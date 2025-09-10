CHAINLINK (LINK)

Chainlink ve 17 Global Ortaklık, LINK, TIA, BTC Yorumları

Özet

  • ABD Bakanlığı dahil Chainlink 17 büyük küresel anlaşma yaptı.
  • 18 ayda BTC ETF'leri en iyi performans gösteren ürün oldu.
  • TIA Coin Adam & Eve kurulumu nedeniyle 3,2 doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para altyapı platformlarının en eskilerinden olan Chainlink $23.60 bugüne kadar 17 küresel anlaşmaya imza attı. LINK Coin fiyatında bunu net biçimde göremesek de uzun vadede anlaşmaların, iş ortaklıklarının sonucu olarak grafiklerin hareketlenmesi gerekiyor. Peki hangi anlaşmalar gelecek vadediyor? LINK, TIA ve BTC için son tahminler ne yönde?

Alt Başlıklar
Chainlink (LINK)TIA ve BTC

Her biri ortalama altcoinlerden birini ciddi anlamda yukarı çekebilecek anlaşmalar olsa da Chainlink ve LINK Coin önemli ölçüde ayrıştı. Güzel haberlerin fiyata ciddi etkisi olmuyor. Üstelik Chainlink Reserve ve LINK stake havuzlarına rağmen bunun böyle olduğunu görüyoruz. Peki gözde analistler neden LINK Coin’i halen listelerinde tutuyor? Bunun sebebi 17 küresel anlaşmanın orta ve uzun vadede yarar sağlayacağına inanmaları.

Chainlink’in bugüne kadar anlaştığı, birlikte çalıştığı devlerin listesi şu şekilde;

  • ABD Ticaret Bakanlığı
  • SWIFT
  • DTCC
  • BNY Melon
  • JPMorgan
  • US Bank
  • Euroclear
  • ANZ Bank
  • State Street
  • Invesco
  • Hong Kong Para Otoritesi
  • Clearstream
  • Citi
  • BNP Paribas
  • Lloyds Bank
  • Deutsche Bank
  • Australia and New Zealand Banking Group (ANZ)

DeFi fiyat beslemeleri, RWA alanındaki çalışmaları, CCIP ürünü ve daha birçok yeteneğiyle Chainlink geleceğe hazırlanıyor. Bu ortaklıkların uzun vadede Chainlink’in popülerliğini daha da artırmasıyla LINK Coin fiyatı yükselebilir. Ancak bunun için stake havuzu genişlemeli ve Chainlink Reserve stratejisi halka açık şirketler tarafından da benimsenmeye başlamalı.

TIA ve BTC

Kim ne derse desin Bitcoin $0.000017 kazançlı olmaya devam ediyor. Sıkıcı fiyat hareketine rağmen bu kazanç motivasyonu ETF kanalına da yansıdı. 18 ay önce BTC ETF alan yatırımcılar kısa sürede %100 kazanç elde etti. Bugün ve hatta son 5 yılda en iyi performans gösteren ETF’ler bile öylesi yıllık ortalama getiri skoruna ulaşamadı. Jelle buna dikkat çekerek BTC’nin alıcı çekmeye devam edeceğini savunuyor. Yani yeni ATH kapıda.

Ali Martinez bugün TIA Coin’i gündemine aldı. Grafikteki Adam & Eve kurulumu nedeniyle altcoinin 3,2 dolara hareket edebileceğini yazdı.

2,25 dolar üzerindeki direnç rallinin hızlanacağı nokta olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altcoin Chainlink Başrolde: 132 Trilyon Dolarlık Fon Pazarında İşlemler Otomatikleştirildi

Chainlink CEO’su ve SEC Başkanı Bir Araya Geldi

Son Dakika: Chainlink ve ABD Ticaret Bakanlığı Ortaklık Müjdesi

Chainlink Rezervi Hızla Büyüyor Yarın LINK Coin Hareketlenebilir

Avalanche’ın Ardından Sıra Altcoin Chainlink’e Geldi: Bitwise, SEC’e Başvuru Yaptı

Ripple Yatırımcılarını Çıldırtan Chainlink Gelişmesi, XRP vs LINK (Karşılaştırma)

Piyasanın Göz Önünde Altcoin’lerden Biri Güçlü Kalıyor! Toparlanma Dikkat Çekiyor!

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Kripto Paralar İçin Muhteşem 10 Eylül ABD Enflasyon Verisi Geldi
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: Binance Trilyon Dolarlık Devle El Sıkıştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SOL, WLD Coin, ETH 11 Eylül Kripto Para Tahminleri
Teknik Analiz
AB Onayı Tamam, Türklerin Favori Kripto Parası Başardı
CHILIZ (CHZ)
Sıcak Gelişme: ABD Ticaret Bakanı Konuşuyor, Kripto Paralar İçin Yeni Kaos Mu?
Kripto Para
Kripto Paralarda Eylül 2025 Tahminleri ve Bitcoin
Kripto Para
Lost your password?