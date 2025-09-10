Ekonomi

Son Dakika: Kripto Paralar İçin Muhteşem 10 Eylül ABD Enflasyon Verisi Geldi

Özet

  • Korkulan olmadı ve bugün BTC, altcoinler için yükseliş görmeliyiz.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Herkesin bu hafta heyecanla beklediği 2 veriden biri şimdi açıklandı. Tarifeler Şubat ayından bugüne resmen hayatımızda. Ancak Ağustos ayında global oranlar tamamen devreye alındı ve her ülke az veya çok ek gümrük vergisi ödüyor. Bunun elbette enflasyon üzerinde bir etkisi olacak ve ÜFE, TÜFE rakamları da bunu gösteriyor. Peki son ABD enflasyon verisi nasıl geldi.

ABD Enflasyon Verisi

Fed eğer kararlı biçimde faiz indirimlerine başlayacaksak enflasyondaki artışın sınırlı olması gerekiyor. İstihdam raporlarının anormal kötü gelmesi nedeniyle baskı altında olan Powell geçen ayki Jackson Hole toplantısında yüksek gelen ÜFE raporuna değil kötü gelen istihdam rakamlarına odaklandığı için bu ay indirim kesinleşti. Tam bir hafta sonra gelecek indirimin ne kadar hızlı bir faiz indirim rotası çizeceğini ise bugün ve yarın gelecek veriler belirleyecek.

Açıklanan veriler şöyle;

Fed’in izlediği enflasyon göstergesi olan PCE’ye önemli ölçüde etki ettiğinden ÜFE verisi bugün kritikti. Rakamların beklentinin çok altında açıklanması tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisine dair abartılı söylemleri gölgede bırakabilir.

Eğer yarın TÜFE rakamları da düşük gelirse kripto paralar için faiz indirimleriyle son çeyrekte güzel günler başlayabilir. Ancak burası kripto para piyasaları ve sürprizlerle dolu. Rusya veya Çin’e yeni yaptırımlar veya Trump’ın yeni sert duyuruları işleri tersine çevirebilir. Normal şartlarda BTC’nin bugün 118 bin doları test etmesi şaşırtıcı olmaz.

Aylıkta eksi gelen ÜFE bize Fed’in istihdamdaki aşırı soğumaya odaklanarak hızlı faiz indirimleri yapabileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı 3 Dolar Civarında Sıkışıp Kalan XRP’de İşler Yolunda Değil: Ödeme Hacmi 114 Milyona Düştü
Bir Sonraki Yazı Chainlink ve 17 Global Ortaklık, LINK, TIA, BTC Yorumları
