Son Dakika: Kripto Paralar İçin Muhteşem 10 Eylül ABD Enflasyon Verisi Geldi

Herkesin bu hafta heyecanla beklediği 2 veriden biri şimdi açıklandı. Tarifeler Şubat ayından bugüne resmen hayatımızda. Ancak Ağustos ayında global oranlar tamamen devreye alındı ve her ülke az veya çok ek gümrük vergisi ödüyor. Bunun elbette enflasyon üzerinde bir etkisi olacak ve ÜFE, TÜFE rakamları da bunu gösteriyor. Peki son ABD enflasyon verisi nasıl geldi.

ABD Enflasyon Verisi

Fed eğer kararlı biçimde faiz indirimlerine başlayacaksak enflasyondaki artışın sınırlı olması gerekiyor. İstihdam raporlarının anormal kötü gelmesi nedeniyle baskı altında olan Powell geçen ayki Jackson Hole toplantısında yüksek gelen ÜFE raporuna değil kötü gelen istihdam rakamlarına odaklandığı için bu ay indirim kesinleşti. Tam bir hafta sonra gelecek indirimin ne kadar hızlı bir faiz indirim rotası çizeceğini ise bugün ve yarın gelecek veriler belirleyecek.

Açıklanan veriler şöyle;

ABD ÜFE Açıklanan: %2,6 (Beklenti ve Önceki: %3,3)

ABD Çekirdek ÜFE Açıklanan: %2,8 (Beklenti: %3,5 ve Önceki: %3,7)

Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olan PCE’ye önemli ölçüde etki ettiğinden ÜFE verisi bugün kritikti. Rakamların beklentinin çok altında açıklanması tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisine dair abartılı söylemleri gölgede bırakabilir.

Eğer yarın TÜFE rakamları da düşük gelirse kripto paralar için faiz indirimleriyle son çeyrekte güzel günler başlayabilir. Ancak burası kripto para piyasaları ve sürprizlerle dolu. Rusya veya Çin’e yeni yaptırımlar veya Trump’ın yeni sert duyuruları işleri tersine çevirebilir. Normal şartlarda BTC’nin bugün 118 bin doları test etmesi şaşırtıcı olmaz.

Aylıkta eksi gelen ÜFE bize Fed’in istihdamdaki aşırı soğumaya odaklanarak hızlı faiz indirimleri yapabileceğini söylüyor.