VASP lisanslı kuruluş satın aldı.
  Plasma: Hollanda ofisi açıldı ve uyum, regülasyon personelleri istihdam edildi.
  Yakında MiCA lisansı için başvurulacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ödeme hizmetleri altyapısı kripto para şirketleri için son derece büyük bir alan ve burada potansiyel fazla. Visa, Mastercard, Swift gibi devlerin attığı kripto para odaklı adımlar tam da bu potansiyelden yararlanmak için. Tether destekli ilk büyük stablecoin ağı Plasma da burada gerekeni yapıyor.

Plasma (XPL) Lisansları

Stablecoinlere özel blockchain olarak başlatılan Plasma küresel ölçekte özellikle dolar transferi için merkeze dönüşmek istiyor. Stablecoin takas, saklama, swap ve ödemeler için kendi kod kütüphanesi var. Bunun için gerekli yasal izinleri de almaya devam eden ekip bugüne kadar birçok büyük adım attı.

  • İtalya’da VASP lisanslı kuruluş satın alındı.
  • Hollanda ofisi açıldı ve uyum, regülasyon personelleri istihdam edildi.
  • Yakında MiCA kapsamında CASP yetkilendirmesi için başvuru yapılacak.

Ödemeler neredeyse tüm yargı bölgesinde kripto paralar için regüle edildi. Plasma da sınırlı izinlerin ötesinde kalıcı lisanslar edinerek bu alanda güçlü büyümesinin startını verdi. İtalya’daki VASP lisanslı şirket satın alımı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı (CASP) lisansı için önemli bir aşama. Böylece AB bölgesinde izinli biçimde hizmet verebilecekler.

Plasma Danışmanı Jacop Wittma şunları söyledi;

“Amacımız doğru lisansları alarak ve düzenlemelere tabi olan tüm aşamaları kontrol ederek blockchain tabanlı stablecoin altyapısı için olabilecek en yüksek standardı belirlemektir.”

XPL Coin Yorum

Lisanslama konusunda devam eden adımlar ve Plasma One ile başlatılan kripto bankacılığı XPL Coin için uzun vadede son derece destekleyici. Hız ve düşük ücret nedeniyle Tron ile Tether birlikteliğinde yıllar içinde tekelleşme oldu. Ancak Tether kendi ağını başlattığına göre sıfır ücret politikasıyla USDT’yi Plasma üzerinden daha yaygın biçimde kullandıracaktır.

Bu durum XPL Coin fiyatının uzun vadede daha da güçlenmesi anlamına gelir. Yeni yaklaşık 1 aylık bir kripto para olduğu ve genel piyasa hissiyatı negatife döndüğü için 0,4 doların altındaki fiyat o kadar şaşılacak bir şey değil. Üstelik birkaç gündür düşüşü de durdurmuş durumda. 0,56 dolar üzerinde kapanışlar başlarsa bu lansmandan sonra görmeyi beklediğimiz V tipi toparlanmayı mümkün kılabilir.

