CoinEx Sabit Tasarrufları Başlattı: Sabit Getirilerle Sektörün En Yüksek Faiz Oranları

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. COINTURK, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. COINTURK, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

CoinEx, CoinEx Sabit Tasarruflarının lansmanını duyurmaktan heyecan duyduklarını açıkladı. Kripto para piyasasının sık sık dalgalanmalar ve belirsizliklerle karşı karşıya kaldığı bu dönemde, CoinEx Sabit Tasarrufları; kullanıcıların riskleri kontrol altında tutarken istikrarlı kazançlar elde etmelerine olanak tanıyan düşük riskli, vadeli bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor.

Birden fazla kilitleme süresi sunarak kullanıcıların atıl fonlarını daha verimli şekilde planlamalarına ve garantili geri ödeme koşullarıyla sabit getirilerin keyfini çıkarmalarına yardımcı olur. Bu sistem, piyasa çalkantıları arasında varlıklarını korumak isteyenler için güvenli bir liman sunmayı hedefliyor.

Sektörün En Yüksek Faiz Oranları: Kriptonuz Daha Fazla Kazansın

Yapılan açıklamalara göre CoinEx Sabit Tasarrufları, sektörde yeni bir standart belirleyerek en yüksek yıllık getiri oranlarını (APY) sunar. Kullanıcılar, seçtikleri kilitleme süresine göre düzenli yüksek kazanç elde edebilirler:

  • USDC: %6.5 – %7 APY
  • USDT: %6.5 – %7 APY
  • ETH: %3 – %3.5 APY
  • BTC: %2 – %2.5 APY

Daha fazla bilgi için resmî duyurular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Nasıl Erişilir?

  • Mobil Uygulama: Ana Sayfa > Daha Fazla > Sabit Tasarruflar
  • Web: Gezinti Çubuğu > Kazan > Sabit Tasarruflar

Neden CoinEx Sabit Tasarrufları’nı Seçebilirsiniz?

Ekip bu sorunun yanıtını şu maddeler ile veriyor:

  • Sektörün En Yüksek APY’leri: Piyasadaki en yüksek getirilerden yararlanabilirsiniz.
  • Düşük Risk ve Öngörülebilir Getiri: Sabit vadeler, şeffaf ve istikrarlı kazanç sağlar.
  • Esnek Kilitleme Süreleri: Kısa veya uzun vadeli yatırım planınıza uygun süreyi seçebilirsiniz.
  • CoinEx Earn Entegrasyonu: CoinEx Earn ekosistemiyle uzun vadeli, akıllı kripto varlık yönetimi alışkanlığı kazanabilirsiniz.

Bugün CoinEx ile Daha Fazla Kazanmaya Başlayabilirsiniz

Ekibinin açıklamalarına göre “Kripto Ticaret Uzmanınız” vizyonuyla hareket eden CoinEx, dünya genelindeki kullanıcılarına güvenli, kullanışlı ve kullanıcı dostu ticaret hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamalara göre hemen CoinEx Sabit Tasarruflar’a katılabilir ve sektörün en rekabetçi getiri oranlarının kilidini açabilirsiniz.

