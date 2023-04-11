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Haftalardır 28 bin 500 dolar ila 26 bin 500 dolar aralığına sıkışıp kalan Bitcoin‘de (BTC) sessizlik sonunda bozuldu. En büyük kripto para günün ilk saatlerinde 30 bin doları aşarak psikolojik olarak oldukça önemli olan seviyenin üzerine çıktı. Bu yükselişle birlikte yatırımcılar sıklıkla “Bitcoin neden yükseliyor” sorusunu sormaya başladı. Piyasa gözlemcileri, BTC’deki yükselişe gerekçe olarak Tiktok platformunun Çin versiyonu Douyin’de arama yapıldığında arama sonucunda artık Çin yuanı karşısında Bitcoin fiyatının gösteriliyor olmasından hareketle Çin’i işaret ediyor.

TikTok’un Çin Versiyonu Douyin’in Bitcoin Hamlesi

Günlük 700 milyon aktif kullanıcısıyla Çin’de en çok indirilen kısa video paylaşım platformu olan ve TikTok’un Çin versiyonu olarak gösterilen Douyin, artık arama sonuçlarında BTC fiyatını gösteriyor. Bu gelişme Çin’de sosyal medyanın sıkı bir şekilde kontrol ediliyor olmasından dolayı Pekin yönetiminin resmen kripto paralara kucak açacağı ve kripto para piyasası üzerindeki baskıcı kontrollerini gevşeteceğinin bir sinyali olarak yorumlandı.

Gelişme, Hong Kong’un kapısını kripto paralara açtığı ve Çinli devlet bankalarının kripto para şirketleri ve borsaları ile çalışmak istediği yönündeki haberlerin servis edildiği bir dönemde gelmesi özellikle dikkat çekici oldu.

Açıklamalar Peş Peşe Geldi

Öte yandan Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) İcra Kurulu Başkanı Leung Fung-yee geçtiğimiz günlerde katıldığı Boao Forum for Asia Yıllık Konferansı 2023’teki soru-cevap oturumunda “Kripto para platformları tüm Web3 ekosisteminin bir parçasıdır ve biz tüm İnternet ekosisteminin gelişimini fazlasıyla destekliyoruz. […] Bu sanal para platformları, yatırımcının korunması perspektifinde tüm yatırımcıların güvenliğini sağlamalıdır.” ifadeleri ile sektöre olan desteğini ortaya koydu.

Hong Kong’un mali sekreteri Paul Chan da yakın tarihli bir blog yazısında Fung-yee’nin sektöre olan desteğine benzer bir destekte bulunarak “Web3’ün yenilikçi gelişim yolunda istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için hem ‘uygun düzenleme’ hem de ‘gelişimi teşvik etmeyi’ vurgulayan bir strateji benimseyeceğiz. […] Uygun denetimlerin getirilmesi bakımından, finansal güvenliğin sağlanması ve sistemik risklerin önlenmesinin yanı sıra, yatırımcının eğitilmesi ve korunması ile kara para aklamanın önlenmesi konularında da iyi bir iş çıkaracağız.” diye yazdı.