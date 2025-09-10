Chainlink ve 17 Global Ortaklık, LINK, TIA, BTC Yorumları

Kripto para altyapı platformlarının en eskilerinden olan Chainlink $23.60 bugüne kadar 17 küresel anlaşmaya imza attı. LINK Coin fiyatında bunu net biçimde göremesek de uzun vadede anlaşmaların, iş ortaklıklarının sonucu olarak grafiklerin hareketlenmesi gerekiyor. Peki hangi anlaşmalar gelecek vadediyor? LINK, TIA ve BTC için son tahminler ne yönde?

Chainlink (LINK)

Her biri ortalama altcoinlerden birini ciddi anlamda yukarı çekebilecek anlaşmalar olsa da Chainlink ve LINK Coin önemli ölçüde ayrıştı. Güzel haberlerin fiyata ciddi etkisi olmuyor. Üstelik Chainlink Reserve ve LINK stake havuzlarına rağmen bunun böyle olduğunu görüyoruz. Peki gözde analistler neden LINK Coin’i halen listelerinde tutuyor? Bunun sebebi 17 küresel anlaşmanın orta ve uzun vadede yarar sağlayacağına inanmaları.

Chainlink’in bugüne kadar anlaştığı, birlikte çalıştığı devlerin listesi şu şekilde;

ABD Ticaret Bakanlığı

SWIFT

DTCC

BNY Melon

JPMorgan

US Bank

Euroclear

ANZ Bank

State Street

Invesco

Hong Kong Para Otoritesi

Clearstream

Citi

BNP Paribas

Lloyds Bank

Deutsche Bank

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)

DeFi fiyat beslemeleri, RWA alanındaki çalışmaları, CCIP ürünü ve daha birçok yeteneğiyle Chainlink geleceğe hazırlanıyor. Bu ortaklıkların uzun vadede Chainlink’in popülerliğini daha da artırmasıyla LINK Coin fiyatı yükselebilir. Ancak bunun için stake havuzu genişlemeli ve Chainlink Reserve stratejisi halka açık şirketler tarafından da benimsenmeye başlamalı.

TIA ve BTC

Kim ne derse desin Bitcoin $0.000017 kazançlı olmaya devam ediyor. Sıkıcı fiyat hareketine rağmen bu kazanç motivasyonu ETF kanalına da yansıdı. 18 ay önce BTC ETF alan yatırımcılar kısa sürede %100 kazanç elde etti. Bugün ve hatta son 5 yılda en iyi performans gösteren ETF’ler bile öylesi yıllık ortalama getiri skoruna ulaşamadı. Jelle buna dikkat çekerek BTC’nin alıcı çekmeye devam edeceğini savunuyor. Yani yeni ATH kapıda.

Ali Martinez bugün TIA Coin’i gündemine aldı. Grafikteki Adam & Eve kurulumu nedeniyle altcoinin 3,2 dolara hareket edebileceğini yazdı.

2,25 dolar üzerindeki direnç rallinin hızlanacağı nokta olabilir.